Lotyš v Hradci (zatím) zaujal. Česká liga je silná, říká. Horejš: Škoda, že...
Čekalo se, jak ostře vtrhne Hradec Králové na přestupovou burzu. Bomby však nelétaly, střílelo se spíše z malorážky. Nic překotného, je čas se rozkoukat. Přesto přišla dvě zajímavá jména, vedle Daniela Trubače také lotyšský útočník Marko Regža. Dlouhán dodal působivá čísla z posledních tří ročníků lotyšské ligy. V dresu FC Riga se v devětadevadesáti startech prosadil třiapadesátkrát. První dvě utkání za Votroky měl nulová, přesto - bez přehánění - zaujal.
V Olomouci opravdu velmi dobře zakončil přihrávku Jakuba Kučery, brankář Jan Koutný však brilantně zasáhl.
Proti Dukle pálil Marko Regža po úniku z pravé strany, kdy si zaběhl na pas za obranu, ale střelu zastavil Rihards Matrevics, spoluhráč z reprezentace. „Už před zápasem nám říkal, že jsou velcí kamarádi, že je to dobrý brankář,“ prozradil David Horejš, trenér královéhradeckého klubu.
Na krajana nevyzrál černobílý útočník ani ve druhé příležitosti - a to v ještě výraznější. Míč se mu jaksi zapletl mezi nohama, pořádně nevystřelil. Netrefil se navíc ani v přípravě, přitom branky se od něj čekají. Proto přišel jako volný hráč z FC Riga, v jehož dresu naskočil v Konferenční lize také proti pražské Spartě (stejně jako Peruánec Joao Grimaldo, dnes už hráč týmu z Letné).
„Škoda, že ještě nedal góly, měl dvě tři možnosti. Proti Dukle jsme to tolik nepotřebovali, snad to vyjde příště,“ byl Horejš smířlivý.
Nejsem nejrychlejší hráč, ale...
Předpoklady tady jsou. Regža je střelec od přírody, i když se logicky těžko porovnává lotyšská liga s českou. Ostatně to ví i sám forvard. „Zápasy za národní tým mi pomáhají v tom ohledu, že jsem připravený na zahraniční angažmá. Vím, že česká liga je silná, je tu hodně soubojů, na které se musíte nachystat,“ řekl v rozhovoru pro klubový web.
Nakonec Horejš jeho charakteristiku dobře zná. Proto ho v Olomouci poslal do hry až jako střídajícího, naopak s Duklou byl ve startovací jedenáctce. „Na Sigmě jsme potřebovali spíš rozběhového, s Duklou jsme chtěli silného. Opřeli jsme se o něj,“ popisoval kouč, s jakým plánem poslal posilu do utkání.
Ano, Lotyš uhrál potřebné souboje, přesto hlavně fanoušci čekají góly. Hradecké devítky jsou totiž až zoufale neproduktivní, mužstvo drží střelecky dvojka Vladimír Darida, Adam Vlkanova, což platilo také ve střetu s Pražany.
Změní to Regža? Stoper Tomáš Petrášek to neřekne natvrdo, ale hodně naznačí. „Na tréninku to uklízí, je to totální střelec. Ano, bude velice dobrý. Je vidět, že instinkt ve výběru místa a v zakončení opravdu má,“ řekla jedna z hlavních osobností mužstva. „Navíc je to sympatický chlapík,“ přihodil Petrášek.
„Nejsem vyloženě nejrychlejší hráč, ale dokážu se vyskytovat tam, kde má útočník být. Hledám odražené míče, centry, správné prostory a jsem dobrý v zakončení,“ popsal sám sebe Regža.
Dovednosti se učil jako mladý v Německu - konkrétně v Düsseldorfu a Schalke, v reprezentaci je už od kategorie U17, ligu hrál poprvé v sedmnácti, první góla slavil v devatenácti. Hradec teď čeká, až rozepíše statistiky v české soutěži. V dalším kole to bude mít složité, Votroci jedou v neděli na Spartu.
