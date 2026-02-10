Předplatné

Krčík poprvé skóroval za Plzeň, v sezoně už posedmé. Stoper má stejně gólů jako Haraslín

Video placeholder
SESTŘIH: Plzeň - Liberec 3:1. Přímý boj o 4. místo vyšel Viktorii, potřetí za sebou zvítězila • Zdroj: iSport.tv
Kouč Plzně Martin Hyský v utkání s Libercem
Denis Višinský v akci proti Liberci
Gólová radost hráčů Liberce
Hráči Liberce se radují z gólu
Trenér Radoslav Kováč z Liberce
Marek Icha z Liberce a Denis Višinský z Plzně
14
Fotogalerie
Jonáš Bartoš
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Prožívá mimořádnou sezonu. Dávid Krčík (26) v neděli proti Liberci skóroval poprvé v plzeňském dresu. V prvním poločase pohotovou dorážkou dostal domácí do vedení a přispěl k výhře 3:1. V rozjeté sezoně, kterou začínal jako obranný pilíř v Karviné, vstřelil už sedm branek. Z pozice klasického stopera! Jde o unikátní výkon, z defenzivních hráčů mu v nejdůležitější fotbalové statistice nemůže nikdo konkurovat. „Mám velmi rád, když obránci podporují útok,“ připouští slovenský zadák, jenž si buduje na západě Čech silnou pozici.

V minulé sezoně se z obránců v české lize dostal nejvýš Sampson Dweh - vstřelil pět branek za 34 zápasů. Dávid Krčík má aktuální ročník rozjetý v úplně jiném tempu – ve 20 zápasech skóroval už sedmkrát. Dokonce patří mezi elitní patnáctku střelců celé Chance Ligy. Je na stejné kótě, jako ryzí útočníci Lukáš Haraslín, Mojmír Chytil nebo Matyáš Vojta. Aktuální lídr Tomáš Chorý vstřelil za Slavii jedenáct branek.

„Je pěkné, že mám sedm gólů, ale úplně tohle neřeším, hlavní jsou pro mě týmové úspěchy,“ zdůraznil skromný obránce, který v neděli poprvé oslavil ligovou branku po přestupu z Karviné do Plzně. „Mám velmi rád, když obránci podporují útok, mužstvu to pomůže, když přečíslí soupeře v horní části hřiště. Karviná i Plzeň jsme víc orientovaní na ofenzivu, trenér chce, abychom i my obránci byl ofenzivní a dostávali se do šestnáctky,“ připustil.

Krčík nastoupil poprvé v plzeňském základu před týdnem v Karviné, důvěru od Martina Hyského dostal i v neděli doma proti silnému Liberci. Místo v sestavě si udržel také před Dwehem, který oba zápasy strávil zachumlaný v bundě na střídačce. „Konkurence je tady velká, za každou šanci jsem vděčný, šťastný, že můžu být na hřišti. Dneska to bylo z mé strany celkem dobré, dal jsem gól,“ usmíval se slovenský zadák.

Hyský dobře znal jeho kvality z bývalé adresy, kde společně pracovali před nástupem v Plzni. „Trenér ví, co ode mě čekat, Ale nechci, aby to vypadalo tak, že jsem víc preferovaný. Když ode mě na hřišti nebudou adekvátní výkony, bude hrát někdo jiný,“ uvědomil si.

Evropu si nezahraje

Zápasy na evropském poli ho na jaře minou, trenérům se nevešel mezi tři povolená jména, která vybrali na plzeňskou soupisku pro vyřazovací boje. Hyský se svými spolupracovníky ukázali z nových tváří na Patrika Hrošovského, Alexandra Sojku a Salima Lawala.

Na Krčíka se může častěji dostávat na domácí scéně. Plzeň s ním na hřišti vyhrála oba těžké jarní zápasy v Karviné a s Libercem. Na pozici pravého stopera si počíná s přehledem, rychle si zvyká na vyšší nároky. Uplatňuje kvalitní rozehrávku, vysokou postavu při soubojích. A hlavně – nebojí se podporovat útok. Když je možnost, klidně se objeví v křídelních prostorech, případně si v rozjeté akci dovolí odvážně vpadnout do soupeřovy šestnáctky. Podobně, jako to před lety v Plzni dělával slovenský stoper Marián Čišovský, aktuálně se v podobné činnosti vyžívají zadáci Slavie.

„Preferoval jsem jako trenér vždycky takové hráče, kteří z pozice v obraně uměli soupeře přečíslit, zapojit se do ofenzivy a uplatnit při standardkách,“ zmínil trenér a expert iSportu Stanislav Levý. „Měl jsem takového spoluhráče, Přemka Bičovského. Nebyl úplně velký, ale prosadil se při standardkách, měl výbornou kopací technika a těžili z toho jeho spoluhráči,“ zavzpomínal.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia21147046:1749
2Sparta21135341:2344
3Jablonec21116428:2039
4Plzeň21115540:2738
5Liberec2197536:2234
6Karviná21102934:3432
7Hr. Králové2186733:2730
8Olomouc2186719:1930
9Zlín2175926:2926
10Pardubice2167828:3625
11Teplice2166922:2624
12Bohemians21551117:2820
13Baník21461116:2718
14Ml. Boleslav21461129:4718
15Slovácko21371113:2716
16Dukla21281114:3314
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů