Shrnutí 21. kola iSport Fantasy: Rekordní kolo Trenérů! Chorý už popáté v ideální sestavě

Shrnutí 21. kola iSport Fantasy
Shrnutí 21. kola iSport FantasyZdroj: iSport.cz
Denis Višinský v akci proti Liberci
Gólová radost hráčů Liberce
Hráči Liberce se radují z gólu
Cheick Souaré slaví gól
Amar Memič centruje míč a Jan Mikula se ho snaží zablokovat
Ange N’Guessan a Denis Višinský v souboji o míč
Gólová radost hráčů Plzně
24
Chance Liga
Většina nejpopulárnějších hráčů doručila body a Trenéři v průměru nasbírali výborných 49 bodů. Pokud nebudeme počítat tzv. ‚double‘ kola, jedná se o nejúspěšnější kolo Trenérů v historii iSport Fantasy. Hvězdami víkendu se stali Vladimír Darida, Tomáš Chorý a Ryan Mahuta, shodně nasbírali čtrnáct bodů.

Ideální sestava

Tomáš Chorý je novým rekordmanem aktuální sezony. Do nejlepší jedenáctky kola se totiž dostal už popáté. Čtvrtou účast si připsali Vladimír Darida, Dávid Krčík a Cheick Souaré. Ryan Mahuta se v ideální sestavě objevil potřetí.

Hodnota ideální sestavy činila 72,3 milionu a dohromady získala 121 bodů.

Nejnakupovanější hráči

Nejprodávanější hráči

Změna cen

Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat ve středu. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že před 22. kolem se to dotkne například Davida Juráska, Ryana Mahuty či Cheicka Souarého.

Uzávěrka 22. kola proběhne v sobotu 14. února ve 13:00 hodin.

Chance Liga - LogoVám přináší novou iSport Fantasy Ligu
#TýmZVRPSkóreB
1Slavia21147046:1749
2Sparta21135341:2344
3Jablonec21116428:2039
4Plzeň21115540:2738
5Liberec2197536:2234
6Karviná21102934:3432
7Hr. Králové2186733:2730
8Olomouc2186719:1930
9Zlín2175926:2926
10Pardubice2167828:3625
11Teplice2166922:2624
12Bohemians21551117:2820
13Baník21461116:2718
14Ml. Boleslav21461129:4718
15Slovácko21371113:2716
16Dukla21281114:3314
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

