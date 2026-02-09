Kováč se po Plzni zlobil, vyčinil hráčům: Neakceptovatelné! Scházely mi emoce
Jeho „kartáč“ v češtině i v angličtině směrem k týmu byl z liberecké šatny slyšet až do tiskové místnosti Doosan Areny. Radoslav Kováč neskrýval zklamání, které přinesla nedělní prohra v Plzni 1:3. Severočeši přišli o sérii sedmi ligových zápasů bez porážky a na nedělního soupeře aktuálně v tabulce Chance Ligy ztrácí čtyři body. „Od některých to byly až podprůměrné výkony,“ připustil.
Co se vám v Plzni nelíbilo?
„Zápas byl o detailech. Plzeň zahrála za první poločas jediný roh a hned z toho dostaneme branku, to je neakceptovatelné, laciné, hrozná škoda. Druhý gól také zbytečný. Plzeň dobře vyřešila brejk. Od nás to byla slabá první půle, od některých hráčů to byly až podprůměrné výkony. Pak je těžké tady bodovat. O poločase jsme prostřídali, dali brzy gól. Plzeň znervózněla. N´Guessan měl velkou šanci na malém vápně, tam se to lámalo. Ve finále jsme dostali gól na 1:3 od Viši (Denise Višinského) a bylo po zápase. Čekal jsem od nás víc, odjíždíme zklamaní.“
Co vám od týmu nejvíc chybělo? Po zápase bylo slyšet až do tiskové místnosti, jak na hráče v šatně zvyšujete hlas.
„Od nás mi jednoznačně scházelo víc emocí. Nesešlo se nám to. Klukům jsem to od srdce řekl. Musíme spadnout zpátky na zem a tvrdě pracovat. Náš výkon ve všech aspektech nebyl tak dobrý, abychom Plzeň porazili.“
Ztráta na Plzeň v tabulce narostla na čtyři body.
„Mrzí nás to, odskočilo nám to. Ale jdeme zápas od zápasu, musíme se připravit na další víkend. Zaslouženě jsme prohráli. Plzeň hrála dobře, ale usnadnili jsme jí to. Jsem hodně naštvaný. Ale jdeme dál, před námi je ještě devět kol a ve hře hodně bodů. Musíme se dívat hlavně na sebe a makat.“
Druhý gól Plzně zkoumal VAR kvůli ofsajdovému postavení Lawala. Měli sudí branku odvolat?
„Byli jsme přesvědčení, že to byl ofsajd, že sudí ten gól uznat nemůže. Koubisovi vběhl Lawal do rány. Ale branka platila, neuděláme s tím nic. O rozhodčích to nebylo. Bylo to o nás, výkon neměl parametry, které jsem očekával. Aby se tady mohlo vyhrát, musí se to celé sejít. To se dneska nestalo.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|21
|14
|7
|0
|46:17
|49
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|21
|11
|5
|5
|40:27
|38
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|9
Zlín
|21
|7
|5
|9
|26:29
|26
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|21
|5
|5
|11
|17:28
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|21
|2
|8
|11
|14:33
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu