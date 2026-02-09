Další posila z top pěti lig. Sparta podepsala obránce: Příležitost, říká Rosický
Další úlovek z top pěti evropských lig. Fotbalová Sparta přivedla na půlroční hostování levého obránce Jhoannera Cháveze z Racingu Lens, součástí dohody je opce na trvalý přestup. „Jeho příchod vnímáme jako příležitost,“ uvedl pro letenský web sportovní ředitel Tomáš Rosický.
Třiadvacetiletý ekvádorský reprezentant v této sezoně za Lens kvůli zdravotním problémům neodehrál jediné soutěžní utkání, nastoupil akorát na pár minut v říjnu v mezinárodním přípravném utkání proti Mexiku. Dlouho totiž marodil s poraněním vazů v kotníku.
„Bude potřebovat určitý čas na adaptaci, protože delší dobu nebyl v pravidelné zápasové zátěži,“ zmínil Rosický. Přesto by se měl okamžitě připojit k mužstvu. „Od prvního dne se zapojí do plného tréninku a přejeme si, aby co nejrychleji ukázal své přednosti a dostal se do správného rytmu,“ pokračoval.
Nováček ve Spartě se dostal do nominace pro ligové utkání Lens akorát dvakrát, pokaždé zůstal na lavici. „Byla to pro mě osobně nesmírně náročná sezona, ale teď se cítím stoprocentně připravený na všechny výzvy, které nás čekají. Fyzicky jsem na tom skvěle,“ zdůraznil Chávez v rozhovoru pro sparťanskou televizi.
Pokud se Chávez prosadí v letenském mužstvu, vedení klubu na něj může uplatnit opci na trvalý přestup, která podle informací inFotbal.cz dosahuje výše 1,5 milionu eur. Přitom Racing Lens, aktuálně druhý tým francouzské ligy, za něj před rokem a půl zaplatil trojnásobek. To se Letenským v minulosti vyplatilo už s brankářem Peterem Vindahlem nebo ofenzivním hráčem Veljkem Birmančevičem.
„Je to reprezentant své země s parametry pro mezinárodní fotbal. Vnímáme jeho potenciál dalšího růstu. Typologicky jde o levonohého obránce, který je atletický, rychlý a důrazný, dokáže díky vyvážené defenzivní i ofenzivní hře pokrýt ze své pozice celý levý prostor,“ poznamenal Rosický.
Trenér Brian Priske může Cháveze využít hned na dvou pozicích, podobně jako univerzála Jaroslava Zeleného. Ekvádorský reprezentant nastupoval na pozici levého obránce, stejně tak dokáže zahrát levého stopera v trojčlenném složení. Tam Sparta momentálně staví Patrika Vydru, Adama Ševínského nebo Asgera Sörensena. Levák Elias Cobbaut je dlouhodobě mimo kvůli zdravotním problémům.
„Jsem velmi rychlý dynamický hráč s velkou silou a herní inteligencí. To jsou vlastnosti, které mě zdobí. Mým hlavním cílem je naplno se etablovat v klubu a získat trofeje," pravil hráč se sedmi reprezentačními starty.
Chávez, který odehrál v Ligue 1 dohromady osmnáct zápasů a dal jeden gól, je další jihoamerickou posilou Sparty. V lednu do klubu přišli peruánský křídelní hráč Joao Grimaldo a jeho krajan obránce Oliver Sonne. Letnou naopak opustil ekvádorský reprezentant Ángelo Preciado, který přestoupil do brazilského Atlética Mineiro.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|21
|14
|7
|0
|46:17
|49
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|21
|11
|5
|5
|40:27
|38
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|9
Zlín
|21
|7
|5
|9
|26:29
|26
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|21
|5
|5
|11
|17:28
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|21
|2
|8
|11
|14:33
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu