Liga očima fanoušků: v Plzni se radují z posily, zraněná Slavia. Snad se Galásek poučil...
Chance Liga pokračuje jarní částí a další kolo znovu rozvířilo emoce na všech frontách. Bohemians se trápí, ale fanoušci chtějí dál věřit. V Baníku doufají, že se kouč Tomáš Galásek poučil, v Plzni si zase nemůžou vynachválit novou posilu. A co Sparta se Slavií? Přečtěte si pohledy fanoušků v tradiční rubrice deníku Sport a webu iSport.
BOHEMIANS PRAHA 1905
Herně není co nabídnout, bída nebere konce
Optimismus v zelenobílých řadách dostal povážlivé trhliny. Bohemka nezvládla domácí souboj s Pardubicemi i přes to, že většinu utkání hrála v přesile. To byl nejspíše kámen úrazu, protože herně zkrátka není co nabídnout.
Nerozumím některým zásahům do sestavy a mám dojem, že ani trenér Jaroslav Veselý už neví kudy a kam. Nezávidím mu jeho pozici, protože materiál, zejména do ofenzivní složky hry, je nedostatečný a zároveň úplně z formy.
V Ďolíčku si koledujeme o malér. Chci věřit tomu, že to vidí i vedení klubu a bude jednat. Nastává čas na panické přestupy. Bohemka nutně potřebuje devítku a hráče do středové formace, protože naprosto neexistuje výstavba hry a všechno je neuvěřitelně pomalé.
Jsou před námi dva nejdůležitější zápasy jarní části této sezony. Stále je čas a všechno máme ve svých rukou, tak by bylo fajn to nezmačkat a nezahodit.
Klokani bojují!
Vít Lukeš. 33 let, živnostník
BANÍK OSTRAVA
Střídání pomohla, snad se Galásek poučil
Počínání milionářské Sigmy na přestupovém trhu vzbuzovalo emoce. Každopádně posílila velmi zajímavě a čekal jsem, že nás nebude čekat nic snadného. Průběh prvního poločasu to jen potvrdil, hosté dominovali a jen zásluhou (opět) skvělého Jedličky se šlo do kabin za stavu 0:0. Během přestávky jsme se s kolegy shodli, že jsme na tom možná hůře, než jsme si dokázali připustit... Zase se ale ukázalo, jak důležitá je ve fotbale hlava. Brzký gól kapitána Bouly obrátil kormidlem, nalil sebevědomí do žil a výkon se rapidně zvedl. Po přidání druhého zásahu sice naskočily obavy z podobného průběhu jako na Slovácku, ale Baník tentokrát hru kontroloval a závěr si už pohlídal. Pomohla tomu i střídání, tedy činnost, za kterou trenér Galásek schytal oprávněnou kritiku. Tak snad se již poučil… Výhru považuji za velice důležitou, v naší situaci je v podstatě povinnost zvládat zejména domácí zápasy za tři body. Teď nás čeká Liberec, takže opět nic snadného. Ale pokud zahrajeme podobně jako druhý poločas, věřím, že si nějaký ten bod odvezeme.
Václav Dohnal. 34 let, projektant
VIKTORIA PLZEŇ
Krčík, to je posila! Snad se Dweh neurazí
Druhý zápas jara a konečně na stadionu nad nulou! Pomalu se nám rýsuje jádro základu: Florian Wiegele, Václav Jemelka, Dávid Krčík (snad se Sampson Dweh neurazí jako Martin Jedlička a nebude si hned hledat nové angažmá). Krčíkův projev je výrazně fotbalovější, a dokonce i s bodovým efektem, vypadá to na posilu jako hrom. K nim Lukáš Červ, legenda Patrik Hrošovský a Merchas Doski s Amarem Memičem. Výbornou formu drží Denis Višinský i Cheick Souaré, naopak Tomáši Ladrovi ani Danielu Vašulínovi to nelepilo a nebyli na stejné vlně jako jejich nahajpovaní spoluhráči. Liberec si myslel, že s námi může hrát otevřený zápas nahoru dolů, ale až na rychlý nástup v druhém poločasu neměl v podstatě vůbec šanci. K dokonalosti chyběl pouze Memičův gól do prázdné, kdy zbytečně přihrával. Doma za stavu 3:1 je třeba dávat prostor mladým puškám, aby sbíraly zkušenosti. Využít všechny sloty na střídání, toho „Sloníka“ nebo „Pandu“ tam třeba i s Kadlecem poslat klidně na pět minut. Jinak velká spokojenost!
Jiří Zuda. 41 let, podnikatel v realitách
SLAVIA PRAHA
Zranění se kupí, šance pro Suleimana?
Domácí výhra nad Mladou Boleslaví byla z kategorie povinných a naštěstí to podle toho vypadalo i na hřišti. Rozpačitých bylo jen prvních pár minut, během první půlhodiny rozhodl dvěma brankami Tomáš Chorý a jasně se zdálo, že si Slavia dojde pro klidné vítězství. To se také stalo, ovšem cena za něj nakonec byla vysoká. Pro zranění střídali právě Chorý a také Alexandr Bužek, který se do základu dostal při zranění Mosese a karetním trestu Oscara.
Do sestavy se sice vrátil uzdravený Tomáš Holeš, takže kalamita na postu stopera je částečně zažehnána, nová ovšem vzniká ve středu pole, kde pro příští zápas s Karvinou nebudou k dispozici tři ze čtyř hráčů na tuto pozici. Je tak možné, že pro tento těžký zápas budou muset trenéři vedle Michala Sadílka postavit novou kometu Mubaraka Suleimana. Jeho kariéra během pěti měsíců v klubu nabrala raketový vzestup korunovaný gólem v premiérovém zápase za A tým. Kdo ví, možná právě jeho příchod bude zpětně hodnocen jako ten nejpovedenější z léta 2025.
Ondřej Kreml. 42 let, vědecký pracovník
SPARTA PRAHA
Irving to řekl jako anglický džentlmen
To, že hrajeme se soupeřem druholigové úrovně, nám došlo po promarněném prvním poločase. Náš brankař se nudil a já s ním. Probuzením byl zvuk nastřeleného břevna po utěšené pumelici Mercada. Po ní zpět pomalé valčíkové tempo s dáváním si přednosti, kdo že ten míč uchopí a rozehraje dál. Celý první poločas jsem vnímal jako suše profesionální výkon bez viditelné radosti ze hry, kdy účel světí prostředky.
Naštěstí se po přestávce trefil do té doby neviditelný Rrahmani po přihrávce Irvinga. Toho Irvinga, který v pozápasovém rozhovoru pronesl jako správný anglický džentlmen, že přechod do útoku je v anglické lize přeci jenom rychlejší. Já bych řekl sakramentsky rychlejší! Prapor zvedl již tradičně náš kapitán, ač ne zcela zdráv, po jehož příchodu jsme dvěma kousky naplnili jarní normu. Zda byl hezčí volej Mercada, nebo rána na bližší tyč namísto očekávané obalovačky, nechávám na čtenáři. Nešlo by to ale příště už od začátku? Odpověď snad přinesou další zápasy a budou po čertech těžší.
Miloš Kolář. 74 let, fotbalový důchodce