Liga ve srovnání s Evropou: Sparta dohání Arsenal, Bílek jako Fernandes. Zlín nejhorší v...
Příběhy, výjimečné individuální i týmové výkony… To vše přinese prakticky každé kolo Chance Ligy. A někdy do takové míry, že statistiky z tuzemské nejvyšší soupeře zasvítí i ve srovnání s ostatními evropskými ligami. Web iSport tak vybral několik zajímavých dat společnosti Opta. Věděli jste například, že v Plzni hraje nejgólovější stoper v Evropě? Nebo že Sparta dohání Arsenal v počtu branek ze standardek?
Slavia nadále neporažená
Jednu z nejtěžších disciplín v rámci klubového fotbalu, tedy ligovou neporazitelnost, drží Slavia i po 21 zápasech. Že jde o pozoruhodný počin, dokládá i fakt, že tuto šňůru drží v TOP 20 ligách pouze dva další týmy – portugalská Benfika a turecké Fenerbahce. Na rozdíl od Slavie ale oba celky ve svých soutěžích na první místo ztrácejí. Čtvrté do party bylo do víkendu Porto, ale to překvapivě padlo na hřišti Casa Pia 1:2. Kdo odpadne příště?
Chorý proměňuje centry
Vysoký útočník Slavie přítomnost Davida Juráska jistě vítá. Tomáš Chorý se totiž po zápase s Mladou Boleslaví posunul v tabulce počtu gólů po centrech v TOP 10 evropských ligách na první místo. S pěti góly se o korunu dělí s dalšími čtyřmi hráči – Vedadem Muriqim (Mallorca), Antem Budimirem (Osasuna), Ayasem Uedou (Feyenoord) a Omrim Gandelmanem (Gent/Lecce). Chorý má ale ze všech s přehledem nejméně odehraných ligových zápasů, a to pouhých čtrnáct.
Zlín netrefuje cíl
Pět pokusů, které úplně minuly bránu Petera Vindahla, na to daly razítko. Zlín je pro rok 2026 nejen týmem s nejmenším počtem střel v lize, ale i s nejmenší přesností v Evropě. Jistě, dva zápasy jsou malé číslo a svěřenci Bronislava Červenky mají šanci ho o dost zlepšit venku proti Dukle. Přesnost střel 14,3 % je ale hodně špatnou vizitkou. „Když tomu nedáme trochu navíc v tréninku a v zápasech, tak to zvládat nebudeme,“ ví trenér.
Krčík jako nový Krejčí
Je to zjevení, které před startem sezony zřejmě nikdo nečekal. Slovenský stoper Dávid Krčík se rozstřílel v Karviné (pomohly i penalty) a hned ve svém druhém ligovém zápase za Plzeň na gólovou slinu úspěšně navázal. V tuto chvíli má už obránce na kontě sedm ligových branek, stejně jako Lukáš Haraslín. Ve srovnání s dalšími evropskými obránci tak svítí podobně, jako před dvěma roky Ladislav Krejčí. Žádný jiný stoper v TOP 20 ligách nemá tolik gólů jako Krčík. Z obránců mu konkuruje tradičně jen pravý bek James Tavernier z Rangers (rovněž sedm).
Téměř nejděravější Boleslav
V Mladé Boleslavi měli přes zimu jasný cíl – zalátat díry v obraně, které tým na podzim tak trápily. Nezdá se, že by se to podařilo. Středočeši inkasovali na startu jara šestkrát a celkově už mají v kolonce inkasovaných branek číslo 47. To je signifikantní počet nejen v české historii (pouze pět mančaftů mělo v této fázi sezony víc obdržených gólů), ale i v evropském srovnání. Na zápas totiž výběr Aleše Majera dostává v průměru 2,2 branek na utkání, což je v TOP 10 ligách druhý nejhorší počin. Žebříčku „vévodí“ nizozemský Heracles a portugalské AVS (oba 2,6 branek na utkání).
Bílek jako Fernandes
Dvojí trest se obvykle říká při udělení červené karty a penalty, v zápase Karviné v Teplicích to však platilo pro přímý kop. Když si totiž postaví k balonu před vápnem Michal Bílek. je to s nadsázkou skoro jako penalta. Od začátku roku 2025 se kapitán „Sklářů“ trefil přímo ze standardky již potřetí, což je i v Evropě vysoce nadstandardní číslo. Sami porovnejte, český záložník je v rámci TOP 10 lig v opravdu v pěkné společnosti. Od začátku minulého roku se na stejné číslo branek z přímého kopu dostali pouze Bruno Fernandes (Manchester United), Alejandro Grimaldo (Leverkusen), Dominik Szoboszlai (Liverpool) a Julián Alvarez (Atlético Madrid)
Sparta dohání Arsenal
Už po dvou třetinách základní části se dá téměř s jistotou říct, že angažování experta na standardky Jacka Wilsona byl od Sparty výtečný tah. Po odraženém míči z rohu a gólu Johna Mercada se Letenští trefili ze standardní situace posedmnácté (!) v sezoně a lize v této disciplíně s přehledem dominují. A na evropské scéně už dohánějí ty největší možné vzory. Pouze Chelsea, Bayern (18), Braga (19) a král standardek Arsenal (20) mají v TOP 10 ligách více gólů vstřelených podobným způsobem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|21
|14
|7
|0
|46:17
|49
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|21
|11
|5
|5
|40:27
|38
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|9
Zlín
|21
|7
|5
|9
|26:29
|26
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|21
|5
|5
|11
|17:28
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|21
|2
|8
|11
|14:33
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu