Kratina: Stadion zvýší příjmy, rozpočet zdvojnásobíme. Posily? Neděláme humbuk jako jiní
Paradoxně sníží kapacitu, ale obléknou Stínadla do moderního hávu. Teplice představily ambiciózní plán přestavby současného stadionu, inspiraci našli v Německu. „Pokud se sejde spousta věcí, zvládneme výstavbu do dvou let,“ říká spolumajitel Teplic a investiční skupiny Accolade Milan Kratina.
Třetí největší fotbalový stadion v zemi čeká radikální proměna s důrazem na multifunkční i komerční využití. Do nové arény se má vejít 14 tisíc fanoušků, při koncertech ještě o patnáct tisícovek víc. Zároveň si Milan Kratina vysnil, že zmodernizovaný stánek otevře skupina Kabát a slíbil, že plány do betonu nezhatí sportovní ambice. „Už jsme do osy týmu zainvestovali,“ prohlásil při prezentaci vizualizace budoucího stánku.
Vzhledem k tomu, že stadion patří klubu, bude financován i ze soukromých prostředků. Bude tím ovlivněn hráčský kádr? Například Bohemians se netají tím, že v souvislosti s přestavbou Ďolíčku si na přestupovém trhu nemohou příliš vyskakovat…
„Když se podíváte na příchody, máme hráče, kteří mohou v Teplicích hrát další roky a kolem nich se mohou točit naši mladí, kterým dáváme hodně šancí. Nemyslím si, že by jakékoli sportovní výsledky ovlivnily postup projektu. Věřím, že když budeme makat, nesestoupíme letos ani příští rok.“
V jaké fázi se stadionem nyní jste?
„V co nejkratším čase bychom chtěli poslat na úřady projekt ke stadionu i akademii, ta se s nimi již řeší. Aby se mohlo stavět, je první extrémně důležitou částí stavby povolit. Druhou a důležitou jsou detailní diskuze s městem, krajem a státem o způsobu financování. Pokud by se nám to povedlo ještě letos, příští rok můžeme začít stavět. V případě, že se podpora nenajde, budeme mít všichni v Teplicích problém. Nacházíme se ve fázi povolení záměru. Předpokládáme cenu kolem miliardy korun. Nyní máme rok na povolení a diskuzi, protože o poměrech financování zatím není jasno. Jedná se o veřejnou infrastrukturu. V Německu, Polsku či na Slovensku stadiony patří municipalitám a státu, zatímco my jsme výjimkou. Máme vzory z Hradce, Pardubic, známe memorandum Baníku. Víme, jak stavěla Olomouc a Plzeň. Budeme následovat dobré příklady z Česka i zahraničí.“
Brzy po převzetí Teplic jste ohlásil plán na přestavbu stadionu. Co vás k tomu vedlo?
„Klub, město, region i samotný stadion to potřebuje. Když to neuděláme a nepřipravíme, nic se nestane. A my musíme republiku posouvat. Jinak shnijeme. Zachováme historii Stínadel a posuneme se do 21. století. V plánu je hodně skyboxů, což se mi obchodně líbí. Dnes nemáme společnostem co nabízet. Potřebujeme zázemí, abychom doháněli velké hráče v českém fotbale. Zastavit vás může cokoli: sousedské spory nebo něco jiného v rámci plánů s akademií. V České republice se může stát, že máte projekt a už jste investovali, přesto se nevydá povolení. Proto hlavní cíl směřujeme k tomu, aby povolení bylo a bagry mohly v určitém momentu vyjet. Nechceme dělat věci, pokud nejsou nachystané. Pak můžeme diskutovat o detailech, navíc se každý půlrok mění dotační programy.“
Úmysly dalších ligových klubů plánujících v dohledné době rovněž stavět či rozšiřovat své stadiony nehrály roli?
„Vůbec ne, my jsme to plánovali hned od začátku. Stadion vidíme, věříme mu. Ve smyslu přípravy umíme stavět a nachystat se. Máme architekty i projektanty. Municipalitám to trvá roky, někdy desítky let. My jsme schopni tohle zkrátit a držet projekt výrazně dřív nachystaný v šuplíku. Je tady Fond spravedlivé transformace a další věci, které by se daly využít. Musíme vymýšlet, jakým způsobem to zvládnout a taky, aby k tomu byla vůle.“
Kde jste brali podněty?
„Inspirací byla Jena ležící v Německu kousek za hranicemi. Jedná se o podobnou velikost i multifunkčnost. Náš region je dnes dokonce co do počtu firem, společností, zaměstnavatelů úspěšnější než Sasko kolem Jeny. A ta udělala hezký multifunkční stadion.“
Důraz na hospitality
Hradecký stadion našel předobraz v německém Aue, blízko Teplic leží povedený stadion Drážďan. Odkud jste kromě Jeny čerpali?
„Kluci byli v Hradci, Pardubicích, Lipsku. Objeli celý okruh stadionů a z každého si něco vzali. Někde pracují odlišně s veřejným prostorem, jinde s konferenčními místnostmi. V Jeně i Hradci mají málo skyboxů, proto jich plánujeme výrazně víc. Klademe důraz na hospitality.“
Berete stadion jako svůj odkaz?
„Ne. Odkaz zapadne a za dalších padesát let bude muset přijít někdo další a provést příští rekonstrukci.“
Je přece jen pozitivem, že je klub vlastníkem stadionu? Většinou bývá v držení měst…
„V přípravě stadionu je to velká výhoda. Ale nejde to udělat tak, že vyděláte nulu a dáte do toho miliardu. Tak to nefunguje.“
Teplice výsledkově v posledních letech spíš strádaly. Lze říci, že s vaším příchodem přišla jejich záchrana?
„Předchozí vlastník AGC byl zodpovědný. Sice máme trochu jiný přístup a drajv, zároveň s AGC udržujeme byznysovou linku. Není to o tom, že by si blázni koupili fotbal. Jedná se o celkovou synergii toho, co máme ve spolupráci s AGC i co chystáme v Ústeckém kraji a v celé republice za projekty. Dává nám to smysl, už jsme Tepličáci.“
Kapacitu hodláte snížit. Je 14 tisíc sedaček odpovídajících?
„Máme přesná čísla o tom, kolik lidí chodí na zápasy. Od rebrandingu víme, jak je stadion vytěžovaný. Máme velký stadion, takže je to někdy loterie. Když přijede Sparta se Slavií, při dobrém počasí a termínech a pokud je teplo, dorazí patnáct tisíc. Pokud je zima, přijde deset tisíc fanoušků a najednou máte o třetinu příjmů ze vstupného méně. Je v tom i prvek náhody, ale čísla vnímáme a věříme, že se posuneme dál.“
Pro Němce jsme FK Teplitzer 1903
Pomůže i pohled na německé fanoušky, kteří to nemají do Teplic daleko? Občas je němčina na ochozech slyšet…
„To jsou fanoušci z regionu. Pro ně jsme FK Teplitzer 1903, což byl jeden z prvních německých klubů. Ne každý fanda Drážďan se dostane na Dynamo, takže tiskový mluvčí Martin Kovařík nám slíbil, že jich k nám budou jezdit dva až tři tisíce (smích). Oblastí jako Dráždany, Glashütte, Pirna jsou možnosti. Jsme prvoligový český fotbal. Nedostaneš se na Dynamo, můžeš k nám. To mi říkal i Tomáš Křivda (ředitel Sparty), že bychom na této myšlence měli zamakat.“
Po rekonstrukci by Stínadla splňovala reprezentační parametry. Cílíte i na nároďák?
„Ruda Řepka (ředitel klubu) se historicky bavil s Davidem Trundou (předsedou asociace), že bychom si udělali podobné memorandum, jako má Baník. Určitě se vrátíme k diskuzi, že by v nějaký moment přijela repre. Navíc bude vyřešena i otázka hotelů, protože ve městě vyroste Hilton.“
I během stavebních prací má áčko na rozestavěném stadionu zůstat. Bude to komplikace?
„Současný stadion má kapacitu skoro osmnáct tisíc, což znamená, že až na výjimečné zápasy máme kam sáhnout. Nemyslíme si, že by nás rekonstrukce dramaticky omezila. Důležité je, aby stadion fungoval dlouhodobě a udržitelně. Budou tam retailové plochy k možnému pronájmu, stejně tak komerční. Nesmí to být černá díra, ale naopak aktivum přinášející byznys do regionu, než že by kvůli tomu chudnul.“
Refreshnutý stadion, příjmy ze vstupného, merchandising. Máte spočítáno, jak se tohle všechno projeví na rozpočtu?
