SESTŘIH: Zlín - Sparta 0:3. O výhře Letenských rozhodl Rrahmani, trefil se i Mercado
Druhá výhra venku a opět 3:0. Sparta na jaře rabuje soupeřovy stadiony, po Julisce odvedla tři body ze zlínské Letné. Pohodový triumf ve 21. kole Chance Ligy si zajistila třemi zásahy ve druhém poločase, krásně se trefili Albion Rrahmani, John Mercado a Lukáš Haraslín. Nováček za celý zápas nevystřelil na bránu. „Byli jsme trpěliví,“ ocenil trenér vítězů Brian Priske.
Trvalo pětašedesát minut, než Sparta gólově otevřela obranu protivníka. Vítězný zásah odpálil Albion Rrahmani, první asistenci si v rudém dresu zapsal záložník Andew Irving, posila z West Hamu. Mimochodem, hrál výborně. „Viděli jsme jeho kvalitu. Ve druhém poločase byl lepší než v prvním,“ podotkl kouč hostů Brian Priske.
Bylo jasné, jak chtějí domácí urvat bod. Tuhou defenzivou, souboji, zakopávací válkou. Často však byla pasivita až příliš velká, což se kouči Bronislavu Červenkovi u lavičky vůbec nelíbilo. Marně však nabádal své svěřence k aktivitě a přesnosti. Přesto Sparta nedokázala obranu nováčka otevřít, ve finální fázi se soužila. Měla i smůlu, neboť Mercadovu perfektní ránu zpoza šestnáctky zastavilo břevno. Dvakrát se zaskvěl i gólman Stanislav Dostál, jenž hbitě vyběhl proti Kuolovi s Kairinenem a znemožnil jim gólové zakončení.
Letenskou kabinou se v týdnu prohnal virus, úplně fit nebyl Lukáš Haraslín, na Moravu nevyrazili Sörensen, Kuchta, ani Kadeřábek. Do základu šli Kuol i Sonne, brankář vlastně ani nastoupit nemusel.
Dán Peter Vindahl přišel k čistému kontu tak, že prostě stál v bráně, jednou stáhl po rohu centr a občas kopnul do balonu při rozehrávce. „Museli jsme vyměnit pět hráčů, to pro nás byla výzva. Někteří jsou v našem klubu noví. V prvním poločase jsme se s tím srovnávali, hráli jsme pomalu. Ve druhém jsme ukázali kvalitu,“ shrnul Priske.
Článek pokračuje pod infografikou.
Soupeř prakticky neútočil, natož aby vypálil mezi tři tyče. „Sparta byla jednoznačně lepší. Musím její výkon ocenit. My musíme zlepšit kvalitu hry, nevynucených chyb bylo strašně moc. Byla to ztráta za ztrátou, pořád jsme běhali bez míče. Takto se nedá hrát,“ povzdechl si kouč poražených Červenka.
Do sítě se naopak trefil ve skluzu Albion Rrahmani, k němuž doputovala dokonalá přízemní přihrávka přes celé vápno od aktivního Andrewa Irvinga. Kosovský snajpr, do té doby nedostatečně nebezpečný, pálil zblízka pod břevno. Favorit zlomil duel během deseti minut. Po odraženém rohu napálil fantasticky balon levačkou John Mercado a gólman Dostál se jen bezmocně koukal, jak mu přes hradbu těl zapadl přesně k tyči. S tím se fakt nedalo nic dělat.
Sparta paradoxně rozhodla po pauze, kdy domácí přece jen zvýšili aktivitu a Stanley Kanu měl po otočce dokonce šanci. Jeho pokus přeletěl branku. Když se na place objevil Lukáš Haraslín, bylo se Zlínem ještě hůř. Sparťanský kapitán si typicky potáhl míč zleva do středu a vypálil na přední tyč.
Jasný výsledek umožnil nástup sedmnáctiletého záložníka Huga Sochůrka, odchovanec Táborska si připsal první ligové minuty v kariéře. „Čekal jsem, že budeme vzdorovat víc,“ přiznal Červenka.
Irving zaujal: Cítil jsem se skvěle
Ten vysoký kluk bude posila. Vlastně už je. Střední záložník Andrew Irving (25) se ve Spartě po příchodu z West Hamu rychle aklimatizoval, ve Zlíně perfektně přihrál na Rrahmaniho vítězný gól a ve středu hřiště ukázal techniku i přehled ve hře. „Cítil jsem se skvěle, zdravotně jsem byl stoprocentně fit,“ pochvaloval si po výhře 3:0 skotský reprezentant, jenž poprvé naskočil v základní sestavě Letenských.
Povedená premiéra v základu, co?
„Jsou to pro nás důležité body. Líbí se mi, že Sparta chce hrát fotbal s míčem. Hned od příjezdu na soustředění do Marbelly se v týmu cítím dobře. Jsem rád, že jsem dostal šanci v základní sestavě a že jsem pomohl i asistencí. Je to pro mě hodně důležité. Také mě těší, že mě klub zapsal na soupisku pro Konferenční ligu. Bude to pro mě další nová zkušenost.“
Už jste stihl zásadní poznat rozdíly mezi Premier League a Chance Ligou?
„Složitá otázka…(chvíli přemýšlí) Jo, je to dost jiné. Ale hlavně proto, že Sparta hraje v každém utkání hodně na balonu a soupeři k ní přistupují s respektem. Jsou spíše zatažení, brání. Rozdíl oproti Premier League je především v přechodu do útoku. V Anglii je rychlejší.“
Proč jste zlomili Zlín až po hodině hry?
„Začali jsme dobře, nějakých dvacet, pětadvacet minut jsme kontrolovali hru, natahovali jsme hřiště. Měli jsme i nějaké šance. Ale přišlo mi, že jsme neměli vpředu dostatečný pohyb. To se po přestávce zlepšilo.“
Viděl jste před brankou Albiona Rrahmaniho anebo jste přihrával před branku víceméně naslepo?
„Albion je velmi inteligentní hráč. V poločase jsme se o těchto situacích bavili. Tušil jsem, že tam bude. Umí si ty prostory najít. Jeho timing byl perfektní.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|21
|14
|7
|0
|46:17
|49
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|9
Zlín
|21
|7
|5
|9
|26:29
|26
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|21
|5
|5
|11
|17:28
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|21
|2
|8
|11
|14:33
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu