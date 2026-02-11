Hradecké devítky fakt neohromují. Změní to Lotyš, spoluhráč sparťana Grimalda?
Po odchodu Slováka Adama Grigera, který se měl stát do budoucna jasnou jedničkou na hradecké pozici číslo 9, jenže ztratil místo a prchl do Slovanu Bratislava, má trenér David Horejš na post útočníka čtyři adepty. Jejich produktivita není rozhodně ohromující. Zdá se, že bude spoléhat na Marka Regžu, který přišel do české ligy stejně jako sparťan Joao Grimaldo z lotyšského FC Riga. Jak si vedou v sezoně útočníci Votroků?
Ondřej Mihálik
- Věk: 28
- Zápasy: 12
- Minuty: 289
- Góly: 2
- Asistence: 0
- xG/na zápas: 1,05/0,33
S hradeckými fanoušky to nemá jednoduché, přitom spoluhráči ctí jeho kvalitu. Adam Vlkanova s Václavem Pilařem, klasické desítky a tvůrci ofenzivních výpadů, vám řeknou, že „Pišta“, jak se útočníkovi říká po tátovi, bývalém střelci Jablonce, jim zapadá do plánů. Sklepne, je dobrý do kombinace, proto fotbalista. Jenže schází mu aspoň trochu slušné statistiky, proto ho kouč David Horejš využil už i na wingbeku či ve středu zálohy.
Jakub Hodek
- Věk: 24
- Zápasy: 11
- Minuty: 269
- Góly: 1
- Asistence: 0
- xG/na zápas: 0,47/0,16
Zapsal se nezapomenutelně exkluzivní vyrovnávací brankou v prvním kole na Slavii, od té doby paběrkuje. Gólově dobře zvládl přípravu, měl by dostat více času. Na Sigmě naskočil na poslední část utkání, proti Dukle ne, přednost dostal opět Ondřej Mihálik a také zelenáč Adam Binar. Přitom Hodek má velmi interesantní levačku. Je mu však také „už“ čtyřiadvacet a v Dukla ani nyní v Hradci neprorazil.
Mick van Buren
- Věk: 33
- Zápasy: 17
- Minuty: 1282
- Góly: 2
- Asistence: 2
- xG/na zápas: 3,89/0,27
V létě přišel do Hradce a domácí publikum zpozornělo. Je tady mistr ligy! Oblíbenec fenomenálního Jindřicha Trpišovského! Mick van Buren však nikdy nebyl mág čísel, statistik, jen jednou se dostal v lize na devět zásahů, jinak měl strop na pěti. V Hradci to potvrzuje, dodává, co se čekalo, tedy pracovitost. Je využíván často i na křídle či na pozici desítky, odkud naposledy proti Dukle nahrál na gól.
Marko Regža
- Věk: 27
- Zápasy: 2
- Minuty: 118
- Góly: 0
- Asistence: 0
- xG/na zápas: 0,41/0,31
Čeká se, že pozvedne černobílý soubor, především jeho produktivitu. Čísla měl v lotyšské lize impozantní. V prvních dvou zápasech se dostal do šancí, neskóroval však. Na trénincích podle spoluhráče Tomáše Petráška možnosti proměňuje. „Je to totální zakončovatel,“ tvrdí stoper. Regža se proti Dukle slušně předvedl i v poli, dá se předpokládat, že v dalším průběhu jara dostane nemalý prostor.