Červená, gól a hotovo: Karvinou setnul Bílek. Teplice nechtěly hrát, stěžoval si Jarolím
Málokdy skončí zápas v 38. minutě. Solidně rozehraný part z pohledu Karviné zhatilo vyloučení Jiřího Fleišmana. Vzápětí přišel tvrdý direkt ze standardky od Michala Bílka a bylo vymalováno. Slezané v deseti neměli nárok, v Teplicích v rámci 21. kola Chance Ligy padli 0:2. „Po dvojitém trestu to už byla těžká písemka,“ litoval trenér Karviné Marek Jarolím.
Veterán Fleišman se na hřišti prezentoval se stoickým klidem a zkušeně dirigoval zadní linii. Stačil ovšem jediný okamžik a všechno bylo jinak. Obránce zatáhl za záchrannou brzdu a po zákroku na sprintera Matěje Radostu byl vyloučen. Sudí Volek přitom původně nedovolený zákrok vůbec nenaznačoval, k monitoru ho zavolal až VAR Radina.
„Mně to přišlo hned jako faul, rozhodčí si ještě bral píšťalku do ruky a najednou tvrdil, že nic. Ptal jsem se Fleišmana a říkal, že ho asi trefil, že tam byl kontakt. Takže za mě jasná červená,“ měl jasno teplický kapitán Bílek.
„Vím od Jirky (Fleišmana), že napřed trefil balon a pak tam asi byla noha, to je pocit hráče. Škoda hlavně propadlého balonu, z kterého vznikla celá situace,“ litoval Jarolím. V oslabení jeho tým strádal. Obzvláště, když z následného přímáku skvostně rozvlnil síť Michal Bílek. „Ještě jste si nezvykli? tázal se střelec, jenž podobným způsobem skóroval v probíhajícím ročníku už poněkolikáté a posedmé celkově.
„Teplice potom nechtěly hrát. Vedly a nikam se nehnaly. Ať si každý vyhodnotí, co je oukej. Daly nám prostor, nešlo to jenom někam práskat, protože byly seřazení. Pár šancí v deseti jsme si vytvořili,“ zamyslel se kouč Karviné.
Frťalu červená překvapila. „Myslel jsem, že se řeší penalta. Údajně měla být pak na Benjiho Nyarka, ale po vyhraném zápase tohle neřešíte,“ usmíval se teplický stratég. „Jsem rád za Radostu, že byl v prostoru a vykoledoval na sebe vyloučení,“ pokračoval v dobré náladě. Proto mu nevadila od něj ani řada dalších spálených tutovek. „Na tréninku se prosazuje. Kdybychom sestříhali jeho góly z tréninkového procesu, hrál by v Chelsea,“ mrkl šibalsky na Radostovu adresu, jehož největší předností je především rychlost.
Lapeš: Tohle je proti našim principům
Hosté měli v oslabení problém. A když brzy po pauze inkasovali podruhé, bylo definitivně jasno. „Z naší strany to bylo hektické, chaos. Každý si běhal, kde chtěl. Takhle se nemůžeme chovat. Zvlášť, pokud hrajeme o jednoho méně,“ vadilo brankáři Lapešovi.
Spíš než vyloučení mu vadil hlavně druhý obdržený gól z kategorie laciných. Zlatohlávek vystihl Kačorovu zpětnou hlavičku a následně předložil míč do prázdné brány Radostovi. „Zbytečné. Máme nějaké principy, jak chceme rozehrávat. Tohle bylo proti nim a je to naše chyba.“
Podobný pohled měl i Jarolím. „Druhý gól byl klíčový. Ztratíme balon na půlce, přežijeme jen taktak kontr. Pak jdeme do rozehrávky a místo dlouhého míče jsme se dostali pod tlak a domácím namazali. Do nás se tím vložila nervozita, zatímco jim jsme dodali klid.“
Karviná zahájila jaro dvěma porážkami při skóre 0:4. Přitom za týden bude čelit mistrovské Slavii, pak se vydá do Jablonce. „V kabině padly věci, které nám vadí. Emoce a frustrace ale nejsou cesta. V Teplicích byly v naší hře aspekty, jaké chceme vidět. Nehodláme nic měnit, hlavu a patu to má. Kluci potřebují udržet sebevědomí, dramaticky nic neprožíváme. I proti papírově silnějšímu soupeři jako bude Slavie, se to může otočit pro nás, fotbal je takový,“ udržel pozitivní náladu Jarolím.
A Bílek? Z nenápadného hráče vykrystalizoval teplický lídr, snad i takový, jakým na přelomu milénia býval jeho jmenovec, někdejší reprezentant a také skvělý zakončovatel z trestňáků. „Našemu Bílčusovi k Michalovi, s nímž jsem v Teplicích hrával, chybí hodně. Ovšem kopací techniku má nadstandardní, je mužem okamžiku. Pro nás stačí, co má v sobě,“ zůstal nad věcí Frťala.
Bílek koncovku vylepšil za covidových let. „Tajně jsme chodili do Suché (vesnice u Teplic) kopat přímáky. Mára Krátký mi akorát psal, že se mi to nyní vrací. I sedm ligových gólů je na mě hodně. Vsadil jsem se s tátou Denise Halinského, že když jich dám deset, že mě bude nějak nazývat a vychutnám si to,“ těšil se.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|21
|14
|7
|0
|46:17
|49
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|20
|7
|5
|8
|26:26
|26
|10
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|11
Pardubice
|20
|5
|7
|8
|26:35
|22
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu