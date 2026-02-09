Expert Levý: Dukla? Zvláštně poskládané mužstvo a nesmyslná slova. Má Sparta na titul?
Elitní tři české kluby si o víkendu splnily úkol, tedy ze zápasů urvat tři body. Uspěly Slavia, Sparta i Plzeň po solidních, přesvědčivých výkonech. Starosti naopak přibývají na Dukle, která prohrála druhý zápas po sobě, stejně jako na Bohemians. Mužstvo Jaroslava Veselého padlo doma s Pardubicemi i v přesilovce proti deseti. „Mám o ně obavy,“ neskrývá v pravidelném hodnocení uplynulého kola Chance Ligy trenér a expert Sportu Stanislav Levý.
O víkendu vyhrály Slavia, Sparta i Plzeň. Kdo se o víkendu na tři body nejvíc nadřel?
„Nejtěžšího soupeře měla určitě Plzeň. Liberec hrál v poslední době v dobré formě, ale utkání ukázalo, že Liberci do úplné špičky ještě něco chybí. Má před sebou hodně práce, pokud se chce dostat mezi nejlepší trojku. Jablonec je sice pořád čtvrtý, ale ztratil doma remízou se Slováckem. Bude těžké svoje pozice uhájit.“
Může Plzeň ještě dotáhnout Spartu, případně ohrozit Slavii?
„Ztráta v tabulce pořád je, Plzeň potřebuje, pokud se k nim chce přiblížit, aby dva pražské mančafty zakolísaly nebo se dostaly do výsledkové krize, také pak musí spoléhat na vzájemné zápasy. Nebude to jenom o Plzni, která má teď dobrou formu. Čeká ji těžký zápas v Olomouci, pak pohárová utkání s Panathinaikosem a Sparta, to může hodně napovědět.“
Odpověděla Slavia jasnou výhrou s Boleslaví na předchozí remízu v Pardubicích?
„Boleslav na začátku zápasu trošku zlobila, měla tam jednu situaci, kdy to Staněk u brány nevyhodnotil dobře. Slavia si ale poradila bez problémů a celkem jasně. Boleslav je v defenzivě hodně naivní, pokud inkasujete 47 gólů ve 21 kolech, s takovou defenzivou můžete pomýšlet akorát tak na baráž. Na oko to třeba vypadá hezky, sympaticky, ale oproti podzimu nevidím v defenzivě žádný posun.“
Potvrdila Sparta formu jasnou výhrou ve Zlíně?
„Očekával jsem, že se bude Zlín doma prezentovat úplně jinak. Šlo víceméně jen o čekání na inkasovanou branku, bylo to absolutně bez odvahy v útočné fázi. Sparta si v zápase také poradila bez problémů. V prvním poločase nastřelil břevno Mercado, měla tam další situace, které vyřešil zlínský gólman Dostál. Byla jasně lepší, dominantní. Jen mi tam chyběl větší pohyb, rychlost akcí. Ve druhém poločase se tohle hodně změnilo. Sparta zlepšila pohyb, zrychlila hru a dala tři góly.“
Ukazují se ve Spartě dobře nové zahraniční posily?