„Máme ambici ho zdvojnásobit. I proto, abychom ve střednědobém horizontu hráli Evropu. Rozpočet se nám už postupně zvedl o třicet procent, což není málo. I s ohledem na aktivity na hráčském trhu, což se nezdá, protože kolem toho neděláme humbuk a nedojímá nás to. Nedělali jsme ho ani kolem stadionu, prostě jsme makali. Teď víme, že jsme ve fázi, kdy míříme na úřady, tudíž to můžeme prezentovat. Možná je to špatně. Když se podíváme na počet mediálních výstupů o Teplicích, je zřetelně menší ve srovnání s jinými kluby, které humbuk dělají. Stadion nám pomůže navýšit příjmy. A rozpočet sem musí zvyšovat, abychom se přibližovali konkurenci. Jsme akciová společnost, fungujeme za účelem zisku a tady to děláme aspoň se záměrem černé nuly. Můžeme si vzít Spartu a Slavii jako etalon týmů nacházejících se na špičce a říct si, na jaký podíl se můžeme dostat. Je to třetina, polovina nebo dvacet procent jejich příjmu? Pořád dvacet procent příjmů Sparty nebo Slavie je podstatně víc než mají dnes Teplice.“
Představili jste také plány tréninkového centra. Jak to vypadá s ním?
„Pokud s ním Modlany budou spokojené, věříme, že ho můžeme třeba ztrojnásobit. Jak se bavíme o národních centrech, zrovna tady národní centrum opravdu jde udělat. Ale musíme jít krok za krokem a ukázat, že funguje dobře a že je s ním v míru. Pak můžeme diskutovat, jestli náhodou místo pěti hřišť neuděláme dvacet. Protože jich dvacet zrealizovat umíme.“
Spolumajitelem vaší firmy je Zdeněk Šoustal, jenž prohlásil, že není úplně příznivcem fotbalu a že bez vaší osoby by do něj nevstoupil. Jak ho do fotbalu přesvědčujete?
„Je velkým fandou cyklistiky. Přes deset let sponzorujeme stáj horských kol Radima Kořínka. A Zdeněk pochází z Hané jako Pavel Hubáček (majitel Sigmy Olomouc) a když budeme Pavla dlouhodobě porážet, bude Zdeněk spokojený (úsměv).“
Česká osa týmu, taková je naše DNA
Je v éře miliardářů složité dostat hráče do Teplic?
„Je to v pohodě. Sigma do toho dupla, ale ostatní zůstali stejní. Sparta získala jednoho drahého hráče, Slavia přivedla fotbalisty v pásmu, v němž už dřív nakupovala. Pokud by ovšem měli průměrní čeští fotbalisté stát dva až tři miliony euro, bude velký problém se pro české kluky prosadit. Kluby budou tlačit na příchody z ciziny, u nichž máte mnohem nižší risk a získáte jich víc za méně peněz. To je na té spirále nebezpečné. Sice se zvedly příjmy z TV práv, ale spíš jen dorovnaly rozpočty klubů nacházejících se ve ztrátě. Když náklady rostou, znamená to, že musíte hledat jinde. A pro velké kluby jsou peníze z televizních práv nic. Pro nás jsou hezké, přesto nečiní víc než dvacet procent příjmů.“
Vy hodláte dál sázet především na českou osu fotbalistů?
„Takové máme DNA. Posílili jsme kostru týmu, jak si Zdenko Frťala přál. Vždycky věřil Zlatohlávkovi, Kodešovi, Pulkrabovi. Investovali jsme do příchodů vysoké desítky milionů, osu máme vytvořenou.“
Už přišel trenér se jménem případné posily, o níž jste si řekl, že to nepůjde?
„Ke mně sportovní vedení přijde opravdu jen při odvážných ideách, to si pak řekneme, jestli dávají smysl, nebo ne. Máte data, všichni je sledují. Na druhé straně jde stále o fotbal, v němž rozhoduje tým a kabina. Věříme, že tyhle aspekty jsou důležitější než data. Jedno bez druhého nejde. Vidíme i extrémy poté, co někdo datům hodně podlehl, ale bude zajímavé sledovat, jak se jim poskládá kabina.“
Vidíte v současném kádru hráče s potenciálem na prodej?
„Aby byl klub ziskový, musí mít pozitivní přestupovou bilanci. I my máme nadějné hráče, o které je zájem, jen jsme je nechtěli pouštět. Uvidíme, jaký o ně bude zájem v létě a jaké hráče budeme chtít my. Pozitivní bilance v přestupech je alfou a omega fungování jakéhokoli fotbalového klubu.“
A co do budoucna trávník, s nímž na současných Stínadlech bývají potíže?
„Letos nachystali trávníkáři lepší. Byl sníh, topíme na plné pecky. Trávník se obecně po čase mění. Když bude mít klub lepší rozpočet, budeme si moct dovolit i kvalitnější trávník. To jde ruku v ruce.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|21
|14
|7
|0
|46:17
|49
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|21
|11
|5
|5
|40:27
|38
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|9
Zlín
|21
|7
|5
|9
|26:29
|26
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|21
|5
|5
|11
|17:28
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|21
|2
|8
|11
|14:33
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu