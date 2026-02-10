Krčík poprvé skóroval za Plzeň, v sezoně už posedmé. Stoper má stejně gólů jako Haraslín
Prožívá mimořádnou sezonu. Dávid Krčík (26) v neděli proti Liberci skóroval poprvé v plzeňském dresu. V prvním poločase pohotovou dorážkou dostal domácí do vedení a přispěl k výhře 3:1. V rozjeté sezoně, kterou začínal jako obranný pilíř v Karviné, vstřelil už sedm branek. Z pozice klasického stopera! Jde o unikátní výkon, z defenzivních hráčů mu v nejdůležitější fotbalové statistice nemůže nikdo konkurovat. „Mám velmi rád, když obránci podporují útok,“ připouští slovenský zadák, jenž si buduje na západě Čech silnou pozici.
V minulé sezoně se z obránců v české lize dostal nejvýš Sampson Dweh - vstřelil pět branek za 34 zápasů. Dávid Krčík má aktuální ročník rozjetý v úplně jiném tempu – ve 20 zápasech skóroval už sedmkrát. Dokonce patří mezi elitní patnáctku střelců celé Chance Ligy. Je na stejné kótě, jako ryzí útočníci Lukáš Haraslín, Mojmír Chytil nebo Matyáš Vojta. Aktuální lídr Tomáš Chorý vstřelil za Slavii jedenáct branek.
„Je pěkné, že mám sedm gólů, ale úplně tohle neřeším, hlavní jsou pro mě týmové úspěchy,“ zdůraznil skromný obránce, který v neděli poprvé oslavil ligovou branku po přestupu z Karviné do Plzně. „Mám velmi rád, když obránci podporují útok, mužstvu to pomůže, když přečíslí soupeře v horní části hřiště. Karviná i Plzeň jsme víc orientovaní na ofenzivu, trenér chce, abychom i my obránci byl ofenzivní a dostávali se do šestnáctky,“ připustil.
Krčík nastoupil poprvé v plzeňském základu před týdnem v Karviné, důvěru od Martina Hyského dostal i v neděli doma proti silnému Liberci. Místo v sestavě si udržel také před Dwehem, který oba zápasy strávil zachumlaný v bundě na střídačce. „Konkurence je tady velká, za každou šanci jsem vděčný, šťastný, že můžu být na hřišti. Dneska to bylo z mé strany celkem dobré, dal jsem gól,“ usmíval se slovenský zadák.
Hyský dobře znal jeho kvality z bývalé adresy, kde společně pracovali před nástupem v Plzni. „Trenér ví, co ode mě čekat, Ale nechci, aby to vypadalo tak, že jsem víc preferovaný. Když ode mě na hřišti nebudou adekvátní výkony, bude hrát někdo jiný,“ uvědomil si.
Evropu si nezahraje
Zápasy na evropském poli ho na jaře minou, trenérům se nevešel mezi tři povolená jména, která vybrali na plzeňskou soupisku pro vyřazovací boje. Hyský se svými spolupracovníky ukázali z nových tváří na Patrika Hrošovského, Alexandra Sojku a Salima Lawala.
Na Krčíka se může častěji dostávat na domácí scéně. Plzeň s ním na hřišti vyhrála oba těžké jarní zápasy v Karviné a s Libercem. Na pozici pravého stopera si počíná s přehledem, rychle si zvyká na vyšší nároky. Uplatňuje kvalitní rozehrávku, vysokou postavu při soubojích. A hlavně – nebojí se podporovat útok. Když je možnost, klidně se objeví v křídelních prostorech, případně si v rozjeté akci dovolí odvážně vpadnout do soupeřovy šestnáctky. Podobně, jako to před lety v Plzni dělával slovenský stoper Marián Čišovský, aktuálně se v podobné činnosti vyžívají zadáci Slavie.
„Preferoval jsem jako trenér vždycky takové hráče, kteří z pozice v obraně uměli soupeře přečíslit, zapojit se do ofenzivy a uplatnit při standardkách,“ zmínil trenér a expert iSportu Stanislav Levý. „Měl jsem takového spoluhráče, Přemka Bičovského. Nebyl úplně velký, ale prosadil se při standardkách, měl výbornou kopací technika a těžili z toho jeho spoluhráči,“ zavzpomínal.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|21
|14
|7
|0
|46:17
|49
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|21
|11
|5
|5
|40:27
|38
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|9
Zlín
|21
|7
|5
|9
|26:29
|26
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|21
|5
|5
|11
|17:28
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|21
|2
|8
|11
|14:33
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu