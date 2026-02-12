Jak Sigma ztratila svou zbraň. (Nejen) ve standardkách je nejhorší v lize, Šturm jako spása?
Kádr kvantitativně a kvalitativně nabušený o drahé borce, ale jedna důležitá ingredience potřebná pro úspěch Sigmě Olomouc nadále chybí – konzistentní zdroj gólů. V minulé sezoně měli Hanáci dvě esa – Jana Klimenta, který v minulé sezoně výrazně přestřílel své xG, a nadprůměrný přísun branek ze standardních situací. Faktor číslo jedna ale půl sezony marodil, zatímco druhá zbraň Sigmě odešla naprosto. Z králů rohů a přímých kopů je nejhorší tým v lize.
Je to až nebývalý sešup. Tomáš Janotka a jeho realizační tým sklízeli minulou sezonu zaslouženou chválu za to, jak dokázali standardní situace využít takřka na maximum – nápadité signály, rotace v boxu, přečíslení soupeřova malého vápna a brilantní kopy znamenaly, že z takzvaných „mrtvých míčů“ udeřila Sigma sedmnáctrkát, společně s Hradcem (16) v této disciplíně lize kralovala. Ze standardek dala 35 % svých branek, Votroci dokonce 40 %.
S benefity této zbraně ale zároveň přichází vykřičníky. Jakmile tak zásadní procento branek polkne tento způsob vstřelení branky, nastává i logická otázka – není málo gólů ze hry? „Je to nevyzpytatelné, čísla je těžké udržet delší dobu. Může se vám ale změnit i hráčské obsazení a odejde někdo, kdo vám standardky táhne,“ vyprávěl Sportu v létě expert na standardní situace Jan Blažíček ze Sparty B.
Na jeho slova došlo. Hradec, který má v typologii faktor X (vysocí stopeři, jedna z nejvyšších úspěšností ve vzdušných soubojích, exekutoři Vlkanova a Horák), pokračuje ve slušné produkci, přesto si v sezoně 25/26 pomohl ke gólu standardkou „jen“ čtyřikrát, což je ligový podprůměr.
Propad Sigmy je však do očí bijící. Pouze jedna standardní situace Hanáků skončila gólem, kdy se po odraženém míči ve vápně trefil ve 3. kole Jáchym Šíp proti Liberci. To dělá ze Sigmy náhle nejhorší tým ligy po Mladé Boleslavi a Slovácku (po 3 brankách). Na výši jsou tento rok Sparta a Liberec (11 gólů). Bolavé je především srovnání se Slovanem, se kterým by se Moravané chtěli měřit v boji o pohárové příčky. Deset gólů navíc (a 17 celkově) by se hodilo.
Góly ze standardních situací v sezoně 2025/26:
|1. Sparta, Liberec
|11
|2. Slavia, Jablonec, Karviná
|9
|3. Plzeň
|8
|4. Teplice
|7
|5. Baník, Bohemians, Dukla, Pardubice
|4
|6. Hradec, Zlín
|4
|7. Slovácko, Mladá Boleslav
|3
|8. Olomouc
|1
I hlubší čísla ukazují, že nejde o náhodu či smůlu. V minulé sezoně Olomouc zakončila hlavičkou standardku 31krát v 35 zápasech (0,9 střely na zápas), v této sezoně je to 7 hlaviček z 21 zápasů (0,3 střely na zápas). Jaké jsou hlavní důvody?
Chybí exekutoři i výška
„Nejdůležitější součástí standardky je exekutor,“ potvrdil Blažíček konsenzus rozšířený mezi experty. A i přes množství blyštivých posil, tuto součástku Sigma ztratila. Tato sezona zkrátka svléká do naha, jak moc chybí Filip Zorvan. Jablonecká desítka v minulé sezoně přímo ze standardek asistovala šestkrát. Levačkou ho doplňoval Jiří Sláma, který tuto sezonu musel vynechat kvůli zraněním a kartám šest zápasů.
Nedostatek kvalitních exekutorů doplňuje i nedokonalá typologie hráčů Sigmy. Už druhý rok v řadě jsou olomoučtí jedním z nejméně úspěšných týmů ve vzdušných soubojích: minulý rok byli s číslem 39,8 % předposlední, tuto sezonu jsou s úspěšností 38 % dokonce nejhorší. Tady rezonuje další letní ztráta – stoper Jakub Pokorný byl dlouhodobě hráčem, který hlavičková čísla tahal spoluhráčů nahoru, a i on chybí. Angažování silného stopera Louise Lurvinka může být v mnohém pro Sigmu klíčové.
Šturm jako záchrana?
Spása ale nepřijde jen ze vzduchu, problémem týmu kouče Janotky je jakýkoliv konzistentní zdroj gólů. Těch dala Sigma pouhých 19 a opět nejde o náhodu. Po Dukle má druhé nejnižší xG v lize, nejhorší přesnost střelby (28,2 %) a schází i faktor zakončení zpoza vápna (80 pokusů, 3 góly – Mikulenka a 2x Vašulín). Srovnejme opět s Libercem, který je z dálky v lize nejlepší kvantitou (134 střel) i kvalitou (8 gólů).
První dvě jarní kola ale přeci jen nabízí naději na změnu. Tou je samozřejmě návrat Jana Klimenta, ale i start posily Danijela Šturma. Rychlonohý Slovinec ukázal, že do jisté míry může být (i přes odlišný post) novým Zorvanem, co se zdroje šancí týče.
Sport pro srovnání pohlédl na 10 posledních zápasů Sigmy základní části minulé sezony a posledních 10 mačů současného týmu. Zorvan, byť šlo o jeho produktivně slabší část sezony, loňskému úseku vévodil se skvělými 15 vytvořenými šancemi, ale nelze přejít, že Šturm vytvořil za pouhých 172 minut na hřišti 4. Tady rozhodně leží potenciál napodobit čísla bývalého tahouna.
Kdo tvoří Sigmě šance
- vzorek posledních 10 zápasů (25/26): vytvořené šance/90 minut
- / Šturm 2,1
- / Navrátil 1,6
- / Ghali,
- / Šíp 1,3
- / Hadaš 0,7
- vzorek posledních 10 zápasů (sezona 24/25): vytvořené šance/90 minut
- / Zorvan 1,5
- / Moses 1,4
- / Mikulenka 1,2
- / Dolžnikov, Sýkora 1,1
Bude to potřeba. Další hráči Sigmy s nejvíce vytvořenými šancemi z minulé sezony (Mikulenka, Dolžnikov, Moses) jsou buď zranění, nehrají, nebo v klubu už nejsou. Šturm si navíc začal už stoupat i ke standardkám, které začínají opět lítat do nebezpečných míst.
Rohové kopy Sigmy v posledních 10 ligových zápasech sezony 25/26 • WyScout
Rohové kopy Sigmy v posledních 10 zápasech základní části sezony 24/25 • WyScout
Byť standardní situace Olomouce bijí do očí jako hlavní neduh, osvětlují mnohem hlubší problém s tvorbou gólů. Na zádech dua Kliment - Šturm nyní leží velká zodpovědnost – dostat Sigmu na ofenzivní čísla, která měla v minulé sezoně. Pak se teprve může propast mezi ambiciózním týmem a českou špičkou zmenšovat.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|21
|14
|7
|0
|46:17
|49
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|21
|11
|5
|5
|40:27
|38
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|9
Zlín
|21
|7
|5
|9
|26:29
|26
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|21
|5
|5
|11
|17:28
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|21
|2
|8
|11
|14:33
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu