Předplatné

Pravděpodobné sestavy: Sparta opět s Irvingem. Jak bez „slávistů“ nastoupí Karviná?

Jak budou o víkendu v Chance Lize vypadat sestavy?
Jak budou o víkendu v Chance Lize vypadat sestavy?Zdroj: koláž iSport.cz
Dávid Krčík v dresu Viktorie Plzeň
Gólová radost hráčů Liberce
Michal Fukala ze Zlína a John Mercado ze Sparty
Gólová radost hráčů Plzně
John Mercado ze Sparty a Cletus Nombil ze Zlína
Další gólová radost Hradce
Hlavičkový souboj v duelu Bohemians s Pardubicemi
13
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Fotbalová Chance Liga o víkendu pokračuje už 22. kolem. Vedoucí Slavia hraje v Karviné, jež nemůže využít tři hráče, kteří ve Slezsku hostují právě z Edenu. Sparta doma hostí Hradec Králové, Plzeň čeká těžký zápas v Olomouci. A hrají se i důležité zápasy v boji o záchranu. Prohlédněte si v tradičním článku, jaké jsou pravděpodobné úvodní jedenáctky týmů. Pro zobrazení všech sestav se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu, získáte tím i přístup do iSport Fantasy, diskuzí a k výsledkům anket.

I v probíhající sezoně Chance Ligy se hraje iSport Fantasy! Svůj tým můžeš koučovat jak na webovém prohlížeči, tak i v mobilní aplikaci. Hra je zdarma a právě ty můžeš vyhrát sportovní zájezd v hodnotě 30 tisíc korun a řadu dalších atraktivních cen. Neváhej a veď svůj tým, uzávěrka sestav pro 22. kolo je v sobotu ve 13:00.

Chance Liga - LogoZačni hrát iSport Fantasy

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Dukla nedala poprvé v sezoně gól ve třech ligových zápasech po sobě. Zároveň Pražané vstřelili jen 14 branek, což se jim stalo pouze v sestupové sezoně 93/94 (také 14).
  • Na Julisce se střetnou dva týmy s nejhorší formou v lize. Dukla posbírala v posledních sedmi kolech jen dva body, Zlín je na tom pouze o jeden bod lépe.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Karviná poprvé v sezoně nedala gól dvakrát po sobě. Od začátku prosince dala ve čtyřech ligových zápasech jen tři góly, méně mají v tomto období pouze Dukla a Sigma (oba 1).
  • Slavia je po 21 kolech stále neporažená (14 výher, 7 remíz) a společně s Benfikou a Fenerbahce patří mezi poslední tři týmy bez prohry v top 10 evropských ligách.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Bohemians vyhráli jediný z posledních 13 ligových zápasů (4 remízy, 8 proher) a 20 bodů je nejhorší zisk Klokanů v této fázi sezony od ročníku 2018/19.
  • Slovácko nedalo gól ve 13 z 21 ligových kol a celkem vstřelilo jen 13 branek. Jde tak o střelecky nejhorší prvoligovou sezonu v historii klubu.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Sigma doma inkasovala jen dvakrát, venku naopak hned 17 gólů. Podíl inkasovaných branek na vlastním stadionu (10,5 %) tak má nejnižší napříč top 10 evropskými ligami.
  • Dávid Krčík vstřelil proti Liberci už svůj sedmý gól v tomto ročníku Chance Ligy. Žádný obránce v top 15 evropských ligách nemá v této sezoně víc branek.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Od nástupu Jana Trousila na lavičku získaly Pardubice 18 bodů za 10 zápasů, což je v tomto období třetí nejvyšší číslo v lize. Navíc strávily dvě kola po sobě mimo skupinu o udržení.
  • Jablonec udržel v sezoně 11 ligových nul a bez inkasovaného gólu odehrál 52,4 % utkání. V top 10 evropských ligách mají vyšší podíl jen Porto (75 %), Goztepe (57 %) a Inter (54 %).

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Potkají se dva týmy s odlišnou zálohou. Zatímco středopolaři Baníku mají na svědomí 28,2 % přihrávek týmu (nejvíc v lize), soupeře pouze 15,5 % (druhý nejmenší podíl v lize).
  • Mašek si proti Plzni připsal pátý gól jako střídající hráč, v sezoně patří mezi nejlepší žolíky v top 10 evropských ligách. Víc gólů z lavičky mají jen Shioagi (7), Griezmann a Icardi (oba 6).

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Boleslav má 18 bodů, hůř na tom byla v této fázi pouze v sezoně 20/21 (16). V průměru inkasuje 2,2 gólu na zápas: jde o třetí nejhorší výkon v top 10 evropských ligách (AVS a Heracles 2,6).
  • Teplický Michal Bílek vstřelil proti Karviné už třetí gól z přímého kopu od začátku roku 2025 a patří mezi pět nejlepších exekutorů standardních situací v top 10 evropských ligách.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Hradec nikdy v historii samostatné ligy nevyhrál na Letné (1 remíza, 18 proher). Jediný bod zde získal v dubnu 2022 a s žádným jiným soupeřem nemá horší venkovní bilanci.
  • Sparta už v této sezoně dala 17 gólů ze standardek, víc mají v top 10 evropských ligách jen Arsenal, Braga, Chelsea a Bayern. Statistiku xG ze standardek překonává Sparta o 7,1 gólu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia21147046:1749
2Sparta21135341:2344
3Jablonec21116428:2039
4Plzeň21115540:2738
5Liberec2197536:2234
6Karviná21102934:3432
7Hr. Králové2186733:2730
8Olomouc2186719:1930
9Zlín2175926:2926
10Pardubice2167828:3625
11Teplice2166922:2624
12Bohemians21551117:2820
13Baník21461116:2718
14Ml. Boleslav21461129:4718
15Slovácko21371113:2716
16Dukla21281114:3314
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů