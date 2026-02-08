Předplatné

Darida už ví: Fotbal není o kilometrech, ale o gólech. Otázka reprezentace ho tíží

Video placeholder
SESTŘIH: Hradec - Dukla, 3:0. Dvakrát se trefil Darida, ustojí Holoubek výsledkovou krizi? • Zdroj: iSport.tv
Další gólová radost Hradce
Adam Vlkanova a Marcel Čermák v akci proti sobě
Radost fotbalistů Hradce
Fotbalisté Hradce slaví gól
Vladimír Darida se spoluhráči slaví gól
Kevin-Prince Milla v akci
Jiří Fejgl
Chance Liga
Další velkolepý výkon, další pochopitelné dotazy na to, zda se nakonec uvolí a pomůže národnímu výběru v baráži o mistrovství světa. Vladimír Darida, hvězda Hradce Králové i celé ligy, zachoval nastavení posledních dnů, verdikt neoznámil: „To ještě nechme stranou. Ale tíží mě to,“ přiznal. Přitom mohl vykřikovat velká slova, Votrokům pomohl dvěma góly k jasné výhře ve 21. kole Chance Ligy nad Duklou 3:0. Nebyl však jediný hrdina…

Jeden měří 169 centimetrů, druhý o tři více. Přesto v defenzivě Dukly působili jako zbraň hromadného ničení. Hromotluci v sestavě soupeře nestačili na kouzla dvou zkušených malých velkých mužů.

Ten vyšší, tedy Vladimír Darida, se trefil dvakrát, Adam Vlkanova jednou, na druhou branku duelu báječně nahrál a při první dorážel kanón s páskou na ruce jeho střelu. Tohle duo s plzeňskou minulostí bylo dominantní, přímé, nebezpečné.

„Lepší to už být asi nemohlo,“ usmíval se Vlkanova, jenž odehrál stý ligový střet. „To už mě nesvazuje, jen bych chtěl celkově odehrát za Hradec nejvíc zápasů,“ vyznal se. Při jubilejním utkání se prosadil hlavou, což u něj není přes nevysoký vzrůst výjimečné. Hlavičkář je díky výbušnosti poměrně slušný.

Darida skóroval dorážkou a šikovným přehozením gólmana. Pokaždé byl v prostoru, kam dříve tolik nechodil. Jako kdyby se prostě namlsal neuvěřitelnou sezonou. Po návratu do české ligy má v jedenadvaceti startech osm zásahů. Než se vydal na dlouho německou a řeckou pouť, zapsal v jedenašedesáti vystoupeních jedenáct úspěchů.

„Na stará kolena jsem se rozstřílel,“ potěšilo ho. „Asi jsem už poznal, že fotbal není o kilometrech, ale o gólech,“ narazil na svou běžeckou superschopnost. Dostává se pravidelně přes dvanáct kilometrů na utkání.

Nyní pomáhá Hradci obojím, plus přehledem, rozehrávkou, mentalitou, osobností, vždyť i proto mu Tomáš Petrášek, domácí srdcař, bez problémů předal v zimě kapitánskou roli. Jde také o důvody snahy vedení reprezentace směrem k jeho návratu. Darida opustil první český celek po mistrovství Evropy hraném v roce 2021, chtěl se soustředit na rodinu a klubové povinnosti.

Po návratu do Česka v létě minulého roku je opakovaně bombardován (vzhledem k výkonům logickým) zájmem. Manažer Pavel Nedvěd i nový trenér Miroslav Koubek cítí, že středopolař by mohl v boji o světový šampionát pomoci.

„Pro mě je to pořád složité rozhodování. Snažím si to v hlavě srovnat tak, abych co nejdříve řekl, jestli ano, nebo ne. Je to trochu věc, která mě po večerech tíží,“ vykládal na tiskové konferenci po nedělním vítězství. „Ale zatím to ještě dozrává,“ připustil.

Baráž se hraje na konci března, prostor ještě zbývá.

KonecLIVE
30

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia21147046:1749
2Sparta21135341:2344
3Jablonec21116428:2039
4Plzeň20105537:2635
5Liberec2097435:1934
6Karviná21102934:3432
7Hr. Králové2186733:2730
8Olomouc2186719:1930
9Zlín2175926:2926
10Pardubice2167828:3625
11Teplice2166922:2624
12Bohemians21551117:2820
13Baník21461116:2718
14Ml. Boleslav21461129:4718
15Slovácko21371113:2716
16Dukla21281114:3314
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

