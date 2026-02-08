První výhra Slavie na jaře: útok na trůn i skvělá zpráva pro repre. Suleiman? Zapamatovat!
Bylo na čase, aby slávisté v jarní části konečně zabrali, a zapsali vítězství. Obzvlášť po marných představeních v Lize mistrů (Barcelona 2:4, Pafos 1:4) a úvodní ligové remíze 1:1 s Pardubicemi. To se povedlo. Mladou Boleslav vyřídili 4:0. Hlavní postavou byl útočník Tomáš Chorý, dvěma přesnými zásahy se osamostatnil na čele střelecké tabulky s jedenácti brankami. Jaké byly další největší události sobotního večera?
První jarní vítězství
Dvě vysoké porážky v Lize mistrů, s Barcelonou 2:4 a Pafosem 1:4, a remíza 1:1 ve vstupním zápase jara v domácí soutěži, vnesly do slávistického soukolí stopy nejistoty. Náskok v čele tabulky se zmenšil na pět bodů. Zlom se očekával proti Mladé Boleslavi. Jenže úvodní minuty, bez podpory Tribuny Sever, se nesly v silně nervózním duchu. Po chybě gólmana Staňka se hosté dokonce mohli trhnout do náskoku. Dva zásahy Tomáše Chorého ale favorita uklidnily, výsledek 4:0 nakonec odpovídal dění na bojišti. Slavia si tak zapsala první tříbodový zisk v jarní části a v neděli může v klidu sledovat počínání Sparty ve Zlíně.
Chorý zahájil útok na trůn
Minulou sezonu dovedl Slavii k mistrovskému titulu čtrnácti brankami, po podzimu byl Tomáš Chorý na cifře devět a dělil se o první místo v tabulce kanonýrů s Danielem Vašulínem. V souboji s Mladou Boleslaví si o dvě branky polepšil a plzeňskému střelci se na čele trhnul. V desáté minutě si našel místo na přední tyči a nekompromisním kladivem poslal Slavii do vedení. Ještě v prvním poločase náskok přiživil ranou zpoza vápna. Podíl měl i na třetí brance Michala Sadílka, jemuž chytře pustil pas do samostatného úniku. Hřiště opustil kulhající (po souboji s Králikem) v osmašedesáté minutě. Podle Jindřicha Trpišovského se po zápase necítil dobře. Ještě hůř je na tom středopolař Alexandr Bužek. „Cítil rupnutí ve svalu,“ řekl slávistický kouč.
Skvělá zpráva pro repre: Holeš je ready!
Byť Jindřich Trpišovský po utkání v Pardubicích říkal, že léčba svalového zranění Tomáše Holeše si vyžádá nejspíš několikatýdenní léčbu, věci se daly do kupy mnohem rychleji. Klíčový stoper byl pro utkání s Mladou Boleslaví k dispozici, a dokonce v základní sestavě. Jak si vedl? Výtečně! Z defenzivní formace byl nejjistějším článkem, utkání odehrál na vysoké úrovni. Z vydařeného návratu mazáka jistě musí mít radost reprezentační trenér Miroslav Koubek. Baráž o postup na mistrovství světa se blíží.
Suleiman – zapamatovat!
Osmnáctiletý teenager z nigerijské akademie Right 2 Win uspěl na jarních testech a v září podepsal se Slavií nováčkovskou smlouvu. Že to může být vysoce strategický tah, potvrzuje ofenzivní hráč v těchto dnech. Ve středu vstřelil dva góly do sítě Benfiky v juniorské Lize mistrů. I proto dostal šanci v závěru zápasu proti Mladé Boleslavi. Po sedmi minutách dostal přesný pas od Muhammeda Chama a sólový únik bezpečně proměnil. Jméno Mubaraka Emmanuela Suleimana je jistě dobré si zapamatovat. „Má velký potenciál, proto je ve Slavii. Dnes to ukázal, byl aktivní,“ všiml si spoluhráč Michal Sadílek.
Boleslav? Jen dobrý start…
V sestupové únikové hře potřebují Středočeši sbírat body víkend co víkend. A je jedno, zda hrají na Dukle, nebo kousek vedle v Edenu. Na startu utkání to vypadalo, že mají dobrý plán, jak se Slavií uspět. A to navzdory tomu, že na lavičce chyběl pro čtyři žluté karty hlavní trenér Aleš Majer. Hned v prvních desítkách vteřin se Mladá Boleslav dostal do dvou zajímavých akcí, jenže tím to skončilo. Jakmile Tomáš Chorý otevřel účet utkání, čtrnáctý tým tabulky ztratil energii a po zbytek zápasu byl favoritovi pouhým sparingpartnerem. „Náš výkon od stavu 0:2 mě znervózněl. Udělali jsme Slavii hezký večer,“ štvalo Majera.