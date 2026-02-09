Shrnutí 21. kola iSport Fantasy: Rekordní kolo Trenérů! Chorý už popáté v ideální sestavě
Většina nejpopulárnějších hráčů doručila body a Trenéři v průměru nasbírali výborných 49 bodů. Pokud nebudeme počítat tzv. ‚double‘ kola, jedná se o nejúspěšnější kolo Trenérů v historii iSport Fantasy. Hvězdami víkendu se stali Vladimír Darida, Tomáš Chorý a Ryan Mahuta, shodně nasbírali čtrnáct bodů.
Ideální sestava
Tomáš Chorý je novým rekordmanem aktuální sezony. Do nejlepší jedenáctky kola se totiž dostal už popáté. Čtvrtou účast si připsali Vladimír Darida, Dávid Krčík a Cheick Souaré. Ryan Mahuta se v ideální sestavě objevil potřetí.
Hodnota ideální sestavy činila 72,3 milionu a dohromady získala 121 bodů.
Nejnakupovanější hráči
Nejprodávanější hráči
Změna cen
Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat ve středu. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že před 22. kolem se to dotkne například Davida Juráska, Ryana Mahuty či Cheicka Souarého.
Uzávěrka 22. kola proběhne v sobotu 14. února ve 13:00 hodin.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|21
|14
|7
|0
|46:17
|49
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|21
|11
|5
|5
|40:27
|38
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|9
Zlín
|21
|7
|5
|9
|26:29
|26
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|21
|5
|5
|11
|17:28
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|21
|2
|8
|11
|14:33
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu