Předplatné

Křeč klokanů a nespokojenost fanoušků. Veselý: Jsem nasra**, mají na to právo

Video placeholder
SESTŘIH: Bohemians - Pardubice 1:2. Klokani nevyužili ani 70 minut v početní výhodě • Zdroj: iSport.tv
Obránce Bohemians Lukáš Hůlka
Hlavičkový souboj v duelu Bohemians s Pardubicemi
Simon Bammens a Dominik Pleštil se přetlačují o míč
Samuel Šimek a Júsuf Hilál v hlavičkovém duelu
Ryan Mahuta a Milan Havel v souboji o míč
Michal Hlavatý v akci proti Bohemians
7
Fotogalerie
Petr Fantyš
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (2)

Víc než 70 minut dlouhá přesilovka v domácím prostředí proti přímému konkurentovi ze spodku tabulky. Ideální podmínky dostat se po špatné sérii zpět do pohody. Jenže Bohemians tuhle příležitost zahodili a proti Pardubicím prohráli 1:2. Z tribun Ďolíčku zněl pískot, kotel ani nepoděkoval. „Mají na to právo. Rozumím, že jsou naštvaní,“ kál se trenér Jaroslav Veselý. Prohru vzal na sebe, ale z boje utíkat nechce.

„Jak vypadá poctivě odmakaný zápas v Ďolíčku? Špína, pot, krev, šrámy,“ stálo na nápise v sektoru zeleno-bílých fanatiků před důležitým utkáním. Nad vzkazem pak choreografii doplnila plachta s podobiznou hráče v typickém pruhovaném dresu s klokanem na hrudi značně poskvrněném od bahna a krve.

Tato slova si však domácí k srdci příliš nevzali. I když nedostatek snahy nebyl úplně největší problém. „Byla tam spíš křeč. Kluci jsou dobití. Někdy se může zdát, že nebojují, ale spíš řešili situace moc hekticky a křečovitě,“ podotkl trenér domácích Jaroslav Veselý a porážku vzal na sebe.

Právě opakovaně zmiňovaná křeč byla vidět při obou inkasovaných v deseti hrajícího soupeře. Krátce po změně stran dostali první velký úder. Zmatky a nedůraz v obraně vyústily v rychlý přechod Pardubic, Ryan Mahuta poslal do vápna ostrou přízemní přihrávku a Daniel Smékal přesně zakončil.

Bezzubí „klokani“ dál drželi míč, ale pro branku červené bandy nebyli vůbec nebezpeční. Nervozita je sžírala a zmar celého týmu demonstroval v 69. minutě Jan Matoušek, který si po rohu vzal odražený míč a na pozici posledního zkusil střelu. Tu zablokoval vystupující Abdullahi Tanko, míč se odrazil příhodně přímo do kroku nigerijského rychlíka a ten pelášil hluboko z vlastní poloviny sám na branku. Dotírající obránce nechal za sebou a zakončil přesně mezi nohy brankáře Michala Reichla.

Dva body od barážových příček

„Apelovali jsme na to o poločase. Dostali jsme hloupé góly, hlavně ten druhý. Inkasovat z naší standardky a připravit se o možnost závěrečného tlaku. To se mělo zahrát jinak“ kroutil hlavou nechápavě kouč.

Jen kosmetické snížení po rohu od Milana Ristovského už náladu ve Vršovicích neotočilo.

Z posledních šesti ligových utkání jediný bod a náskok „klokanů“ na barážové příčky už se snížil na pouhé dva body. Logicky tak po zápase přišla řeč i na narůstající tlak na kouče Bohemians.

„Jsem nasra**. Omlouvám se, ale fakt jsme naštvaný. Tahle práce to přináší, a pokud by se tak někdo rozhodl (odvolat trenéra), nemám s tím problém. Já mám ale platnou smlouvu a v mém naturelu není utíkat,“ pronesl rozladěný kouč.

„Štve mě to. Tenhle zápas nám mohl strašně pomoct. Teď nás čekají dva naprosto klíčové zápasy se Slováckem a Duklou. Tam musíme ukázat charakter urvat to jakkoliv,“ dodal odhodlaně.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia21147046:1749
2Sparta21135341:2344
3Jablonec21116428:2039
4Plzeň20105537:2635
5Liberec2097435:1934
6Karviná21102934:3432
7Hr. Králové2186733:2730
8Olomouc2186719:1930
9Zlín2175926:2926
10Pardubice2167828:3625
11Teplice2166922:2624
12Bohemians21551117:2820
13Baník21461116:2718
14Ml. Boleslav21461129:4718
15Slovácko21371113:2716
16Dukla21281114:3314
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (2)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů