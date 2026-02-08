Darida už ví: Fotbal není o kilometrech, ale o gólech. Otázka reprezentace ho tíží
Další velkolepý výkon, další pochopitelné dotazy na to, zda se nakonec uvolí a pomůže národnímu výběru v baráži o mistrovství světa. Vladimír Darida, hvězda Hradce Králové i celé ligy, zachoval nastavení posledních dnů, verdikt neoznámil: „To ještě nechme stranou. Ale tíží mě to,“ přiznal. Přitom mohl vykřikovat velká slova, Votrokům pomohl dvěma góly k jasné výhře ve 21. kole Chance Ligy nad Duklou 3:0. Nebyl však jediný hrdina…
Jeden měří 169 centimetrů, druhý o tři více. Přesto v defenzivě Dukly působili jako zbraň hromadného ničení. Hromotluci v sestavě soupeře nestačili na kouzla dvou zkušených malých velkých mužů.
Ten vyšší, tedy Vladimír Darida, se trefil dvakrát, Adam Vlkanova jednou, na druhou branku duelu báječně nahrál a při první dorážel kanón s páskou na ruce jeho střelu. Tohle duo s plzeňskou minulostí bylo dominantní, přímé, nebezpečné.
„Lepší to už být asi nemohlo,“ usmíval se Vlkanova, jenž odehrál stý ligový střet. „To už mě nesvazuje, jen bych chtěl celkově odehrát za Hradec nejvíc zápasů,“ vyznal se. Při jubilejním utkání se prosadil hlavou, což u něj není přes nevysoký vzrůst výjimečné. Hlavičkář je díky výbušnosti poměrně slušný.
Darida skóroval dorážkou a šikovným přehozením gólmana. Pokaždé byl v prostoru, kam dříve tolik nechodil. Jako kdyby se prostě namlsal neuvěřitelnou sezonou. Po návratu do české ligy má v jedenadvaceti startech osm zásahů. Než se vydal na dlouho německou a řeckou pouť, zapsal v jedenašedesáti vystoupeních jedenáct úspěchů.
„Na stará kolena jsem se rozstřílel,“ potěšilo ho. „Asi jsem už poznal, že fotbal není o kilometrech, ale o gólech,“ narazil na svou běžeckou superschopnost. Dostává se pravidelně přes dvanáct kilometrů na utkání.
Nyní pomáhá Hradci obojím, plus přehledem, rozehrávkou, mentalitou, osobností, vždyť i proto mu Tomáš Petrášek, domácí srdcař, bez problémů předal v zimě kapitánskou roli. Jde také o důvody snahy vedení reprezentace směrem k jeho návratu. Darida opustil první český celek po mistrovství Evropy hraném v roce 2021, chtěl se soustředit na rodinu a klubové povinnosti.
Po návratu do Česka v létě minulého roku je opakovaně bombardován (vzhledem k výkonům logickým) zájmem. Manažer Pavel Nedvěd i nový trenér Miroslav Koubek cítí, že středopolař by mohl v boji o světový šampionát pomoci.
„Pro mě je to pořád složité rozhodování. Snažím si to v hlavě srovnat tak, abych co nejdříve řekl, jestli ano, nebo ne. Je to trochu věc, která mě po večerech tíží,“ vykládal na tiskové konferenci po nedělním vítězství. „Ale zatím to ještě dozrává,“ připustil.
Baráž se hraje na konci března, prostor ještě zbývá.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|21
|14
|7
|0
|46:17
|49
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|9
Zlín
|21
|7
|5
|9
|26:29
|26
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|21
|5
|5
|11
|17:28
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|21
|2
|8
|11
|14:33
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu