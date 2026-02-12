Rada o Dukle: Odchod Holoubka? Možná je pozdě, uvažuje zkušený kouč. Změn je prý moc
Jako „duklák“ trpí. Předloni přivedl Petr Rada (67) klub, v němž strávil většinu své úspěšné hráčské kariéry, zpátky do nejvyšší soutěže. Nyní sleduje její další úpadek slavné značky, čerstvě doprovázený změnou trenérského štábu. „Asi to bylo potřeba,“ myslí si zkušený kouč, jenž na Julisku pořád poctivě dochází a sleduje práci svých následovníků.
Může odchod trenéra Davida Holoubka pomoci?
„Už se o tom v kuloárech spekulovalo po zápase se Spartou. Asi to k tomu směřovalo, protože se osmkrát po sobě nevyhrálo. Já nejsem pro to, aby se hned vyhazoval trenér, pro každého z nás je to nepříjemné. Ale tady se k tomu schylovalo delší dobu. Když to trošku přeženu, říkám si, jestli to není pozdě. Nějaký impulz by to pro hráče před důležitým utkáním se Zlínem určitě být měl. V takové chvíli se mužstvo vždycky nakopne. Dost bude záležet na příštích dvou kolech. Kdyby je nezvládli, měli by to už hodně těžké. I baráž bude letos složitá. Artis i Táborsko mají silný tým.“
Co by znamenal opětovný pád do druhé ligy?
„Četl jsem u vás ve Sportu, že podle vedení Dukly by byl sestup „malý zádrhel“. A že mají natolik silný kádr, že by okamžitě postoupili zpátky. Asi si věří. Jenže ve druhé lize se hraje jiný fotbal, soubojový, běhavý. Zažil jsem to sám. Byl velký problém dostat se nahoru. První sezonu jsme byli v polovině soutěže dole. Dukla je srdcovka, mrzelo by mě, kdyby spadla. I když je na Julisce atletický ovál, na Spartu přišlo sedm tisíc lidí a pohled na plnou tribunu byl nádherný. Sestup je vždycky problém. Ekonomický i hráčský.“