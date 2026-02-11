Dostal Slončíkův byt, pomohl mu Čelůstka. Mám v sobě plamen, říká posila Zlína Pešek
Poprvé v kariéře se zabydluje na Moravě. Se sháněním bytu ve Zlíně pomáhal Jakubu Peškovi (32) bývalý spoluhráč ze Sparty Ondřej Čelůstka, v kabině ho srdečně vítal kamarád z Krakova Jakub Jugas. „Můžeme to nazvat restart kariéry,“ souhlasil křídelník s minulostí ve Spartě a v reprezentaci (14 zápasů/5 gólů). Angažmá ve druholigové polské Wieczystě ukončil a v úterý už se hlásil na tréninku devátého celku Chance Ligy. V sobotu bude připraven pomoct v důležité bitvě na Dukle.
Jak to, že vám pomáhal se sháněním bytu Ondřej Čelůstka? Dělá po ukončení kariéry realitního makléře?
(úsměv) „Zná tu spoustu lidí, má dobré kontakty. Využil jsem jeho služeb. Hezky se o mě stará. Byl se mnou i na prohlídce bytu. Volal mi do Polska a informoval mě, jak to tu funguje. Jsem rád, že se tady budeme potkávat. Viděli jsme se po delší době.“
Prý je to bydlení záložníka Toma Slončíka, hráče Plzně. Je to pravda?
„Jo jo. Právě to pan majitel Slončík odsouhlasil a ve středu se stěhuju. Rodina za mnou přijede co nejdříve.“
Přišel jste se do Zlína zase nakopnout?
„Jsem rád, že se vracím do Česka. Polsko byla pro mě i rodinu krásná zkušenost. Po lidské i fotbalové stránce. Vždycky jsem si chtěl vyzkoušet zahraniční angažmá. Ničeho nelituju. Mám v sobě plamen. Chci se znova připomenout a ukázat v plné síle.“
V Krakově jste se stýkal se stoperem Cracovie Jakubem Jugasem, který vás už tehdy lákal do týmu, kde dělá od zimy kapitána. Bral jste to tehdy spíš jako legraci?