Jak se vyplácejí trenérské změny: Trousil září, Skuhravý vyhnal blbou náladu. Co Galásek?
V úterý v tabulce poslední Dukla odvolala Davida Holoubka, jednalo se o šestou změnu na pozici hlavního trenéra během aktuálního ročníku Chance Ligy. Dosud téměř stoprocentně platí, že kluby se do nového kouče trefily. Třeba Jan Trousil vyvedl Pardubice z úplného suterénu až na desáté místo tabulky. Také další tři noví trenéři (Martin Hyský, Roman Skuhravý a Marek Jarolím) vysunuli svá mužstva o několik pozic výš. V minusu je jediný Tomáš Galásek z Baníku. Deník Sport a web iSport popisuje efekt změn v jednotlivých klubech.
FC Viktoria Plzeň
Martin Hyský
Koho nahradil: Miroslava Koubka/Marka Bakoše
Kdy došlo ke změně: 15. října 2025 (po 11. kole)
Bilance/body: 7-1-2/22 bodů (73,3%)
Rozdíl v umístění: + 2 pozice (ze 6. na 4.)
Efekt změny: Jakmile byla šance přetáhnout Martina Hyského z Karviné, mohl se Adolf Šádek přetrhnout. Naštval Slavii, rozbil si vztahy s Jaroslavem Tvrdíkem. Ale stálo mu to zato. Plzeň dupe vzhůru, je čtvrtá a útočí na třetí Jablonec. Nový kouč okamžitě otiskl své myšlenky do přednesu mužstva, důmyslně učinil personální změny. Viktoria hraje extrémně náročně, v práci bez míče je úžasná, přechod do útoku má bleskurychlý, podpořený více hráči. Kdo se v únoru nejvíc líbí? Ankety by jistě opanovalo západočeské komando. Z druhé strany, do světa křičí domácí porážka se Slavií 3:5 a výbuch na Slovácku (0:3).
Známka Sportu: 2
1. FC Slovácko
Roman Skuhravý
Koho nahradil: Jana Kameníka/Veliče Šumulikovského
Kdy došlo ke změně: 18. listopadu 2025 (po 15. kole)
Bilance/body: 2-2-2/22 bodů (34%)
Rozdíl v umístění: + 1 pozice (ze 16. na 15.)
Efekt změny: Ztrápená parta z Uherského Hradiště mířila k hranicím druhé ligy, nudila, nebavila, za patnáct kol vstřelila jen šest branek. Energický Skuhravý vyhnal blbou náladu, oživil mrtvoly a najednou to začalo k něčemu vypadat. Hned v premiéře vyběhl v derby se Zlínem, v závěru podzimu zdemoloval Plzeň vysoko 3:0. Ustál i složitý jarní start. Minus? Na cizích stadionech zatím Slovácko střelecky mlčí. Byť v Jablonci nebylo od vstřelení branky, a zřejmě i vítězství, daleko. Zatím plní úkol vyhnout se přímému sestupu, klub vytáhl na patnáctou barážovou pozici.
Známka Sportu: 1-
MFK Karviná
Marek Jarolím
Koho nahradil: Martina Hyského
Kdy došlo ke změně: 15. října 2025 (po 11. kole)
Bilance/body: 5-2-3/17 bodů (57%)
Rozdíl v umístění: + 3 pozice (z 9. na 6.)
Efekt změny: Nepozorný divák si možná ani žádné trenérské rošády nevšiml. Jarolím měl výhodu, přebíral zdravé a hladové mužstvo v dobré formě, takže mohl naprosto hladce navázat na Hyského práci. V určitých aspektech ji ale postupně dokonce posunul na vyšší úroveň. Karviná je ještě rychlejší, přímočařejší a nebezpečnější než dříve, mladý trenér navíc v některých případech ukázkově přečetl soupeře, díky čemuž zapsal například výhru se Spartou 2:1. Kaňky vytváří debakl 0:6 s Libercem a dvě jarní prohry. Vše má ale objektivní důvody – brzké červené karty i velký zimní exodus hráčů. Jarolím zatím rozhodně mačká z kádru maximum.
Známka Sportu: 1-
FK Pardubice
Jan Trousil
Koho nahradil: Davida Střihavku/Jiřího Krejčího
Kdy došlo ke změně: 14. října 2025 (po 11. kole)
Bilance/body: 5-3-2/18 bodů (60%)
Rozdíl v umístění: + 6 pozice (z 16. na 10.)
Efekt změny: Východočechy vede deset kol, v této sezonní sekvenci jsou na pátém místě se stejným bodovým ziskem jako třetí Liberec. Je třeba ještě víc rozebírat efekt změny? Trousil velmi rychle zapracoval na organizaci hry, naučil Pardubice střílet góly a sebevědomě vystupovat proti elitě ligy. Triumf na Spartě 4:2 se řadí k největším senzacím ročníku, čtyřku nadělil i Baníku a na startu jara sebral body i Slavii (1:1). Hráčům našel správné role, což platí třeba Mahutu s Bammensem, poradil si s případem stávkujícího Lurvinka. Bravo, trenére!
Známka Sportu: 1
Baník Ostrava
Tomáš Galásek
Koho nahradil: Pavla Hapala
Kdy došlo ke změně: 12. října 2025 (po 11. kole)
Bilance/body: 2-2-6/8 bodů (26,7%)
Rozdíl v umístění: - 2 pozice (ze 11. na 13.)
Efekt změny: Baník přebíral na jedenácté pozici, ale ve zbytku podzimu s ním zahučel až do ledových barážových vod. Dvě vítězství v deseti utkáních jsou zlou bilancí reprezentační legendy v éře Karla Brücknera. Proto vedení klubu v zimní pauze přemýšlelo, zda Tomáši Galáskovi svěřit i jarní část. Nakonec to udělalo. Jenže… Hned po prvním kole se na trenéra strhla obří kritika za takticky vrcholně nezvládnutý zápas na Slovácku, kde Baník málem pustil z ruky vedení 2:0. Situace se uklidnila po šťastném triumfu s Olomoucí. Je otázkou, na jak dlouho… Galásek stále nevypadá, že by si věděl rady. Jediné plus - tým se vysunul na třináctou pozici, což by i jemu mohlo dodat více klidu na práci.
Známka Sportu: 4