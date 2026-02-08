Zlín - Sparta 0:3. O výhře Letenských rozhodl Rrahmani, trefil se i Mercado
Druhá výhra venku a opět 3:0. Sparta na jaře rabuje soupeřovy stadiony, po Julisce odvedla tři body ze zlínské Letné. Pohodový triumf ve 21. kole Chance Ligy si zajistila třemi zásahy ve druhém poločase, krásně se trefili Albion Rrahmani, John Mercado a Lukáš Haraslín. Nováček za celý zápas nevystřelil na bránu. „Byli jsme trpěliví,“ ocenil trenér vítězů Brian Priske.
Trvalo pětašedesát minut, než Sparta gólově otevřela obranu protivníka. Vítězný zásah odpálil Albion Rrahmani, první asistenci si v rudém dresu zapsal záložník Andew Irving, posila z West Hamu. Mimochodem, hrál výborně. „Viděli jsme jeho kvalitu. Ve druhém poločase byl lepší než v prvním,“ podotkl kouč hostů Brian Priske.
Bylo jasné, jak chtějí domácí urvat bod. Tuhou defenzivou, souboji, zakopávací válkou. Často však byla pasivita až příliš velká, což se kouči Bronislavu Červenkovi u lavičky vůbec nelíbilo. Marně však nabádal své svěřence k aktivitě a přesnosti. Přesto Sparta nedokázala obranu nováčka otevřít, ve finální fázi se soužila. Měla i smůlu, neboť Mercadovu perfektní ránu zpoza šestnáctky zastavilo břevno. Dvakrát se zaskvěl i gólman Stanislav Dostál, jenž hbitě vyběhl proti Kuolovi s Kairinenem a znemožnil jim gólové zakončení.
Letenskou kabinou se v týdnu prohnal virus, úplně fit nebyl Lukáš Haraslín, na Moravu nevyrazili Sörensen, Kuchta, ani Kadeřábek. Do základu šli Kuol i Sonne, brankář vlastně ani nastoupit nemusel.
Dán Peter Vindahl přišel k čistému kontu tak, že prostě stál v bráně, jednou stáhl po rohu centr a občas kopnul do balonu při rozehrávce. „Museli jsme vyměnit pět hráčů, to pro nás byla výzva. Někteří jsou v našem klubu noví. V prvním poločase jsme se s tím srovnávali, hráli jsme pomalu. Ve druhém jsme ukázali kvalitu,“ shrnul Priske.
Článek pokračuje pod infografikou.
Soupeř prakticky neútočil, natož aby vypálil mezi tři tyče. „Sparta byla jednoznačně lepší. Musím její výkon ocenit. My musíme zlepšit kvalitu hry, nevynucených chyb bylo strašně moc. Byla to ztráta za ztrátou, pořád jsme běhali bez míče. Takto se nedá hrát,“ povzdechl si kouč poražených Červenka.
Do sítě se naopak trefil ve skluzu Albion Rrahmani, k němuž doputovala dokonalá přízemní přihrávka přes celé vápno od aktivního Andrewa Irvinga. Kosovský snajpr, do té doby nedostatečně nebezpečný, pálil zblízka pod břevno. Favorit zlomil duel během deseti minut. Po odraženém rohu napálil fantasticky balon levačkou John Mercado a gólman Dostál se jen bezmocně koukal, jak mu přes hradbu těl zapadl přesně k tyči. S tím se fakt nedalo nic dělat.
Sparta paradoxně rozhodla po pauze, kdy domácí přece jen zvýšili aktivitu a Stanley Kanu měl po otočce dokonce šanci. Jeho pokus přeletěl branku. Když se na place objevil Lukáš Haraslín, bylo se Zlínem ještě hůř. Sparťanský kapitán si typicky potáhl míč zleva do středu a vypálil na přední tyč.
Jasný výsledek umožnil nástup sedmnáctiletého záložníka Huga Sochůrka, odchovanec Táborska si připsal první ligové minuty v kariéře. „Čekal jsem, že budeme vzdorovat víc,“ přiznal Červenka.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|21
|14
|7
|0
|46:17
|49
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|9
Zlín
|21
|7
|5
|9
|26:29
|26
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|21
|5
|5
|11
|17:28
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|21
|2
|8
|11
|14:33
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu