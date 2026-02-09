Sparta na jaře: přibyla síla, kapitán v topu i důraz na stabilitu (nejen) vzadu
Vypadá silně, stabilně, úderně. Zkrátka líp než v závěru ligového podzimu. Sparta začala stíhací jízdu, jejímž jediným cílem je Slavia, dvěma pohodovými výhrami na hřištích Dukly a Zlína, v obou případech shodně výsledkem 3:0. „Poradila si bez větších problémů,“ souhlasil expert Stanislav Levý. Deník Sport a web iSport vybral důvody vydařeného letenského startu, mezi které patří defenzivní jistota i kapitán Lukáš Haraslín.
Přibyla síla
I Ladislav Vízek si ve svém tradičním komentáři pro Sport všiml po zápasu „jeho“ Dukly se Spartou fyzického rozdílu. Letenští vypadají na začátku jara nabušeně, což potvrzují také soubojové statistiky z duelu ve Zlíně. V ofenzivě jich vyhráli 38 %, v defenzivě 75 %, celkově domácí předčili o sedm procent. Souboj na Dukle byl jiný, sparťanská převaha s míčem byla tak vysoká, že počet duelů nebyl vypovídající.
„Fyzicky vypadáme opravdu výborně. Víme, že první zápasy v lize budou těžké, hřiště budou náročná vzhledem k aktuálnímu počasí v Česku,“ říkal po soustředění v Marbelle kouč Brian Priske. Zatím se jeho slova potvrzují.
38
Tolik defenzivních soubojů z jednapadesáti (75 procent) Sparta vyhrála ve Zlíně.
Kapitán: TOP
Ve Zlíně nebyl připraven jít do zápasu od začátku. Jeho stav se měnil, ráno to nebylo dobré, pak byl zapsán na soupisku do základní sestavy, ale nakonec stažen. Do hry se přesto dostal a skóre zavřel precizní akcí, po níž zvýšil na 3:0. Kapitán Lukáš Haraslín je na začátku druhé části ročníku v laufu, za 108 minut nasázel tři góly.
„Je důležité, že náš kapitán hraje na vysoké úrovni. Je precizní, je nebezpečný,“ ocenil Priske už po triumfu na Dukle. Pro Haraslína je důležité, že opět dává góly ze hry. V sezoně má na kontě sedm zásahů, z toho čtyři z pokutových kopů. Z něj skóroval i na Dukle, ale další dvě jarní trefy byly po klasických akcích, což se mu naposledy podařilo na začátku srpna.
5,12
Tak vysoké číslo xG má Lukáš Haraslín v ligové sezoně. Gólově ho překračuje, trefil se sedmkrát.
Vindahl v klidu
Sparta měla po podzimu až pátou nejlepší defenzivu, dokázala zkolabovat i proti outsiderům. Proto jí věnovala v zimě velkou pozornost. Zatímco na startu ligového ročníku se dočkala čistého konta až ve čtvrtém utkání proti Sigmě (1:0), nyní Peter Vindahl zapsal dvě nuly za dva zápasy, a to se ani nenadřel. I když je jasné, že Letenští byli v obou případech favorité. „Víme, že můžeme snadno dostat gól ze standardky nebo protiútoku,“ zmínil kouč Priske. Jenže tentokrát nebylo ani z čeho.
Hráči Dukly zaznamenali sedm doteků s míčem ve vápně, z čehož vytěžili dvě střely na branku. Zlín si počínal ještě hůř, když se jedinkrát propracoval do pokutového území a zůstal bez přesného střeleckého pokusu. Pražané zatím i při absence Emmanuela Uchenny nebo Asgera Sörensena působí jistě, vyvarují se zejména ztrátám při přechodu do útoku.
Očekávané inkasované góly
Tým
podzim
jaro
Dukla
0,21
0,20
Zlín
0,76
0,37
Zdroj dat: Wyscout
Sonne: jiný než Preciado
Priske si během podzimu pochvaloval, že na pozici pravého wingbeka může vybírat ze dvou odlišných typů. Angelo Preciado sice vybočoval z ligových standardů, ale zároveň laxností srážel defenzivní stabilitu týmu. V tom nastala změna k lepšímu. Oliver Sonne, přímá náhrada za ekvádorského reprezentanta, se víc podobá Pavlu Kadeřábkovi.
Pětadvacetiletý host z anglického Burnley proti Zlínu naznačil, že zvládne spolehlivě operovat na obou stranách hřiště. V každé půli zavřel ukázkově prostor na zadní tyči, díky čemuž dosáhl na hodnotu očekávaných gólů 0,81 (nejvyšší ze všech sparťanů). Statistiky vyztužil šesti doteky ve vápně, šesti progresivními přihrávkami nebo 75% úspěšností v defenzivních soubojích.
Zkrátka Sonne i Irving mohou být okamžitým přínosem. „Určitě ukázali kvality, ale jsem zvědavý, jak se budou prezentovat proti lepším soupeřům,“ řekl Stanislav Levý, expert Sportu.
Sonne proti Zlínu
Odehrané minuty
96
Góly/očekávané
0/0,81
Asistence/očekávané
0/0
Centry/úspěšné
4/1
Přihrávky/úspěšné
60/53
Driblinky/úspěšné
2/2
Defenzivní souboje/úspěšné
4/3
Ztráty míče
7
Zisky míče
11
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|21
|14
|7
|0
|46:17
|49
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|21
|11
|5
|5
|40:27
|38
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|9
Zlín
|21
|7
|5
|9
|26:29
|26
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|21
|5
|5
|11
|17:28
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|21
|2
|8
|11
|14:33
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu