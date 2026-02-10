Holoubek oficiálně končí v Dukle. Náhrada? Spekuluje se o třech trenérech

Předplatné

Martin Hašek: Se Spartou jsme udělali tečku. Zpět na lavičku nechci. Dukla a sestup? Jen drobná komplikace • Zdroj: iSport.tv
Adam Vlkanova a Marcel Čermák v akci proti sobě
David Holoubek během utkání se Spartou
Kevin-Prince Milla v akci
Tomáš Petrášek a Tomáš Pekhart v osobním souboji
Sportovní ředitel Dukly Praha Martin Hašek pózuje na domácí Julisce
Ladislav Vízek si vzal na zápas Dukly se Spartou růžové brýle
10
Fotogalerie
Michal Kvasnica, Petr Fantyš
Chance Liga
Trenér David Holoubek skončil na lavičce fotbalistů Dukly. Poslední klub prvoligové tabulky změnu oficiálně oznámil na webových stránkách. Vedle hlavního kouče Julisku opouští také asistent Dominik Rodinger. „Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že výkony ani výsledky v průběhu sezony nenaplnily očekávání klubu,“ uvedl sportovní ředitel Martin Hašek.

Předchozí informace iSportu se potvrdily a Holoubek je prvním odvolaným trenérem v jarní části Chance Ligy. Rozhodnutí padlo dnes a hlavní trenér i jeden z jeho asistentů se o něm dozvěděli po poledni při osobní schůzce v pražských Dejvicích.

„Vzhledem k vývoji celé sezony a situaci v tabulce jsme dospěli k rozhodnutí provést změnu na pozici hlavního trenéra. Zároveň v realizačním týmu skončil i Dominik Rodinger. Oběma trenérům děkujeme. V dohledné době bude jmenován nový hlavní trenér,“ stojí ve vyjádření sportovního ředitele.

Jako možné náhrady se aktuálně jeví tři kandidáti. Server inFotbal.cz přišel se jménem Pavla Šustra, zdroje iSportu ještě mluví o Josefu Dvorníkovi z Baníku Ostrava B, což na sociální síti X potvrdil i slovenský insider Jozef Kopčo, a Zdeňku Haškovi z třetiligového Kladna.

Anketa
Kdo skončí v Chance Lize poslední a přímo sestoupí?
Baník
Slovácko
Dukla
někdo jiný
Přihlásit se
Celkově 1446 hlasů

Na Julisce zároveň zůstává druhý z Holoubkových asistentů Marek Nikl a dá se předpokládat, že právě on převezme tým pro sobotní důležité utkání proti Zlínu.

Změna je jasnou reakcí na mizerný start Dukly do druhé části sezony, kdy se po dvou jarních prohrách proti Spartě a Hradci Králové propadla na poslední místo v tabulce. V obou případech šlo navíc o jednoznačnou záležitost a Pražané padli vždy tříbrankovým rozdílem.

„3:0 je dost. Je to rozdíl třídy. Pro nás je to tvrdý direkt, protože jsme nepředpokládali, že nevstřelíme branku. Je to pro nás komplikace, ale jedeme dál a jsme připravení. Věděli jsme, že to pro nás bude těžká sezona,“ soukal ze sebe Holoubek po posledním neúspěchu na půdě Hradce.

Hlavní kandidát na přímý sestup

Další šanci na obrat už však od sportovního vedení klubu nedostal. Sportovní ředitel Martin Hašek ještě pár dní před startem jarní části soutěže v řadě věcí trenérský štáb obhajoval. „Když vezmu kontext, tedy že jsme mu rozbořili mužstvo, přivedli mladé kluky z druhých lig a bylo na to hrozně málo času, první část podzimu se dá hodnotit velmi pozitivně. Po první části sezony je ale bodový zisk nižší, než jsme chtěli a doufali. Zde je zase potřeba zmínit obrovské problémy s útočníky,“ hodnotil v nedávném rozhovoru pro podcast Liga naruby.

Sám uznává, že boj o záchranu bude Na Julisce extrémně náročný. „Teď prožíváme úplně nejrizikovější období. Všechno se rozbouralo, ale to nové je ještě syrové. Proto máme tolik bodů, kolik máme. Pro nás je zásadní tuhle sezonu zvládnout,“ doplnil Hašek.

Vinou špatné formy, kdy z posledních osmi zápasů uhráli červeno-žlutí jen tři body za tři remízy a na soutěžní výhru čekají od konce října, jsou tak aktuálně hlavním kandidátem na přímý sestup.

I s tímto scénářem na Dukle kalkulují: „Použiju slova majitele – znamenalo by to drobnou komplikaci a zpoždění našeho projektu. Kádr je ovšem dnes tak široký a kvalitní, abychom v případě sestupu měli ambici postoupit hned zpátky,“ líčil Hašek nejčernější scénář.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia21147046:1749
2Sparta21135341:2344
3Jablonec21116428:2039
4Plzeň21115540:2738
5Liberec2197536:2234
6Karviná21102934:3432
7Hr. Králové2186733:2730
8Olomouc2186719:1930
9Zlín2175926:2926
10Pardubice2167828:3625
11Teplice2166922:2624
12Bohemians21551117:2820
13Baník21461116:2718
14Ml. Boleslav21461129:4718
15Slovácko21371113:2716
16Dukla21281114:3314
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

