Skuhravý o posilách na poslední chvíli: Cítím vděk. Jak se dotahoval Suchan?

Trenér Slovácka Roman Skuhravý během utkání na hřišti Jablonce
Trenér Slovácka Roman Skuhravý během utkání na hřišti JablonceZdroj: ČTK / Černý Vít
Brankář Klemen Mihelak zasahuje proti Alanu Marinellimu
Adonija Ouanda, který hostuje ze Slavie na Slovácku obchází Filipa Nováka z Jablonce.
Zleva Ondřej Kričfaluši, Michael Krmenčík a Matúš Rusnák
Trenér Slovácka Roman Skuhravý po remíze s Baníkem chválil debutanty či Krmenčíka
Zleva Michal Kohút z Ostravy a Michael Krmenčík ze Slovácka
Paul Ndubuisi v dresu Slovácka oslavuje gól
Adonija Ouanda oslavuje vstřelený gól za Slovácko
Michal Koštuřík
Chance Liga
Hektický den na konci přestupního termínu přinesl Romanu Skuhravému (51) to, co potřeboval, aby mohla jeho mise za záchranou Slovácka v první lize zdárně pokračovat. Do kádru mu přibyla trojice Suchan (Jablonec), Kostadinov, Huk (oba Olomouc) plus dva mladíci Yaw Opoku Agyei-Amadieh (Brentford) a Adrián Fiala (Trenčín). „Huk může být lídr obrany, Suchana jsem chtěl už od zimní pauzy a Kostadinov není typický Jihoevropan,“ říká v rozhovoru pro iSport trenér, jehož tým na jaře ještě neprohrál. Ale ani nevyhrál…  

Cítíte úlevu, uspokojení nebo něco jiného?
„V první řadě vděk, že nám Olomouc a Jablonec vyšly vstříc. To je nejsilnější pocit, který mám. Museli jsme reagovat na zranění našich dvou klíčových hráčů (Daníčka a Trávníka). Sezona ještě bude náročná a nevíme, jak dlouhá. Forma hostování ze silných klubů bude jednou z cest pro ty menší. Musíte velké týmy přesvědčit, že i Slovácko může hráče rozvinout. Jejich počet je brutální a každý musí makat na sto procent. Kdo to dělat nebude, najednou stojí mimo. Zápas v Jablonci (0:0) mi ukázal, že ve finální a v přechodové fázi ještě máme limity. Chceme se zase posunout.“

Jak dlouho budou Vlastimil Daníček a Michal Trávník scházet?
„U Trávy byl zasažený postranní vaz. Zatím není výhled moc růžový. Dáňa by měl být plně k dispozici po repre pauze. Když vidím jeho přístup, tak možná ještě dřív. Jde to rychle. Ještě čekáme na Filipa Vaška, až se mu zhojí zranění nosu a bude moct hrát. V prvním kole sice byl na lavičce, ale jen proto, že jsme tam měli místo a on je důležitou součástí mužstva.“

Z Jablonce dorazil kreativní záložník Jan Suchan. Znáte ho blíž?

