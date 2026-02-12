Bojovník jde spasit Duklu. Kušej o Šustrovi: Jeho tréninky mě neskutečně posunuly
Má vizáž bojovníka MMA. Silové sporty jsou mu ostatně blízké. Tělo samý sval, výrazné tetování, holá hlava, přísný pohled. Drsňák, Zbrojovák. A taky chlap, který fotbalu rozumí a umí pracovat s hráči. Pavel Šustr (51) v druholigovém Prostějově úspěšně kutal talent Vasila Kušeje či Davida Juráska, pozdějších hráčů Slavie a reprezentace. Nyní dostává premiérovou šanci jako hlavní kouč v Chance Lize. Převzal pražskou Duklu po odvolaném Davidu Holoubkovi a povede ji v sobotu v důležité bitvě se Zlínem.
Ve hře bylo trio Zdeněk Hašek, Josef Dvorník a Pavel Šustr. Volba vedení posledního celku tabulky padla na kouče reprezentace U16. Jelikož se ho povedlo díky výstupní klauzuli rychle vyvázat ze smlouvy na FAČR, bude mít prvoligový debut na lavičce hned o víkendu. „Rozhodování nebylo jednoduché, především kvůli velmi krátkému času na přípravu týmu. Nakonec ale zvítězil pocit výzvy a možnost trénovat slavný klub,“ uvedl Šustr po svém nástupu na Julisku.
Dosud byl bývalý útočník a majitel 119 prvoligových startů (9 gólů) známý především ze druhé nejvyšší soutěže a od mládežnických reprezentací. Vedl také brněnskou Zbrojovku, klub jeho srdce, k němuž se vždy hrdě hlásí. Dobré jméno si však udělal jinde, při angažmá v Prostějově. Jeho soubor hrál zajímavý fotbal, zlepšoval mladíky Davida Juráska či Vasila Kušeje. Dá se říct, že jim nakopl kariéru a poslal je dál do světa.
Přitom Kušej se ho po koučově návratu na Hanou nejdříve bál. „Kluci mi o něm povídali. Říkal jsem si, že je to můj konec,“ líčil pobaveně v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. „Věděl jsem, jak to mám s trenéry. Ale pak jsme se sešli, promluvili si a automaticky jsme si mezi sebou vytvořili nadstandardní vztah. Hned po třetím tréninku šel za vedením s tím, ať mi prodlouží smlouvu, aby mě mohli v zimě prodat. To se taky stalo,“ ocenil.
Nemám růžové brýle
Pod Šustrovým bičem (i cukrem) začal svérázný křídelník opravdu dřít a rozvíjet svůj potenciál. „Trenér ke mně ani nemusel být pes. Viděl, že makám a dával mě všude za příklad. Sedli jsme si. Jeho tréninky mě neskutečně posunuly. Šustr byl poslední dílek skládačky, která mě posunula do první ligy,“ shrnul prospěšnou spolupráci, která mu vynesla transfer do Mladé Boleslavi a následně do Edenu.
Podle Kušeje je nový kouč Dukly velmi precizní, přísný a zásadový. „Neměl rád laxnost,“ podotkl. A ano, někdy z něj šel až strach. „Když hráč nedal přesně tři přihrávky po sobě, byl schopný k němu jít čelo na čelo a říct mu, že mu nechá rozvázat smlouvu,“ smál se. „Všichni jsme si uvědomovali, že musíme makat. Tohle je jeho styl, kterým dokáže z hráčů vyždímat úplně všechno. Oni sami poznají, že je dřina posouvá dál.“
Od čtvrtka Šustr „drtí“ borce Dukly a jeho léčba musí účinkovat okamžitě. Jinak se soubor z Julisky po dvou letech vrátí o patro níž. „Mám možnost ukázat, že tu práci zvládnu,“ sdělil. „Jsem náročný trenér. Mám rád běhavý fotbal, který vytváří šance, dá se na něj dívat a diváky vtáhne. Nemám růžové brýle. Nepůjde to všechno hned, ale náročnost je nejvýstižnější. Tým je nadřazen všemu. Již zmíněná náročnost vystihuje můj přístup nejlépe. K sobě, ke kolegům i k hráčům,“ zdůraznil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|21
|14
|7
|0
|46:17
|49
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|21
|11
|5
|5
|40:27
|38
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|9
Zlín
|21
|7
|5
|9
|26:29
|26
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|21
|5
|5
|11
|17:28
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|21
|2
|8
|11
|14:33
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu