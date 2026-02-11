Kdo ještě může v lize přestoupit: bek Sparty, žádaný teenager i čtveřice z Baníku
Dva dny zbývají do konce zimního přestupového okna v Chance Lize. Čili kdo z českých klubů chce ještě zaregistrovat nějakou posilu, má na to čas do čtvrteční půlnoci. A že variant je více než dost... Deník Sport a web iSport.cz přináší souhrn hráčů, kterých by se „last minute“ šachy mohly velmi brzy týkat.
Vzrostla konkurence
Tomáš Huk (31)
Štěpán Langer (25)
S příchodem Louise Lurvinka a návratem Jakuba Elbela na Andrově stadionu vzrostla konkurence (a taky perspektiva) na postu stopera. Navíc se dobře jeví i Matúš Malý a Jan Král s Abdoulayem Syllou mají pozici v týmu pevnou. Proto se nabízí odchod Tomáše Huka, například do Slovácka, kde by mohl být součástí hráčské výměny za Daniela Baráta. Kouč Roman Skuhravý chce obranu posílit. O středopolaře Štěpána Langera zase stojí Zbrojovka Brno či polská Wisla Plock. Oba se ocitli na úplném okraji kádru, nicméně figurují na evropské soupisce pro dvojzápas s Lausanne.
Do druhé ligy?
Jan Trédl (21)
David Šimek (27)
Michal Surzyn (28)
S nástupem movitého majitele Karla Pražáka, ambiciózního sportovního ředitele Jiřího Bílka a náročného trenéra Jana Trousila se v Pardubicích změnily pořádky. Kádr se zkvalitnil a pro některé už v áčku není místo. U Jana Trédla se řešilo hostování ve Vlašimi u známého kouče Davida Střihavky, nicméně Robiho Saarmu trápí zánět stydké kosti, takže se možná žádný odchod konat nebude. Trédl je totiž přímou alternativou na pravou stranu. V béčku jsou nechtění obránci Michal Surzyn a David Šimek, zřejmě poslední půlrok v roli hráčů mají před sebou zkušení středopolaři Kamil Vacek a Jan Řezníček. Východočeský klub by je pak chtěl oba využít jinak.
Ruka vše pokazila
Martin Suchomel (23)
Možná by teď ve Spartě bojoval o místo s Pavlem Kadeřábkem, minimálně by byl první alternativou za zkušeného borce. Nicméně zlomená ruka na soustředění ve Španělsku vše pokazila, zvlášť když mezitím dorazil na Letnou wingbek Oliver Sonne z Burnley. Suchomel by mohl odejít hostovat do Hradce Králové, na východě Čech o něj jeví dlouhodobý zájem. Fit však bude až v březnu.
Přes palubu!
Dominik Holec (31)
Eldar Šehič (25)
Patrick Kpozo (28)
Sacha Komljenovič (22)
Nechceme vás = jednoduchý vzkaz. Uslyšeli ho Alexander Munksgaard, Georgios Kornezos, Christ Tiéhi, Christian Frýdek... Řez v kádru však na Bazalech probíhá i nadále. Angažmá si hledají Dominik Holec, jemuž padl odchod do Řecka, Eldar Šehič, Patrick Kpozo či Sacha Komljenovič. Na jednoho z nejlepších hráčů druholigového béčka se měl vyptávat Hradec Králové, nizozemský středopolař by se však mohl vrátit zpátky domů či zamířit jinam po Evropě. V áčku Baníku šanci Komljenovič nedostal.
Složitý Gambijec
Ebrima Singhateh (22)
Doma proti Plzni ani poté v Teplicích se nedostal do nominace trenéra Marka Jarolíma, jeho budoucnost je ve hvězdách. Spekulovalo se o tom, že by mohl odejít do Viktorie za oblíbeným koučem Martinem Hyským, popřípadě do Belgie, na Ukrajinu či do USA. Nyní je favoritem Jablonec. Singhatehovi končí za půl roku ve Slezsku smlouva, už dřív během hostování v Olomouci bohužel ukázal, že umí trucovat...
Žádaný teenager
Daniel Barát (19)
Křídelníka Slovácka chce půlka ligy, řekl s nadsázkou jeho kouč Roman Skuhravý. Nejen Jablonec, ale například i Olomouc, která v pondělí večer o Barátovi jednala s agentem Pavlem Kukou. Je zřejmé, že Skuhravý chce sázet spíše na zkušenost, proto už uherskohradišťský celek opustili Jiří Hamza či Jiří Borek. Teenager Barát, jenž celá dvě úvodní kola proseděl na lavičce, by mohl být třetím do party. Záleží však i na hráčské kompenzaci.
Miliony v béčku
Ondřej Zmrzlý (26)
Simion Michez (24)
Divine Teah (19)
Filip Horský (22)
Druholigová slávistická rezerva bude možná pro jarní boje pořádně našlapaná. Olomouc se rozhodla Ondřeje Zmrzlého neangažovat, a jelikož už se zavřelo okno v Německu, připadá teď v úvahu polský Górnik Zabrze či maďarská Újpest. Záleží na ekonomických představách šéfů v Edenu. Anebo ho Jaroslav Tvrdík pošle na poslední chvíli pomoct například Mladé Boleslavi? Simion Michez je podobný případ. Po návratu ze Sigmy mu nevyšel odchod do belgického Mechelenu, připravuje se s béčkem. Zájem není ani o Divina Teaha, který hostoval v Pardubicích. Uzdravující se Filip Horský by mohl zamířit do Vlašimi.
Konec přestupových oken
Česko - 12. února
Maďarsko - 14. února
Řecko - 16. února
Švýcarsko - 16. února
Chorvatsko - 17. února
Slovensko - 21. února
Bulharsko - 24. února
Polsko - 25. února
Švédsko - 25. března
USA - 25. března
Norsko - 31. března