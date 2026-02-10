Holoubek oficiálně končí v Dukle. Náhrada? Spekuluje se o třech trenérech
Trenér David Holoubek skončil na lavičce fotbalistů Dukly. Poslední klub prvoligové tabulky změnu oficiálně oznámil na webových stránkách. Vedle hlavního kouče Julisku opouští také asistent Dominik Rodinger. „Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že výkony ani výsledky v průběhu sezony nenaplnily očekávání klubu,“ uvedl sportovní ředitel Martin Hašek.
Předchozí informace iSportu se potvrdily a Holoubek je prvním odvolaným trenérem v jarní části Chance Ligy. Rozhodnutí padlo dnes a hlavní trenér i jeden z jeho asistentů se o něm dozvěděli po poledni při osobní schůzce v pražských Dejvicích.
„Vzhledem k vývoji celé sezony a situaci v tabulce jsme dospěli k rozhodnutí provést změnu na pozici hlavního trenéra. Zároveň v realizačním týmu skončil i Dominik Rodinger. Oběma trenérům děkujeme. V dohledné době bude jmenován nový hlavní trenér,“ stojí ve vyjádření sportovního ředitele.
Jako možné náhrady se aktuálně jeví tři kandidáti. Server inFotbal.cz přišel se jménem Pavla Šustra, zdroje iSportu ještě mluví o Josefu Dvorníkovi z Baníku Ostrava B, což na sociální síti X potvrdil i slovenský insider Jozef Kopčo, a Zdeňku Haškovi z třetiligového Kladna.
Na Julisce zároveň zůstává druhý z Holoubkových asistentů Marek Nikl a dá se předpokládat, že právě on převezme tým pro sobotní důležité utkání proti Zlínu.
Změna je jasnou reakcí na mizerný start Dukly do druhé části sezony, kdy se po dvou jarních prohrách proti Spartě a Hradci Králové propadla na poslední místo v tabulce. V obou případech šlo navíc o jednoznačnou záležitost a Pražané padli vždy tříbrankovým rozdílem.
„3:0 je dost. Je to rozdíl třídy. Pro nás je to tvrdý direkt, protože jsme nepředpokládali, že nevstřelíme branku. Je to pro nás komplikace, ale jedeme dál a jsme připravení. Věděli jsme, že to pro nás bude těžká sezona,“ soukal ze sebe Holoubek po posledním neúspěchu na půdě Hradce.
Hlavní kandidát na přímý sestup
Další šanci na obrat už však od sportovního vedení klubu nedostal. Sportovní ředitel Martin Hašek ještě pár dní před startem jarní části soutěže v řadě věcí trenérský štáb obhajoval. „Když vezmu kontext, tedy že jsme mu rozbořili mužstvo, přivedli mladé kluky z druhých lig a bylo na to hrozně málo času, první část podzimu se dá hodnotit velmi pozitivně. Po první části sezony je ale bodový zisk nižší, než jsme chtěli a doufali. Zde je zase potřeba zmínit obrovské problémy s útočníky,“ hodnotil v nedávném rozhovoru pro podcast Liga naruby.
Sám uznává, že boj o záchranu bude Na Julisce extrémně náročný. „Teď prožíváme úplně nejrizikovější období. Všechno se rozbouralo, ale to nové je ještě syrové. Proto máme tolik bodů, kolik máme. Pro nás je zásadní tuhle sezonu zvládnout,“ doplnil Hašek.
Vinou špatné formy, kdy z posledních osmi zápasů uhráli červeno-žlutí jen tři body za tři remízy a na soutěžní výhru čekají od konce října, jsou tak aktuálně hlavním kandidátem na přímý sestup.
I s tímto scénářem na Dukle kalkulují: „Použiju slova majitele – znamenalo by to drobnou komplikaci a zpoždění našeho projektu. Kádr je ovšem dnes tak široký a kvalitní, abychom v případě sestupu měli ambici postoupit hned zpátky,“ líčil Hašek nejčernější scénář.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|21
|14
|7
|0
|46:17
|49
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|21
|11
|5
|5
|40:27
|38
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|9
Zlín
|21
|7
|5
|9
|26:29
|26
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|21
|5
|5
|11
|17:28
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|21
|2
|8
|11
|14:33
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu