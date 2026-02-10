Předplatné

Liga ve srovnání s Evropou: Sparta dohání Arsenal, Bílek jako Fernandes. Zlín nejhorší v...

Liga ve srovnání s Evropou: Sparta dohání Arsenal, Bílek jako Szoboszlai. Zlín je nejhorší v...
Liga ve srovnání s Evropou: Sparta dohání Arsenal, Bílek jako Szoboszlai. Zlín je nejhorší v...Zdroj: koláž iSport
Radost fotbalistů Slavie po brance do sítě Pardubic
Tomáš Chorý slaví gól, který poté odvolal VAR
Jindřich Trpišovský během utkání v Pardubicích
Jindřich Trpišovský během utkání v Pardubicích
John Mercado ze Sparty a Cletus Nombil ze Zlína
Michal Fukala ze Zlína a John Mercado ze Sparty
Stanislav Petruta ze Zlína a Patrik Vydra ze Sparty
20
Fotogalerie
Bartoloměj Černík
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Příběhy, výjimečné individuální i týmové výkony… To vše přinese prakticky každé kolo Chance Ligy. A někdy do takové míry, že statistiky z tuzemské nejvyšší soupeře zasvítí i ve srovnání s ostatními evropskými ligami. Web iSport tak vybral několik zajímavých dat společnosti Opta. Věděli jste například, že v Plzni hraje nejgólovější stoper v Evropě? Nebo že Sparta dohání Arsenal v počtu branek ze standardek?

Slavia nadále neporažená

Jednu z nejtěžších disciplín v rámci klubového fotbalu, tedy ligovou neporazitelnost, drží Slavia i po 21 zápasech. Že jde o pozoruhodný počin, dokládá i fakt, že tuto šňůru drží v TOP 20 ligách pouze dva další týmy – portugalská Benfika a turecké Fenerbahce. Na rozdíl od Slavie ale oba celky ve svých soutěžích na první místo ztrácejí. Čtvrté do party bylo do víkendu Porto, ale to překvapivě padlo na hřišti Casa Pia 1:2. Kdo odpadne příště?

Chorý proměňuje centry

Vysoký útočník Slavie přítomnost Davida Juráska jistě vítá. Tomáš Chorý se totiž po zápase s Mladou Boleslaví posunul v tabulce počtu gólů po centrech v TOP 10 evropských ligách na první místo. S pěti góly se o korunu dělí s dalšími čtyřmi hráči – Vedadem Muriqim (Mallorca), Antem Budimirem (Osasuna), Ayasem Uedou (Feyenoord) a Omrim Gandelmanem (Gent/Lecce). Chorý má ale ze všech s přehledem nejméně odehraných ligových zápasů, a to pouhých čtrnáct.

Zlín netrefuje cíl

Pět pokusů, které úplně minuly bránu Petera Vindahla, na to daly razítko. Zlín je pro rok 2026 nejen týmem s nejmenším počtem střel v lize, ale i s nejmenší přesností v Evropě. Jistě, dva zápasy jsou malé číslo a svěřenci Bronislava Červenky mají šanci ho o dost zlepšit venku proti Dukle. Přesnost střel 14,3 % je ale hodně špatnou vizitkou. „Když tomu nedáme trochu navíc v tréninku a v zápasech, tak to zvládat nebudeme,“ ví trenér.

Krčík jako nový Krejčí

Je to zjevení, které před startem sezony zřejmě nikdo nečekal. Slovenský stoper Dávid Krčík se rozstřílel v Karviné (pomohly i penalty) a hned ve svém druhém ligovém zápase za Plzeň na gólovou slinu úspěšně navázal. V tuto chvíli má už obránce na kontě sedm ligových branek, stejně jako Lukáš Haraslín. Ve srovnání s dalšími evropskými obránci tak svítí podobně, jako před dvěma roky Ladislav Krejčí. Žádný jiný stoper v TOP 20 ligách nemá tolik gólů jako Krčík. Z obránců mu konkuruje tradičně jen pravý bek James Tavernier z Rangers (rovněž sedm).

Téměř nejděravější Boleslav

V Mladé Boleslavi měli přes zimu jasný cíl – zalátat díry v obraně, které tým na podzim tak trápily. Nezdá se, že by se to podařilo. Středočeši inkasovali na startu jara šestkrát a celkově už mají v kolonce inkasovaných branek číslo 47. To je signifikantní počet nejen v české historii (pouze pět mančaftů mělo v této fázi sezony víc obdržených gólů), ale i v evropském srovnání. Na zápas totiž výběr Aleše Majera dostává v průměru 2,2 branek na utkání, což je v TOP 10 ligách druhý nejhorší počin. Žebříčku „vévodí“ nizozemský Heracles a portugalské AVS (oba 2,6 branek na utkání).

Bílek jako Fernandes

Dvojí trest se obvykle říká při udělení červené karty a penalty, v zápase Karviné v Teplicích to však platilo pro přímý kop. Když si totiž postaví k balonu před vápnem Michal Bílek. je to s nadsázkou skoro jako penalta. Od začátku roku 2025 se kapitán „Sklářů“ trefil přímo ze standardky již potřetí, což je i v Evropě vysoce nadstandardní číslo. Sami porovnejte, český záložník je v rámci TOP 10 lig v opravdu v pěkné společnosti. Od začátku minulého roku se na stejné číslo branek z přímého kopu dostali pouze Bruno Fernandes (Manchester United), Alejandro Grimaldo (Leverkusen), Dominik Szoboszlai (Liverpool) a Julián Alvarez (Atlético Madrid)

Sparta dohání Arsenal

Už po dvou třetinách základní části se dá téměř s jistotou říct, že angažování experta na standardky Jacka Wilsona byl od Sparty výtečný tah. Po odraženém míči z rohu a gólu Johna Mercada se Letenští trefili ze standardní situace posedmnácté (!) v sezoně a lize v této disciplíně s přehledem dominují. A na evropské scéně už dohánějí ty největší možné vzory. Pouze Chelsea, Bayern (18), Braga (19) a král standardek Arsenal (20) mají v TOP 10 ligách více gólů vstřelených podobným způsobem.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia21147046:1749
2Sparta21135341:2344
3Jablonec21116428:2039
4Plzeň21115540:2738
5Liberec2197536:2234
6Karviná21102934:3432
7Hr. Králové2186733:2730
8Olomouc2186719:1930
9Zlín2175926:2926
10Pardubice2167828:3625
11Teplice2166922:2624
12Bohemians21551117:2820
13Baník21461116:2718
14Ml. Boleslav21461129:4718
15Slovácko21371113:2716
16Dukla21281114:3314
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů