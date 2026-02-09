Předplatné

Kováč se po Plzni zlobil, vyčinil hráčům: Neakceptovatelné! Scházely mi emoce

Video placeholder
SESTŘIH: Plzeň - Liberec 3:1. Přímý boj o 4. místo vyšel Viktorii, potřetí za sebou zvítězila • Zdroj: iSport.tv
Denis Višinský v akci proti Liberci
Gólová radost hráčů Liberce
Hráči Liberce se radují z gólu
Marek Icha z Liberce a Denis Višinský z Plzně
Denis Višinský z Plzně
Cheick Souaré slaví gól
12
Fotogalerie
Jonáš Bartoš
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Jeho „kartáč“ v češtině i v angličtině směrem k týmu byl z liberecké šatny slyšet až do tiskové místnosti Doosan Areny. Radoslav Kováč neskrýval zklamání, které přinesla nedělní prohra v Plzni 1:3. Severočeši přišli o sérii sedmi ligových zápasů bez porážky a na nedělního soupeře aktuálně v tabulce Chance Ligy ztrácí čtyři body. „Od některých to byly až podprůměrné výkony,“ připustil.

Co se vám v Plzni nelíbilo?
„Zápas byl o detailech. Plzeň zahrála za první poločas jediný roh a hned z toho dostaneme branku, to je neakceptovatelné, laciné, hrozná škoda. Druhý gól také zbytečný. Plzeň dobře vyřešila brejk. Od nás to byla slabá první půle, od některých hráčů to byly až podprůměrné výkony. Pak je těžké tady bodovat. O poločase jsme prostřídali, dali brzy gól. Plzeň znervózněla. N´Guessan měl velkou šanci na malém vápně, tam se to lámalo. Ve finále jsme dostali gól na 1:3 od Viši (Denise Višinského) a bylo po zápase. Čekal jsem od nás víc, odjíždíme zklamaní.“

Co vám od týmu nejvíc chybělo? Po zápase bylo slyšet až do tiskové místnosti, jak na hráče v šatně zvyšujete hlas.
„Od nás mi jednoznačně scházelo víc emocí. Nesešlo se nám to. Klukům jsem to od srdce řekl. Musíme spadnout zpátky na zem a tvrdě pracovat. Náš výkon ve všech aspektech nebyl tak dobrý, abychom Plzeň porazili.“

Ztráta na Plzeň v tabulce narostla na čtyři body.
„Mrzí nás to, odskočilo nám to. Ale jdeme zápas od zápasu, musíme se připravit na další víkend. Zaslouženě jsme prohráli. Plzeň hrála dobře, ale usnadnili jsme jí to. Jsem hodně naštvaný. Ale jdeme dál, před námi je ještě devět kol a ve hře hodně bodů. Musíme se dívat hlavně na sebe a makat.“

Druhý gól Plzně zkoumal VAR kvůli ofsajdovému postavení Lawala. Měli sudí branku odvolat?
„Byli jsme přesvědčení, že to byl ofsajd, že sudí ten gól uznat nemůže. Koubisovi vběhl Lawal do rány. Ale branka platila, neuděláme s tím nic. O rozhodčích to nebylo. Bylo to o nás, výkon neměl parametry, které jsem očekával. Aby se tady mohlo vyhrát, musí se to celé sejít. To se dneska nestalo.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia21147046:1749
2Sparta21135341:2344
3Jablonec21116428:2039
4Plzeň21115540:2738
5Liberec2197536:2234
6Karviná21102934:3432
7Hr. Králové2186733:2730
8Olomouc2186719:1930
9Zlín2175926:2926
10Pardubice2167828:3625
11Teplice2166922:2624
12Bohemians21551117:2820
13Baník21461116:2718
14Ml. Boleslav21461129:4718
15Slovácko21371113:2716
16Dukla21281114:3314
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů