Moderní skvost: Teplice ukázaly, jak budou vypadat nová Stínadla. Vrátí se reprezentace?
Dřív než Sparta, Baník, Bohemians, brněnská Zbrojovka i Slavia v případě rozšíření Edenu. Právě Teplice po komplexní postupné rekonstrukci všech tribun za 1,5 miliardy korun mají představit nový stadion jako první, hotovo by mělo být po čtyřech letech. Začít stavět se má v roce 2027. Co všechno zmodernizovaná aréna přinese?
Malou tribunu prodlouží budova
Jako první se dokončí severní tribuna za jednou z branek. Momentálně se nepoužívá, zatímco po její dostavbě dojde k vizuálnímu uzavření celého stadionu. Paradoxně ale nedojde ke kapacitnímu zvýšení sektoru. Prostor včetně bezbariérových míst doplní vznik dvoupodlažní kancelářské budovy, která se stane součástí provozního i administrativního zázemí stadionu. Z trávníku pak už nebude vidět na vrcholky Krušných hor. Větší plány z pohledu místa zkomplikovala přilehlá silnice a s tím související majetkové vztahy.
Zboření a výstavba hlavní tribuny
Radikální proměnou projde hlavní tribuna. Ze současných 6 000 sedaček se její kapacita sníží na pouhých 1 200. Na jejím vrchu ve druhém nadzemním podlaží totiž vznikne klubové patro, které bude sloužit jako VIP prostor i multifunkční sál pro konference, firemní akce, módní přehlídky či další společenské události. Tento prostor bude možné flexibilně rozdělit na několik menších samostatných sálů. Ve 3. a 4. nadzemním podlaží pak vznikne celkem 37 skyboxů ve dvou variantách – pro 10 a 20 osob. Právě VIP prostory a skyboxy přináší klubům nejvýraznější komerční profit. Útroby hlavní tribuny zároveň nabídnou zázemí pro hráče, hostující týmy, prostory pro média a zcela nové klubové muzeum.
Renovace zbývajících ochozů
Nové opláštění
Součástí architektonického řešení stadionu je kompletní opláštění celého stadionu, díky němuž Stínadla budou viditelné z dálky. Fasáda bude pracovat se světlem a barvou a umožní dynamické nasvícení objektu. Pro potřeby reprezentačních utkání nebo mimořádných událostí bude možné stadion prostřednictvím světelných zdrojů přebarvit do červené barvy.
Moderní technologie
Inspirace v Německu
Zatímco Hradec Králové se inspiroval stadionem Erzgebirge Aue, Teplice se otevřeně hlásí k tomu, že jejich předobrazem byl stánek Carl Zeiss Jena, který byl mimochodem označen za stadion roku 2024 a v prestižní anketě předčil i přestavbu arény Realu Madrid Santiago Bernabéu. „Jednou z referencí pro nás byla například aréna v německé Jeně, ale zároveň jsme chtěli vytvořit řešení, které bude respektovat charakter Teplic a historii místního stadionu,“ uvedl architekt Jakub Kail.
Poháry a reprezentace?
Poslední teplická účast v Evropě se datuje k srpnu 2009 v play-off o Evropskou ligu s Hapoelem Tel Aviv. Seniorská reprezentace se zde představila naposledy v září 2012 proti Finsku. Současný stav stadionu ani nedovoluje pořádat mezinárodní mužská klání, ačkoli v prosinci 2024 zde odehráli baráž o postup na EURO české fotbalistky. Po dokončení rekonstrukce bude stadion splňovat parametry kategorie UEFA 4, což umožní pořádání základních skupin všech evropských pohárů a zároveň také návrat reprezentačního A mužstva na Stínadla. Kapacita stadionu bude více než 14 tisíc diváků.