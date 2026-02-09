Předplatné

Skuhravý se rozjel, Irving je trefa, Hyského evropský rytmus. Co Tvrdík vs. Tribuna Sever?

Video placeholder
Skuhravý se rozjel, Irving je trefa, Hyského evropský rytmus. Co Tvrdík vs. Tribuna Sever? • Zdroj: iSport.tv
Trenér Radoslav Kováč z Liberce
Sparťan John Mercado během duelu se Zlínem
Vladimír Darida se raduje ze své trefy
Denis Višinský v akci proti Liberci
Gólová radost hráčů Liberce
Albion Rrahmani se trefil proti Zlínu
Hráči Liberce se radují z gólu
28
„Kdyby měl jeden tým dresy Bayernu a druhý Leverkusenu, tak nikdo nepozná rozdíl. Byl to zápas evropské úrovně,“ zazní v novém díle podcastu Liga naruby na adresu nedělního zápasu Plzeň – Liberec (3:1). V čem chytil Hyského tým rytmus a proč hodnotí redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Bartoloměj Černík výstavbu Viktorie jako „fantastickou“? Řeč ale přijde i na „instalatérské“ výhry pražských „S“, Priskeho posilu Andrewa Irvinga a Trpišovského naději Mubaraka Suleimana. 

  • Jak vidí tým Ligy naruby spor Tribuny Sever s Jaroslavem Tvrdíkem?
  • Má pravdu Radek Špryňar, když o Baníku prohlásil, že ostravští jsou „klikaři jara“?
  • A co pozoruhodně přímočaré vystoupení kouče Romana Skuhravého po remízovém zápase Slovácka v Jablonci? 

Celý nový díl Ligy naruby si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia21147046:1749
2Sparta21135341:2344
3Jablonec21116428:2039
4Plzeň21115540:2738
5Liberec2197536:2234
6Karviná21102934:3432
7Hr. Králové2186733:2730
8Olomouc2186719:1930
9Zlín2175926:2926
10Pardubice2167828:3625
11Teplice2166922:2624
12Bohemians21551117:2820
13Baník21461116:2718
14Ml. Boleslav21461129:4718
15Slovácko21371113:2716
16Dukla21281114:3314
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

