Předplatné

Rada o Dukle: Odchod Holoubka? Možná je pozdě, uvažuje zkušený kouč. Změn je prý moc

Video placeholder
SESTŘIH: Hradec - Dukla 3:0. Dvakrát se trefil Darida, ustojí Holoubek výsledkovou krizi? • Zdroj: iSport.tv
Jaroslav Svozil a Jakub Kučera bojují o míč
Trenér David Holoubek po dvou jarních prohrách podle informací iSportu končí v Dukle
Petr Rada byl nucen druhý poločas sledovat z tribuny
Kevin-Prince Milla v akci
Emoční výbuch Petra Rady, který předcházel jeho vyloučení
Tomáš Petrášek a Tomáš Pekhart v osobním souboji
14
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Jako „duklák“ trpí. Předloni přivedl Petr Rada (67) klub, v němž strávil většinu své úspěšné hráčské kariéry, zpátky do nejvyšší soutěže. Nyní sleduje její další úpadek slavné značky, čerstvě doprovázený změnou trenérského štábu. „Asi to bylo potřeba,“ myslí si zkušený kouč, jenž na Julisku pořád poctivě dochází a sleduje práci svých následovníků.

Může odchod trenéra Davida Holoubka pomoci?
„Už se o tom v kuloárech spekulovalo po zápase se Spartou. Asi to k tomu směřovalo, protože se osmkrát po sobě nevyhrálo. Já nejsem pro to, aby se hned vyhazoval trenér, pro každého z nás je to nepříjemné. Ale tady se k tomu schylovalo delší dobu. Když to trošku přeženu, říkám si, jestli to není pozdě. Nějaký impulz by to pro hráče před důležitým utkáním se Zlínem určitě být měl. V takové chvíli se mužstvo vždycky nakopne. Dost bude záležet na příštích dvou kolech. Kdyby je nezvládli, měli by to už hodně těžké. I baráž bude letos složitá. Artis i Táborsko mají silný tým.“

Co by znamenal opětovný pád do druhé ligy?
„Četl jsem u vás ve Sportu, že podle vedení Dukly by byl sestup „malý zádrhel“. A že mají natolik silný kádr, že by okamžitě postoupili zpátky. Asi si věří. Jenže ve druhé lize se hraje jiný fotbal, soubojový, běhavý. Zažil jsem to sám. Byl velký problém dostat se nahoru. První sezonu jsme byli v polovině soutěže dole. Dukla je srdcovka, mrzelo by mě, kdyby spadla. I když je na Julisce atletický ovál, na Spartu přišlo sedm tisíc lidí a pohled na plnou tribunu byl nádherný. Sestup je vždycky problém. Ekonomický i hráčský.“

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů