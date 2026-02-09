Zlín vs. Sparta: odměna pro teenagera, Haraslín se necítil. Dorazí posila z Polska?
Výkonnostní nůžky mezi Spartou a celky z dolní poloviny Chance Ligy jsou na jaře pořádně rozevřené. Po Dukle (3:0) si Letenští podali venku stejným výsledkem také nováčka ze Zlína, který v odvetách soutěže ještě neskóroval. Proti Priskeho souboru dokonce ani netrefil bránu a ve druhé půli jen přihlížel třem gólovým akcím favorita. Za něj se trefili pouze cizinci. Zaujali i ti, co ve střelecké listině nefigurují. Primárně střední záložník Andrew Irving či pravý obránce Oliver Sonne. „Mysleli jsme si, že budeme Spartě víc vzdorovat. Dominovala celý zápas. Je smutné, že jsme nevystřelili na bránu,“ shrnul realisticky domácí trenér Bronislav Červenka. Web iSport vypíchl pět zajímavostí nedělního duelu na zaplněné zlínské Letné.
Prohozená křídla
V prvním poločase sice nebyla hra Sparty špatná, ale vytrvalé obehrávání šestnáctky protivníka žádný efekt nepřineslo. Jen dvě šance Kuola a Kairinena (vždy zasáhl brankář Stanislav Dostál) plus Mercadovo břevno. Chtělo to změnu. Kouč Brian Priske ji udělal, když po pauze prohodil křídla. Zabralo to. Najednou hrál na pravého beka Miloše Kopečného místo mladého Garanga Kuola ekvádorský rychlík John Mercado, autor druhé branky. „Kuola jsem moc načteného neměl, požádal jsem o nějaké video Lukáše Železníka (videotechnika). Naopak Mercada znám, je hodně rychlý. Má výbornou levou nohu a akceleraci. Tu střelu trefil krásně. Klobouk dolů před ním,“ prohlásil Kopečný.
Odměna pro Sochůrka
Také Táborsko vyslalo na trávník svého zástupce. Hugo Sochůrek, sedmnáctiletý odchovanec jihočeského fotbalu a účastník MS U17, naskočil na své první ligové minuty. V závěru za rozhodnutého stavu vystřídal špílmachra Kaana Kairinena, na jehož pozici možná bude jednou nastupovat pravidelně. „Zasloužil si to za svou práci v týdenním tréninkovém cyklu i v celém předsezonním období. Ať už na Strahově anebo na kempu ve Španělsku. Navíc jsme byli v situaci, kdy jsme si mohli dovolit ho postavit. Na svůj věk má skvělou kvalitu,“ chválil kouč Brian Priske teenagera, jenž má v sestavě ostrou konkurenci v podobě Irvinga, Vydry, Mannsverka či Kairinena. A to je ještě na marodce Santiago Eneme.
Haraslín se necítil
Hned pět nových borců oproti předchozímu duelu na Dukle poslal do akce od první minuty sparťanský kouč Brian Priske. Tři chyběli kvůli nemoci. Doma zůstali útočník Jan Kuchta a obránce Pavel Kadeřábek. Až po hodině hry se dostal na plac kapitán Lukáš Haraslín, jenž se na delší časový úsek necítil. Přesto stihl zavěsit. „Šulo měl být v základu, ale když jsme přijížděli ke stadionu, jeho stav se zhoršil. Proto místo něj naskočil na poslední chvíli Mercado,“ sdělil Priske. Své místo si před zimní posilou Matyášem Vojtou, který už byl po trestu k dispozici, uhájil na hrotu Albion Rrahmani. „Albion je náš nejlepší střelec a odehrál dobře i první zápas,“ zmínil Priske s tím, že i Vojta pracuje na úrovni. „Vidíme na něm progres. Jsme s ním trpěliví a zároveň chceme, aby tlačil na Rrahmaniho a Kuchtu. Musí ukázat, že je lepší než oni,“ dodal kouč.
Bartošák je mimo
Nováček ze Zlína se po fantastické polovině podzimu dostává do nemilých trablů. Hrozí mu propad do poslední skupiny, kde už to „smrdí“ tuhým bojem o záchranu. Byť má Červenkův výběr nahraných hodně bodů, úplně v klidu být nemůže. Třeba mu „helfne“ příchod exreprezentanta Jakuba Peška z polské Wieczysty Krakov, o němž se jedná. Na křídlech potřebuje posílit, zvlášť při čerstvém zranění zkušeného leváka Lukáše Bartošáka. „Bude chybět tak dva, tři týdny,“ informoval trenér Bronislav Červenka. K lajně alternativně umístil Davida Machalíka, který byl v základu v tomto ročníku vůbec poprvé. Podle kouče uspěl. „Zvládl to velmi dobře, v defenzivě zvládl uhlídat spoustu věcí,“ pochválil obvyklého náhradníka.
Nejlepší byl Liberec
Sparta? Přetěžký sok, aktuálně nad síly zlínského výběru. Obránce Miloše Kopečného nicméně v této sezoně zaujal ještě víc jiný soubor. „Liberec byl asi nejlépe fyzicky připravený tým, proti kterému jsme nastoupili. Už na podzim u nás předvedl výborný výkon. Říkali jsme si, že to byla jízda,“ uvedl. „Má mladé, skvěle navybírané hráče,“ dodal. Na mužstva z elitní šestky se Zlínští začínají dívat s odstupem, bodovým i výkonnostním. Proto se upínají k další bitvě na Julisce s Duklou. „Musíme předvést lepší výkon směrem dopředu a posbírat ještě pár bodů, abychom se v klidu zachránili. Můžeme být rádi za dobrý podzim, ale je potřeba zapnout. Víme, o co hrajeme,“ ujistil Kopečný.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|21
|14
|7
|0
|46:17
|49
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|21
|11
|5
|5
|40:27
|38
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|9
Zlín
|21
|7
|5
|9
|26:29
|26
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|21
|5
|5
|11
|17:28
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|21
|2
|8
|11
|14:33
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu