Jak to bylo s Lurvinkem, jednání o Barátovi, různé výměny. Kdo v lize ještě vyhlíží přestup?

Byla to sága, která už nebyla příjemná nikomu. Přestup trucujícího Louise Lurvinka z Pardubic do Olomouce se táhl, ale Sigma se nakonec rekordní defenzivní posily dočkala. Co týmu přinese a jaké byly okolnosti jeho složitého loučení s východem Čech? „Celou dobu je pod křídly mezinárodní agentury BASE a je zvláštní, že tento údaj zmizel a přestup dotahoval někdo jiný,“ popisuje v pořadu Liga naruby ZOOM redaktor Michal Kvasnica.

S kolegou Bartolomějem Černíkem dále probírají jména, která do konce přestupního období ještě mohou změnit dres – od Daniela Baráta, přes Ebrimu Singhateha po Dominika Holce.

Co také v pořadu zazní:

  • V čem Lurvink vyniká ve srovnání s ligovými stopery?

  • Posunul by Jan Suchan Slovácko?

  • Kam s nechtěnými slávisty?

  • Je pozice Jana Hanuše v ohrožení?

Celý díl sledujte na liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.

