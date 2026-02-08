Předplatné

ONLINE: Zlín - Sparta. Letenští hrají opět venku, vyhrají i podruhé na jaře?

Lukáš Haraslín slaví proměněnou penaltu
Lukáš Haraslín slaví proměněnou penaltuZdroj: ČTK / Vondrouš Roman
Chance Liga
Fotbalisté pražské Sparty hrají ve druhém jarním ligovém kole (21. kolo Chance Ligy) ve Zlíně a snaží se o snížení osmibodového náskoku vedoucí Slavie. Pražané se po vítězství na Dukle i podruhé na jaře představí na soupeřově hřišti. Podaří se jim naplno bodovat i tentokrát? To sledujte v ONLINE přenosu na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia21147046:1749
2Sparta20125338:2341
3Jablonec21116428:2039
4Plzeň20105537:2635
5Liberec2097435:1934
6Karviná21102934:3432
7Olomouc2186719:1930
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín2075826:2626
10Teplice2166922:2624
11Pardubice2057826:3522
12Bohemians20551016:2620
13Baník21461116:2718
14Ml. Boleslav21461129:4718
15Slovácko21371113:2716
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

