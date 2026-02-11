Předplatné

Moderní skvost: Teplice ukázaly, jak budou vypadat nová Stínadla. Vrátí se reprezentace?

Video placeholder
Nová Stínadla: inspirace Německem, opláštění, přibude severní tribuna. Kdy bude hotovo? • Zdroj: iSport.tv
Vizualizace nového stadionu FK Teplice
Vizualizace nového stadionu FK Teplice
Vizualizace nového stadionu FK Teplice
Vizualizace nového stadionu FK Teplice
Vizualizace nového stadionu FK Teplice
Vizualizace nového stadionu FK Teplice
Vizualizace nového stadionu FK Teplice
7
Fotogalerie
peš
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Dřív než Sparta, Baník, Bohemians, brněnská Zbrojovka i Slavia v případě rozšíření Edenu. Právě Teplice po komplexní postupné rekonstrukci všech tribun za 1,5 miliardy korun mají představit nový stadion jako první, hotovo by mělo být po čtyřech letech. Začít stavět se má v roce 2027. Co všechno zmodernizovaná aréna přinese? 

Malou tribunu prodlouží budova

Jako první se dokončí severní tribuna za jednou z branek. Momentálně se nepoužívá, zatímco po její dostavbě dojde k vizuálnímu uzavření celého stadionu. Paradoxně ale nedojde ke kapacitnímu zvýšení sektoru. Prostor včetně bezbariérových míst doplní vznik dvoupodlažní kancelářské budovy, která se stane součástí provozního i administrativního zázemí stadionu. Z trávníku pak už nebude vidět na vrcholky Krušných hor. Větší plány z pohledu místa zkomplikovala přilehlá silnice a s tím související majetkové vztahy. 

Vizualizace nového stadionu FK Teplice

Zboření a výstavba hlavní tribuny

Radikální proměnou projde hlavní tribuna. Ze současných 6 000 sedaček se její kapacita sníží na pouhých 1 200. Na jejím vrchu ve druhém nadzemním podlaží totiž vznikne klubové patro, které bude sloužit jako VIP prostor i multifunkční sál  pro konference, firemní akce, módní přehlídky či další společenské události. Tento prostor bude možné  flexibilně rozdělit na několik menších samostatných sálů. Ve 3. a 4. nadzemním podlaží pak vznikne celkem 37 skyboxů ve dvou variantách – pro 10 a 20 osob. Právě VIP prostory a skyboxy přináší klubům nejvýraznější komerční profit. Útroby hlavní tribuny zároveň nabídnou zázemí pro hráče, hostující týmy, prostory pro média a zcela nové klubové muzeum.

Vizualizace nového stadionu FK Teplice

Renovace zbývajících ochozů

Výraznou modernizací projdou rovněž jižní a východní tribuna. Dookončí se do čtyř let. Narozdíl od hlavní tribuny se nebudou bořit, přesto se odstrojí až na sloupy a po jejich opravě se na ně všechno zavěsí zpět v novém hávu. Nabídnou pak nové, zapuštěné vstupy do stadionu, fanshop a vznik komerčních prostor, například pro restauraci a další služby. Součástí přestavby budou nové prostory pro občerstvení a výrazně rozšířená kapacita toalet.

Vizualizace nového stadionu FK Teplice

Nové opláštění

Součástí architektonického řešení stadionu je kompletní opláštění celého stadionu,  díky němuž Stínadla budou viditelné z dálky. Fasáda bude pracovat se světlem a barvou a umožní dynamické nasvícení objektu. Pro potřeby  reprezentačních utkání nebo mimořádných událostí bude možné stadion prostřednictvím světelných zdrojů přebarvit do červené barvy.

Vizualizace nového stadionu FK Teplice

Moderní technologie

Počítá se s instalací nového ozvučení, včetně stadionového osvětlení a obří LED obrazovky, která bude umístěna na střeše kancelářské budovy. Tyto aspekty mají zařídit maximální fanouškovský zážitek srovnatelný s nejmodernějšími  evropskými arénami. 

Vizualizace nového stadionu FK Teplice

Inspirace v Německu

Zatímco Hradec Králové se inspiroval stadionem Erzgebirge Aue, Teplice se otevřeně hlásí k tomu, že jejich předobrazem byl stánek Carl Zeiss Jena, který byl mimochodem označen za stadion roku 2024 a v prestižní anketě předčil i přestavbu arény Realu Madrid Santiago Bernabéu. „Jednou z referencí pro nás byla například aréna v německé Jeně, ale zároveň jsme chtěli vytvořit řešení, které bude respektovat charakter Teplic a historii místního stadionu,“ uvedl architekt Jakub Kail.

Vizualizace nového stadionu FK Teplice

Poháry a reprezentace?

Poslední teplická účast v Evropě se datuje k srpnu 2009 v play-off o Evropskou ligu s Hapoelem Tel Aviv. Seniorská reprezentace se zde představila naposledy v září 2012 proti Finsku. Současný stav stadionu ani nedovoluje pořádat mezinárodní mužská klání, ačkoli v prosinci 2024 zde odehráli baráž o postup na EURO české fotbalistky. Po dokončení rekonstrukce bude stadion splňovat parametry kategorie UEFA 4, což umožní pořádání základních skupin všech evropských pohárů a zároveň také návrat reprezentačního A mužstva na Stínadla. Kapacita stadionu bude více než 14 tisíc diváků. 

Vizualizace nového stadionu FK Teplice

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů