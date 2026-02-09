Pardubické povstání z ligového dna. Trousilovy tahy mění tým a kabina stojí při něm
Pět kol zpět se krčily na barážových příčkách a vypadalo to na tvrdý boj o holý život. Dalších pět náročných zápasů ale fotbalisté Pardubic zvládli naprosto brilantně. Vše nastartoval šokující triumf na Spartě a vzkříšení dokonala zasloužená výhra v oslabení proti přímému konkurentovi Bohemians (2:1). „Kluci věří tomu, co po nich chceme. Smekám před nimi, jak to zvládli,“ radoval se trenér Jan Trousil – architekt pardubického obrození.
Když převzal mužstvo po jedenácti kolech, nacházeli se „perníkáři“ na samém dně ligové tabulky. Od té doby však patří k nejlepším v lize. V tabulce posledních deseti zápasů se Pardubice se ziskem osmnácti bodů dělí o třetí místo s Libercem a Spartou. Fenomenální obrat.
V ligové hierarchii tak poskočili do klidného středu, což je pro východočeský celek naprosto nezvyklé. Od startu sezony 2021/22 se stalo vůbec poprvé, že stráví dvě kola po sobě mimo skupinu o záchranu. Nyní se Trousilova družina bude chtít držet co nejdál od zóny nejvyššího ohrožení. Aktuálně má na čtrnáctou Boleslav sedmibodový náskok.
„Upřímně – je to pořád na hraně. Týmy pod námi jedou a jsou schopné bodovat kdekoliv. Kluky jsme nabádali, ať se na tabulku nedívají,“ prozradil kouč po poslední výhře s Bohemians.
Právě bojovný výkon proti přesilovce dal korunu na vynikající pětizápasovou sérii, při níž Pardubice svalily Spartu, Hradec a Baník. Před týdnem pak remizovaly s mistry ze Slavie.
Žádné oslavy však ještě červený celek nechystá. „Do konce je devět kol a hrajeme prakticky se všemi týmy kolem nás. Teď musíme zvládat zápasy s přímými konkurenty,“ uvědomuje si Trousil. „Pardubice nesmí nic podcenit. Realizační tým určitě na hráče apeluje, že ještě nejsou z nejhoršího venku,“ souhlasí expert Stanislav Levý.
Klíčové tahy kouče
Především pod posledními dvěma úspěchy je pak velmi tučným písmem podepsaný právě kouč Jan Trousil, jelikož musel v obou případech krátce po startu upravit plán kvůli červené kartě. Proti Slavii vymyslel taktiku pro přesilovku, proti Bohemians zase pro oslabení. „Nejsem ten, co by čekal do 70. minuty, co se stane,“ prohlásil jistě.
V obou zápasech například měnil v poločase útočníka. Při dobývání v početní výhodě vsadil na silovějšího Filipa Vechetu, do oslabení zase věřil Danielu Smékalovi a Abdullahi Tankovi. „Před týdnem šla Slavia do deseti a cukla, takže pro Tanka nebyl prostor. Tady zase jednoznačně ano. Stejně to bylo se Smékalem. Věděli jsme, že potřebujeme rychlostní a dynamický typ,“ vysvětloval po cenném skalpu.
Nešlo však jen o personální změny, ale o celý systém. Proti Slavii Pardubice dominovali, šli za gólem a mohli i vyhrát. V Ďolíčku zase sami zalezli, nechali bezradného soupeře kombinovat a neustále hrozili z brejků. Ukázkový výkon v deseti. „Takticky jsme to zvládli velmi dobře, nepustili jsme Bohemku do žádné šance a sami jsme si je vytvořili a dali krásné góly. O poločase jsme si řekli, že 0:0 je sice fajn, ale chceme zápas vyhrát i v deseti,“ líčil trenér.
„Chtěli jsme jít do bloku 5-3-1, ale zůstat aktivní a udělat to Bohemce hodně těžké a pořád hrozit přes Tanka, aby při každé příležitosti trhal obranu a dostal se do úniku,“ přidal detaily úspěchu.
Lurvink? Bojkot štval všechny
Vynikající výkon především v defenzivě navíc přišel už po odchodu stopera číslo jedna Louise Lurvinka, který si vytrucoval přestup do Olomouce. „Když jsem přišel, byl Louis stěžejní hráč a lídr. Vyvinulo se to ale takhle. Takový hráč by chyběl každému,“ připomněl kvality švýcarského obránce.
Jeho konec v Pardubicích byl však už několik týdnů nevyhnutelný. „Když na to nemá nastavenou hlavu, tak v týmu už nemůže být. I když jste kamarádi, tak ostatní začne postupně štvát, když to bojkotujete, nechcete trénovat, hrát a říkáte, že chcete do Olomouce. Řekl jsem mu: ‚OK. Nemám s tím problém, ale pro nás jsi skončil‘. A postupně to skončilo i pro kluky,“ přiblížil závěr angažmá 24letého stopera.
„Je to jeho rozhodnutí a neříkám, že je špatné, ale od poloviny ledna jsem věděl, že za nás nechce hrát,“ dodal k rozchodu s klíčovým hráčem. V úvodu jara však zatím mužstvo funguje výborně i bez něj.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|21
|14
|7
|0
|46:17
|49
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|21
|11
|5
|5
|40:27
|38
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|9
Zlín
|21
|7
|5
|9
|26:29
|26
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|21
|5
|5
|11
|17:28
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|21
|2
|8
|11
|14:33
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu