Předplatné

Expert Levý: Dukla? Zvláštně poskládané mužstvo a nesmyslná slova. Má Sparta na titul?

Video placeholder
SESTŘIH: Hradec - Dukla 3:0. Dvakrát se trefil Darida, ustojí Holoubek výsledkovou krizi? • Zdroj: iSport.tv
Další gólová radost Hradce
Adam Vlkanova a Marcel Čermák v akci proti sobě
Vladimír Darida se raduje ze své trefy
Vladimír Darida se spoluhráči slaví gól
Kevin-Prince Milla v akci
Jaroslav Svozil a Jakub Kučera bojují o míč
19
Fotogalerie
Jonáš Bartoš
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Elitní tři české kluby si o víkendu splnily úkol, tedy ze zápasů urvat tři body. Uspěly Slavia, Sparta i Plzeň po solidních, přesvědčivých výkonech. Starosti naopak přibývají na Dukle, která prohrála druhý zápas po sobě, stejně jako na Bohemians. Mužstvo Jaroslava Veselého padlo doma s Pardubicemi i v přesilovce proti deseti. „Mám o ně obavy,“ neskrývá v pravidelném hodnocení uplynulého kola Chance Ligy trenér a expert Sportu Stanislav Levý.

O víkendu vyhrály Slavia, Sparta i Plzeň. Kdo se o víkendu na tři body nejvíc nadřel?
„Nejtěžšího soupeře měla určitě Plzeň. Liberec hrál v poslední době v dobré formě, ale utkání ukázalo, že Liberci do úplné špičky ještě něco chybí. Má před sebou hodně práce, pokud se chce dostat mezi nejlepší trojku. Jablonec je sice pořád čtvrtý, ale ztratil doma remízou se Slováckem. Bude těžké svoje pozice uhájit.“

Může Plzeň ještě dotáhnout Spartu, případně ohrozit Slavii?
„Ztráta v tabulce pořád je, Plzeň potřebuje, pokud se k nim chce přiblížit, aby dva pražské mančafty zakolísaly nebo se dostaly do výsledkové krize, také pak musí spoléhat na vzájemné zápasy. Nebude to jenom o Plzni, která má teď dobrou formu. Čeká ji těžký zápas v Olomouci, pak pohárová utkání s Panathinaikosem a Sparta, to může hodně napovědět.“

Odpověděla Slavia jasnou výhrou s Boleslaví na předchozí remízu v Pardubicích?
„Boleslav na začátku zápasu trošku zlobila, měla tam jednu situaci, kdy to Staněk u brány nevyhodnotil dobře. Slavia si ale poradila bez problémů a celkem jasně. Boleslav je v defenzivě hodně naivní, pokud inkasujete 47 gólů ve 21 kolech, s takovou defenzivou můžete pomýšlet akorát tak na baráž. Na oko to třeba vypadá hezky, sympaticky, ale oproti podzimu nevidím v defenzivě žádný posun.“

Potvrdila Sparta formu jasnou výhrou ve Zlíně?
„Očekával jsem, že se bude Zlín doma prezentovat úplně jinak. Šlo víceméně jen o čekání na inkasovanou branku, bylo to absolutně bez odvahy v útočné fázi. Sparta si v zápase také poradila bez problémů. V prvním poločase nastřelil břevno Mercado, měla tam další situace, které vyřešil zlínský gólman Dostál. Byla jasně lepší, dominantní. Jen mi tam chyběl větší pohyb, rychlost akcí. Ve druhém poločase se tohle hodně změnilo. Sparta zlepšila pohyb, zrychlila hru a dala tři góly.“

Ukazují se ve Spartě dobře nové zahraniční posily? 

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů