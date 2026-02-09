Předplatné

Hyský: Na Panoše dojde v dalších zápasech. Chvála nové posily a slova o pokoře

Jonáš Bartoš
Chance Liga
V neděli s Libercem (3:1) zvládla Plzeň čtvrtý těžký jarní zápas, třetí vítězně za tři body. Tým pod Martinem Hyským šlape a posouvá se tabulkou směrem k nejvyšším příčkám, které okupují Slavia se Spartou. Opírá se o dynamické hráče typu Amara Memiče, na hřišti velmi dobře působí navrátilec Patrik Hrošovský. V nabitém kádru má množství adeptů na základní sestavu. „Je třeba být připravený,“ apeloval plzeňský kouč na své hráče.

Byla to proti Liberci složitá cesta k bodům?
„Každé body jsou důležité. Liberec má za sebou velmi dobré období, sérii sedmi zápasů bez porážky. Bylo jasným cílem tuhle sérii ukončit a zápas doma zvládnout. Chci pochválit tým za odvedený výkon, hrál se podle mě skvělý zápas evropské úrovně. Přispěly k tomu oba týmy. Vyhráli jsme zaslouženě, ve finálních situacích jsme byli lepší než Liberec, vytvořili si víc brankových příležitostí. Velmi dobře zahrála obranná čtveřice plus gólman Florian Wiegele. Hrajeme jeden na jednoho, mám radost, že to zvládáme a soupeře do velkých šancí moc nepouštíme. Trošku jsme si to zkomplikovali inkasovaným gólem na 2:1, tam určitě spokojenost není. Mužstvo ale neznervóznělo, zůstali jsme klidní. Pomáhá nám i konkurence v týmu - také hráči, co do zápasu přišli, ho pomohli dovést do vítězného konce.“

Je pro vás důležité, že jste v tabulce odskočili přímému konkurentovi?
„Stoprocentně. O tabulce se s hráči moc nebavíme, ale každý to vnímá, sleduje, jak jsou na tom soupeři a jak se to v lize vyvíjí. Musíme být koncentrovaní na sebe a s takovou mentalitou chodit do zápasů. Hlavně chci, abychom zůstali hladoví, pokorní. Začátek jara je velmi dobrý. V evropském poháru jsme uhráli čtyři body se silnými soupeři (Porto, Basilej) a po dvou těžkých zápasech v lize (Karviná, Liberec) máme šest bodů. To jsou skvělé výsledky. Je potřeba dál pracovat a jít nastavenou cestou.“

Proč jste poprvé od začátku nasadil zimní posilu Salima Lawala?
„Stoprocentně bude potřebovat čas na adaptaci, aby do sebe dostal naše herní prvky. Hlavně si musí zvyknout na českou ligu. Vidíme v něm potenciál, v zápase měl velmi dobré momenty. Ukázal, jak je silný v pohybu, je na tom dobře technicky. Jsem rád, že ho tady máme. Má špičkové nastavení a mentalitu, dobře se s ním komunikuje. Bude platným hráčem, věřím, že nám pomůže.“

Opět vynikal Amar Memič. Jde o aktuálně nejlepšího hráče Plzně?
„Po zápase v Liberci bych mohl jmenovat každého, co byl na hřišti. Amar dlouhodobě patří k hráčům, co drží vysokou výkonnost. Rychlost, přímočarost, obětavost je u něj špičková. Proti Liberci mu pomohlo i to, že přešel v závěru zápasu na druhou stranu na levé křídlo. Hrál přes nohu na unaveného Marka Ichu, vytvořil velmi dobré situace v přechodu do útoku. Škoda, že neskóroval, ale znovu podal výborný výkon.“

Kapitána Matěje Vydru trápí zdravotní problémy, že nešel do zápasu ani z lavičky?
„Matěj byl připravený do zápasu. Ale potřebuje po zranění a zdravotních problémech, které ho pronásledují poslední dva, tři měsíce, dotrénovat a dobře se připravit. Byli jsme domluvení, že když nebude potřeba, do zápasu s Libercem nezasáhne. Uděláme všechno, aby byl schopný hrát od příštího zápasu v Olomouci.“

Jaké máte plány s Jiřím Panošem? V Basileji rozhodl krásným gólem, ale následné zápasy v Karviné a s Libercem proseděl na lavičce.
„Je to jeden z hráčů v kádru, který má kvalitu, ale takoví jsou všichni. Na hřiště se určitě v dalších zápasech dostane. Není to o tom, že budu někomu slibovat, že bude hrát příště nebo za dva týdny, to nejde a dělat to ani nebudu. Kluci musí být připravení, aby naskočili a předvedli výkon jako Pany v Basileji. Víme, co v něm máme, v tréninku pracuje dobře. Všichni chtějí hrát, na tréninku parta, co nejde do zápasu, ukazuje, že má hlad i kvalitu. Vím, že když se rozhodnu pro jinou sestavu, tak všichni, co jsou zdraví, nám pomůžou. Chce to trpělivost. Panoš i ostatní příležitosti dostanou. Je potřeba, aby byli připravení.“

Vybírá se z nabitého kádru sestava složitě?
„Jednoduché to určitě není. Hráčům říkáme, jak těžký program nás čeká. Evropská liga, liga a domácí pohár. Všude chceme být maximálně úspěšní. Je potřeba hráče udržet v dobrém psychickém i fyzickém stavu. Mám k tomu skvělý realizák, který to společně se mnou určitě ukočíruje. V kabině je velmi dobrá atmosféra, hráči táhnou za jeden provaz. Ti zkušení, pokud něco nebude v pořádku, rychle zasáhnou. Jdeme společným směrem, hráči tohle vnímají. Je potřeba být připravený. Když jste v Plzni a jdete na hřiště na poločas, na minutu, je vždycky potřeba udělat maximum.“

