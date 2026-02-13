Předplatné

Chtěl do Anglie, pak Sigma zaplatila balík. Lurvink trucoval, byl i na vojně. Co Saňák?

Švýcar Louis Lurvink je posilou OlomouceZdroj: sigmafotbal.cz
Louis Lurvink v dresu Pardubic
Michal Kvasnica, Bartoloměj Černík
Chance Liga
Fakt nebývá zvykem, aby se celou zimu tak zevrubně řešila situace kolem zahraničního stopera patřícímu týmu (toho času) na jedenáctém místě tabulky. Budoucnost Louise Lurvinka byla tématem v prosinci, lednu, nakonec do Olomouce zamířil v únoru. A stal se jedním z nejdražších obránců, který kdy přestupoval mezi dvěma českými kluby. Proč se záležitost tak táhla? A kdo vlastně je čtyřiadvacetiletý Švýcar, jenž může v dresu Sigmy debutovat v sobotu proti Plzni?

Jestli má datový analytik a současný šéf sportovního úseku v Ústí nad Labem Jakub Dobiáš dostat za své nepříliš úspěšné působení v Pardubicích pochvalu, rozhodně to bude za příchody Louise Lurvinka a Ryana Mahuty. Psal se srpen roku 2024, když neznámý Švýcar z druholigového Schaffhausenu dorazil na východ Čech. Bez fanfár okamžitě zamířil do základní sestavy a vydržel v ní rok a půl. Když mohl, hrál. Pod všemi čtyřmi trenéry, které tam zažil.

„Na mě působil mnohem vyspěleji, než jaký je jeho věk. Vyrovnaně,“ vzpomíná Jiří Saňák, první z Lurvinkových koučů v Pardubicích. „V kabině byl usměvavý, velice dobrý kluk. Rychle se začlenil do našeho týmu, působil pozitivně. Byl oblíbený. A popral se i s českou soubojovostí.“

Možná i díky tomu, že odchovanec Basileje strávil v minulosti čtyři měsíce na povinné švýcarské vojně. Šlo sice spíš o sportovní armádu, kdy musel být v kasárnách na tři dny v týdnu s dopoledním výcvikem a odpoledním tréninkem, nicméně určitě mu to pomohlo formovat odolnost. Ve spojení s přirozenou lidskou inteligencí (mluví několika jazyky) působila Lurvinkova aklimatizace – až na špatné výsledky Pardubic – bezproblémově.

Nebyla náhoda, že

