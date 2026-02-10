Holoubek končí v Dukle!? Klub to momentálně řeší, spekuluje se o třech trenérech
Trenér David Holoubek i s dalšími členy realizačního týmu v úterý pravděpodobně oficiálně skončí v Dukle, původní zprávu serveru inFotbal.cz potvrzují i zdroje iSportu. Ty zároveň mluví o třech potenciálních kandidátech. Pražský klub zřejmě odvolání Holoubka s asistentem Dominikem Rodingerem oznámí velmi brzy.
Podle informací iSportu je de facto hotovo, v úterý odpoledne po osobní schůzce v Dejvicích zřejmě dojde k oficiálnímu odvolání hlavního kouče Davida Holoubka a jeho asistenta Dominika Rodingera. Dukla chce řešit změnu razantně po dvou jarních porážkách 0:3.
Kdo místo nich? Server inFotbal.cz přišel se jménem Pavla Šustra, zdroje iSportu ještě mluví o Josefu Dvorníkovi z Baníku Ostrava B, což na sociální síti X potvrdil i slovenský insider Jozef Kopčo, a Zdeňku Haškovi z třetiligového Kladna.
Dukla se po dvou jarních prohrách proti Spartě a Hradci Králové propadla na poslední místo v tabulce. V obou případech šlo navíc o jednoznačnou záležitost a Pražané padli vždy tříbrankovým rozdílem.
„3:0 je dost. Je to rozdíl třídy. Pro nás je to tvrdý direkt, protože jsme nepředpokládali, že nevstřelíme branku. Je to pro nás komplikace, ale jedeme dál a jsme připravení. Věděli jsme, že to pro nás bude těžká sezona,“ soukal ze sebe Holoubek po posledním neúspěchu na půdě Hradce.
Další šanci na obrat už však od sportovního vedení klubu nedostane. Sportovní ředitel Martin Hašek ještě pár dní před startem jarní části soutěže v řadě věcí trenérský štáb obhajoval. „Když vezmu kontext, tedy že jsme mu rozbořili mužstvo, přivedli mladé kluky z druhých lig a bylo na to hrozně málo času, první část podzimu se dá hodnotit velmi pozitivně. Po první části sezony je ale bodový zisk nižší, než jsme chtěli a doufali. Zde je zase potřeba zmínit obrovské problémy s útočníky,“ hodnotil v nedávném rozhovoru pro Ligu naruby.
Hlavní kandidát na přímý sestup
Sám Hašek uznává, že boj o záchranu bude Na Julisce extrémně náročný. „Teď prožíváme úplně nejrizikovější období. Všechno se rozbouralo, ale to nové je ještě syrové. Proto máme tolik bodů, kolik máme. Pro nás je zásadní tuhle sezonu zvládnout,“ doplnil.
Vinou špatné formy, kdy z posledních osmi zápasů uhráli červeno-žlutí jen tři body za tři remízy a na soutěžní výhru čekají od konce října, jsou tak aktuálně hlavním kandidátem na přímý sestup.
I s tímto scénářem na Dukle kalkulují: „Použiju slova majitele – znamenalo by to drobnou komplikaci a zpoždění našeho projektu. Kádr je ovšem dnes tak široký a kvalitní, abychom v případě sestupu měli ambici postoupit hned zpátky,“ líčil Hašek nejčernější scénář.
Jasno o tom, kdo Duklu do těchto bojů povede, by mělo být v nejbližších hodinách či dnech.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|21
|14
|7
|0
|46:17
|49
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|21
|11
|5
|5
|40:27
|38
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|9
Zlín
|21
|7
|5
|9
|26:29
|26
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|21
|5
|5
|11
|17:28
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|21
|2
|8
|11
|14:33
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu