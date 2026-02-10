Mladí Poláci v hledáčku Slavie: atypický kat Rakówa, nový Zafeiris i nadupané křídlo
Polský fotbal je na vzestupu. Po rozpačitých letech áčka se začíná probouzet mládí a pomalu nastupuje velice zajímavá generace. To samozřejmě budí zájem i v zahraničí, vždyť sedmnáctiletý Oskar Pietuszewski nedávno přestoupil do Porta za 240 milionů korun! Pozornost je ale upřena i na dobře hrající výběr U21. Podle informací deníku Sport a webu iSport jsou právě z tohoto týmu minimálně tři zajímavé kusy na listu sledovaných hráčů ve Slavii. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>
V nedávném rozhovoru pro deník Sport vyprávěl šéf slávistické fotbalové akademie Petr Hurych o Polsku: „I podle statistik je to jedna ze zemí, kde dostávají mladí hráči nejvíce minut, umí je i za dobré peníze prodávat.“
I to je jeden z důvodů, proč talenti našich severních sousedů začínají vzbuzovat zájem. Vezměme si příklad právě z polské jednadvacítky – na EURO sice v létě vyfasovala debakly, podzimní kvalifikací ale probruslila bez ztráty bodu.
Právě mladíci z výběru Jerzyho Brzeczeka padli i do hledáčku Slavie. Podle informací Sportu má na listu minimálně tři mladé polské hráče. Neznamená to, že by aktuálně jednala o přestupu: zkrátka a jednoduše, oči Pražanů je sledují a líbí se jim. O koho přesně jde?
První jméno zarezonovalo na sociálních sítích už na konci minulého roku. O univerzála