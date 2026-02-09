Erupce kluka bez jména: Suleiman se hlásí o pozornost. Má něco, co nám chybí, říká Trpišovský
Ještě zkraje minulého týdne byl klukem bez jména, na dresu neměl ani jmenovku. Po suverénním vítězství Slavie nad Mladou Boleslaví se množily dotazy na teenagera z Nigérie. Jak by ne! Mubarak Emmanuel Suleiman zvládl během pár dnů věci – vstřelil dva góly Benfice v Youth League, jeden kousek si schoval i pro středočeskou partu. „Může být bodovým hráčem,“ zasnil se Jindřich Trpišovský.
Před rokem se přišel Suleiman ukázat z africké akademie Right 2 Win, na testech uspěl a v září podepsal se Slavií nováčkovskou smlouvu. Že to může být vysoce strategický tah, potvrzuje ofenzivní hráč v těchto dnech. „Má velký potenciál, proto je ve Slavii. V zápase to ukázal, byl aktivní,“ všiml si spoluhráč Michal Sadílek.
Teprve osmnáctiletý hubeňour přitom odehrál jen šest minut, plus tři v nastavení. Přesto strhnul pozornost na sebe. Nejvíc v poslední minutě utkání, kdy byl ponouknut do sóla Muhammedem Chamem. Mezi stopery si převzal míč jako zkušený mazák, po pár rychlých krocích se podíval na gólmana Jiřího Flodera a bez mrknutí oka vystřelil přesně k tyči. Nádhera!
„Prožil si krásný týden, dva góly Benfice, teď jeden Boleslavi. Když zůstane s námi a bude naskakovat do zápasů, ještě poroste. Může se toho od nás hodně naučit. Snad mu to bude lepit dál a pomůže nám. Je to jen na něm,“ řekl nejlepší ligový střelec Tomáš Chorý.
Téma Suleiman se logicky otevřelo i na pozápasové tiskové konferenci. Hned tři dotazy na trenéra Trpišovského se točily okolo nigerijského talentu. „Během osmi let ve Slavii jsem o spoustě hráčů říkal, že mají potenciál. Někdy se to naplnilo, někdy ne. Záleží na mnoha aspektech. Nerad bych Suleimanovi stavěl nějaký strop,“ začal rozvážně slávistický kouč. „Pravdou ale je, že si od něj dost slibujeme. Má něco, co nám chybí. Už dřív s námi trénoval, pak se čekalo na víza, následně hrál za B tým. Teď předvedl dobrý výkon.“
Nejprve si vzal špatný dres
Ještě před Benfikou se ukázal v modelovém zápase. Jedna Slavia proti druhé. On nastoupil na straně té papírově slabší. „Byl nejlepší na hřišti,“ viděl Trpišovský. Proto se mu v hlavě začal rodit plán se zapojením Suleimana do zápasu. V Pardubicích to ještě nevyšlo, proti Mladé Boleslavi už ano. Slavia vedla v klidu 3:0, ideální příležitost dostat mládí na hřiště. Suleiman se šancí naložil předpisově.
„Má dobrý pohyb a velmi slušně řeší situace v poslední třetině hřiště. To ukázal i v zápasech s Benfikou, kdy hledal spoluhráče z prvního dotyku. Zvládne podhrot i pozici polaře v rozestavení 3–4–3. Moses je dlouhodobě zraněný, Bužek také, i proto nastoupil. Může být bodovým hráčem,“ řekl Trpišovský.
Slávistický trenér má přesně takovou typologii rád. Po hráčích na vrcholu sestavy vyžaduje body. Kdo je nepřináší, má problém. Ten by Suleiman mít nemusel.
Vtipné bylo, že Suleiman si při střídání oblékl špatný dres bez jmenovky. Místo čísla 45 si vzal 43, to ale dle zápisu patřilo dalšímu mladíkovi Samuelu Pikolonovi. Nigerijec byl čtvrtým rozhodčím vykázán zpátky. Teprve poté, co si triko vyměnil, vyběhl na hrací plochu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|21
|14
|7
|0
|46:17
|49
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|21
|11
|5
|5
|40:27
|38
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|9
Zlín
|21
|7
|5
|9
|26:29
|26
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|21
|5
|5
|11
|17:28
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|21
|2
|8
|11
|14:33
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu