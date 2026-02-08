Galásek: Spekulace nevnímám. Ale když prohráváte, tak si sbalíte kufry a jdete...
Neprožil snadný týden. Po remíze 2:2 na půdě Slovácka se na kouče Tomáše Galáska strhla vlna oprávněné kritiky. Baník přišel o vedení, realizační tým nereagoval, nakonec Slezané děkovali brankáři Martinu Jedličkovi alespoň za bod. Proto začala ve městě rezonovat jména potenciálních trenérských náhrad, nejvíce se spekulovalo o Josefu Dvorníkovi či Ondřeji Smetanovi. „Já sociální sítě nemám, takže nevnímám vůbec nic,“ řekl Galásek po vítězství Ostravy nad Olomoucí (2:0).
Nemáte za sebou jednoduché období, že?
„Spíš blízké, když si přečtou v novinách nějakou kritiku nebo spekulace, se snažím uklidnit. Ale člověk není ve fotbale první rok. Jako hráče vás posadí na lavičku. Když jako trenér nemáte úspěchy, prohráváte, tak si sbalíte kufry a jdete.“
Vy jste však neprohrál – i díky tomu, že se vám povedl nástup Abdullahiho Beweneho.
„Rusnák měl skvělou přípravu, ale přišel s tím, že do druhého poločasu nemůže nastoupit. Tak jsme dali šanci Bewenemu, a myslím si, že ji chytil. Někdy si hráč potřebuje sednout na prdel a uvědomit si, že místo nemá jisté. Asi mu to pomohlo, pracoval dál, aby si ho nadále před Rusnákem udržel. To je zdravá konkurence, která nám pomůže.“
To znamená, že Bewene špatně trénoval?
„Začal výborně, ale v posledních zápasech jsme s ním nebyli spokojeni. Rusnák využil přípravy k tomu, aby se popral o místo a dostal před něj. Proto ho teď na dvě utkání vytlačil.“
Ještě jinak. Kdyby si Rusnák o střídání neřekl, na hřišti by zůstal?
„Uvažovali jsme o tom. Bewene byl připraven, aby zasáhl do utkání. Měli jsme určitý scénář, že můžeme jeho i Kanteho do utkání dostat. Nebylo to ale o výkonu, vše se vyřešilo tím, že Rusnák nemohl pokračovat ve druhém poločase. Šrámy ze Slovácka jsme chtěli nechat v šatně, hodně jsme se koncentrovali, ale byla to složitá situace. Hráči vědí, jak region žije fotbalem a jak těžké jsou ty ztráty bodů, potažmo situace v tabulce. Je to prostě o sebevědomí, takže věřím, že v dalších zápasech se od toho odrazíme.“
Bude tohle tedy ten zlomový duel?
„To nedokážu říct, ale byl bych hrozně šťastný a přál bych si, aby to tak bylo.“
Možná jste se stoperskou trojkou konečně našli ideální rozestavení.
„Těžko říct. Je dobře, že jsme mohli jít do čtyřky, s Kričfou jsme mohli hýbat, jak jsme potřebovali. Do toho nám pomohl i Frýďa v závěru zápasu, který byl čerstvý a silný v hlavičkových soubojích. Kričfa pak mohl svou kvalitou do středu zálohy. Toho musíme využívat.“
Čeho ještě? Neutuchající aktivity po vstřelené brance?
„Nám se stává, že hrajeme moc otevřeně, i když je vývoj utkání pozitivní. Chceme pořád hrát dopředu, pak je to nahoru dolů, přitom některým situacím bychom měli předcházet, abychom si odpočinuli na míči. Když je prostě vývoj dobrý, musíte umět hrát v bloku a udržet nulu.“
Nicméně sám jste v lednu říkal, že vaše mužstvo je ofenzivně laděné a že toho budete chtít využít. Jak to však do hráčů dostat?
„Snažíme se i od postranní čáry na ně řvát, abychom šli do bloku, byli kompaktní a jen bezhlavě nepresovali, když nemáme žádný spouštěč a není to připravené. Pak propadáme a dochází nám i síly. Musíme být v tomto chytřejší.“
Jurečka připomněl Slovácko
Upřímně, když Václav Jurečka za stavu 2:0 neproměnil tutovku, nepřipomnělo vám to dění na Slovácku?
„Měl jsem to před očima. (úsměv) Tam to také mohlo být 3:0, tady u toho byl znovu Venca. Mohli jsme to v klidu dohrát, ale možná i takový střelec potřebuje těžší situaci. Pamatuji si, že mu tam jednu dobrou střelu zablokoval Sylla. Nebýt toho bloku, šlo by to na bránu a možná by z toho byl gól. Tato šance asi pro něj byla moc lehká, možná to trochu podcenil. Ale za práci, jakou odvede pro mužstvo, klobouk dolů.“
Za co ještě?
„Moc bych chtěl poděkovat příznivcům, kteří nám v zápase celou dobu pomáhali, vytvořili skvělou atmosféru. Tu jsme využili hlavně ve druhé půli, kdy jsme dali góly a odvděčili jsme se jim za podporu. A poděkoval bych i hráčům za skvělý výkon ve druhém poločase, potažmo realizačnímu týmu, který byl velice dobře připraven na různé scénáře utkání.“
Ale začátek se nepovedl...
„Když jsem viděl, že máme v prvním poločase strach, určitě mi nebylo příjemně. Bylo to v hlavách. Od šesté minuty jsme se jen snažili nakopávat míče, prohrávali jsme souboje a Olomouc využívala kombinaci nebo rychlost k jednoduchému přechodu do ofenzívy. A měla z toho šance. Tam můžeme děkovat Martinu Jedličkovi, že byl stejně jako na Slovácku skvěle připraven a podržel mužstvo. To se mu ve druhém poločase odvděčilo, že góly padaly na opačné straně. Jsem šťastný, nejen mě se ulevilo.“
Překvapilo vás, jakou ránu poslal Jiří Boula do sítě?
„Když kluci vystřelí, hodně mě to překvapuje. Pokud je z toho ale gól, jen to podporuje fakt, že by měli častěji. Jestli nevystřelíte, gól nedáte.“
Souhlasíte s tím, že vám v prvním poločase nefungoval střed pole?
„Asi ano. Tam ale nefungovalo víc věcí. Jednou tenhle hráč, pak zase jiný... Všichni se podíleli na osobních chybách, které končily šancemi Olomouce. Nebylo to ale jen o středu zálohy. Chybělo nám tam vystupování. Vždyť ve druhém poločase Kričfa, Chaly a Karel ukázali, že mohou hrát i nahoru, nemusí jen couvat. To nám pomohlo. Olomouc pak neměla prostor jako v prvním poločase, dařilo se nám ji eliminovat.“
Situace v Brance
Čekal jste, že Martin Jedlička bude takhle dominantní?
„Byl jsem hrozně rád, když se objevila možnost, že by šel do Baníku. S tímto jsem počítal. Prokazuje zkušenosti. Proti Widzewu Lodž dostal sice v Turecku tři góly, nebyl optimální, ale on ví, že v přípravě to tolik nevadí. Klíčové jsou mistrovské zápasy.“ (úsměv)
Jak se vůbec vyvíjí situace s Dominikem Holcem?
„Dominik je v Baníku, nikam nepřestoupil, ale momentálně není v tréninkovém procesu. Máme tři brankáře, uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Není rozhodnuto, jestli zůstane, nebo ještě odejde.“
A další pohyby v kádru, ať už směrem dovnitř nebo ven, jsou ještě reálné?
„Já si myslím, že jsme spokojeni. Teď se nám vrátí Artur Musák, takže to bude další pomoc kvalitního hráče do středu zálohy, které určitě využijeme.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|21
|14
|7
|0
|46:17
|49
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|20
|7
|5
|8
|26:26
|26
|10
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|11
Pardubice
|20
|5
|7
|8
|26:35
|22
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu