Křeč klokanů a nespokojenost fanoušků. Veselý: Jsem nasra**, mají na to právo
Víc než 70 minut dlouhá přesilovka v domácím prostředí proti přímému konkurentovi ze spodku tabulky. Ideální podmínky dostat se po špatné sérii zpět do pohody. Jenže Bohemians tuhle příležitost zahodili a proti Pardubicím prohráli 1:2. Z tribun Ďolíčku zněl pískot, kotel ani nepoděkoval. „Mají na to právo. Rozumím, že jsou naštvaní,“ kál se trenér Jaroslav Veselý. Prohru vzal na sebe, ale z boje utíkat nechce.
„Jak vypadá poctivě odmakaný zápas v Ďolíčku? Špína, pot, krev, šrámy,“ stálo na nápise v sektoru zeleno-bílých fanatiků před důležitým utkáním. Nad vzkazem pak choreografii doplnila plachta s podobiznou hráče v typickém pruhovaném dresu s klokanem na hrudi značně poskvrněném od bahna a krve.
Tato slova si však domácí k srdci příliš nevzali. I když nedostatek snahy nebyl úplně největší problém. „Byla tam spíš křeč. Kluci jsou dobití. Někdy se může zdát, že nebojují, ale spíš řešili situace moc hekticky a křečovitě,“ podotkl trenér domácích Jaroslav Veselý a porážku vzal na sebe.
Právě opakovaně zmiňovaná křeč byla vidět při obou inkasovaných v deseti hrajícího soupeře. Krátce po změně stran dostali první velký úder. Zmatky a nedůraz v obraně vyústily v rychlý přechod Pardubic, Ryan Mahuta poslal do vápna ostrou přízemní přihrávku a Daniel Smékal přesně zakončil.
Bezzubí „klokani“ dál drželi míč, ale pro branku červené bandy nebyli vůbec nebezpeční. Nervozita je sžírala a zmar celého týmu demonstroval v 69. minutě Jan Matoušek, který si po rohu vzal odražený míč a na pozici posledního zkusil střelu. Tu zablokoval vystupující Abdullahi Tanko, míč se odrazil příhodně přímo do kroku nigerijského rychlíka a ten pelášil hluboko z vlastní poloviny sám na branku. Dotírající obránce nechal za sebou a zakončil přesně mezi nohy brankáře Michala Reichla.
Dva body od barážových příček
„Apelovali jsme na to o poločase. Dostali jsme hloupé góly, hlavně ten druhý. Inkasovat z naší standardky a připravit se o možnost závěrečného tlaku. To se mělo zahrát jinak“ kroutil hlavou nechápavě kouč.
Jen kosmetické snížení po rohu od Milana Ristovského už náladu ve Vršovicích neotočilo.
Z posledních šesti ligových utkání jediný bod a náskok „klokanů“ na barážové příčky už se snížil na pouhé dva body. Logicky tak po zápase přišla řeč i na narůstající tlak na kouče Bohemians.
„Jsem nasra**. Omlouvám se, ale fakt jsme naštvaný. Tahle práce to přináší, a pokud by se tak někdo rozhodl (odvolat trenéra), nemám s tím problém. Já mám ale platnou smlouvu a v mém naturelu není utíkat,“ pronesl rozladěný kouč.
„Štve mě to. Tenhle zápas nám mohl strašně pomoct. Teď nás čekají dva naprosto klíčové zápasy se Slováckem a Duklou. Tam musíme ukázat charakter urvat to jakkoliv,“ dodal odhodlaně.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|21
|14
|7
|0
|46:17
|49
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|9
Zlín
|21
|7
|5
|9
|26:29
|26
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|21
|5
|5
|11
|17:28
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|21
|2
|8
|11
|14:33
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu