Pravděpodobné sestavy: Sparta opět s Irvingem. Jak bez „slávistů“ nastoupí Karviná?
Fotbalová Chance Liga o víkendu pokračuje už 22. kolem. Vedoucí Slavia hraje v Karviné, jež nemůže využít tři hráče, kteří ve Slezsku hostují právě z Edenu. Sparta doma hostí Hradec Králové, Plzeň čeká těžký zápas v Olomouci. A hrají se i důležité zápasy v boji o záchranu. Prohlédněte si v tradičním článku, jaké jsou pravděpodobné úvodní jedenáctky týmů. Pro zobrazení všech sestav se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu, získáte tím i přístup do iSport Fantasy, diskuzí a k výsledkům anket.
- Dukla nedala poprvé v sezoně gól ve třech ligových zápasech po sobě. Zároveň Pražané vstřelili jen 14 branek, což se jim stalo pouze v sestupové sezoně 93/94 (také 14).
- Na Julisce se střetnou dva týmy s nejhorší formou v lize. Dukla posbírala v posledních sedmi kolech jen dva body, Zlín je na tom pouze o jeden bod lépe.
- Karviná poprvé v sezoně nedala gól dvakrát po sobě. Od začátku prosince dala ve čtyřech ligových zápasech jen tři góly, méně mají v tomto období pouze Dukla a Sigma (oba 1).
- Slavia je po 21 kolech stále neporažená (14 výher, 7 remíz) a společně s Benfikou a Fenerbahce patří mezi poslední tři týmy bez prohry v top 10 evropských ligách.
- Bohemians vyhráli jediný z posledních 13 ligových zápasů (4 remízy, 8 proher) a 20 bodů je nejhorší zisk Klokanů v této fázi sezony od ročníku 2018/19.
- Slovácko nedalo gól ve 13 z 21 ligových kol a celkem vstřelilo jen 13 branek. Jde tak o střelecky nejhorší prvoligovou sezonu v historii klubu.
- Sigma doma inkasovala jen dvakrát, venku naopak hned 17 gólů. Podíl inkasovaných branek na vlastním stadionu (10,5 %) tak má nejnižší napříč top 10 evropskými ligami.
- Dávid Krčík vstřelil proti Liberci už svůj sedmý gól v tomto ročníku Chance Ligy. Žádný obránce v top 15 evropských ligách nemá v této sezoně víc branek.
- Od nástupu Jana Trousila na lavičku získaly Pardubice 18 bodů za 10 zápasů, což je v tomto období třetí nejvyšší číslo v lize. Navíc strávily dvě kola po sobě mimo skupinu o udržení.
- Jablonec udržel v sezoně 11 ligových nul a bez inkasovaného gólu odehrál 52,4 % utkání. V top 10 evropských ligách mají vyšší podíl jen Porto (75 %), Goztepe (57 %) a Inter (54 %).
- Potkají se dva týmy s odlišnou zálohou. Zatímco středopolaři Baníku mají na svědomí 28,2 % přihrávek týmu (nejvíc v lize), soupeře pouze 15,5 % (druhý nejmenší podíl v lize).
- Mašek si proti Plzni připsal pátý gól jako střídající hráč, v sezoně patří mezi nejlepší žolíky v top 10 evropských ligách. Víc gólů z lavičky mají jen Shioagi (7), Griezmann a Icardi (oba 6).
- Boleslav má 18 bodů, hůř na tom byla v této fázi pouze v sezoně 20/21 (16). V průměru inkasuje 2,2 gólu na zápas: jde o třetí nejhorší výkon v top 10 evropských ligách (AVS a Heracles 2,6).
- Teplický Michal Bílek vstřelil proti Karviné už třetí gól z přímého kopu od začátku roku 2025 a patří mezi pět nejlepších exekutorů standardních situací v top 10 evropských ligách.
- Hradec nikdy v historii samostatné ligy nevyhrál na Letné (1 remíza, 18 proher). Jediný bod zde získal v dubnu 2022 a s žádným jiným soupeřem nemá horší venkovní bilanci.
- Sparta už v této sezoně dala 17 gólů ze standardek, víc mají v top 10 evropských ligách jen Arsenal, Braga, Chelsea a Bayern. Statistiku xG ze standardek překonává Sparta o 7,1 gólu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|21
|14
|7
|0
|46:17
|49
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|21
|11
|5
|5
|40:27
|38
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|9
Zlín
|21
|7
|5
|9
|26:29
|26
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|21
|5
|5
|11
|17:28
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|21
|2
|8
|11
|14:33
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu