Skuhravý o posilách na poslední chvíli: Cítím vděk. Jak se dotahoval Suchan?
Hektický den na konci přestupního termínu přinesl Romanu Skuhravému (51) to, co potřeboval, aby mohla jeho mise za záchranou Slovácka v první lize zdárně pokračovat. Do kádru mu přibyla trojice Suchan (Jablonec), Kostadinov, Huk (oba Olomouc) plus dva mladíci Yaw Opoku Agyei-Amadieh (Brentford) a Adrián Fiala (Trenčín). „Huk může být lídr obrany, Suchana jsem chtěl už od zimní pauzy a Kostadinov není typický Jihoevropan,“ říká v rozhovoru pro iSport trenér, jehož tým na jaře ještě neprohrál. Ale ani nevyhrál…
Cítíte úlevu, uspokojení nebo něco jiného?
„V první řadě vděk, že nám Olomouc a Jablonec vyšly vstříc. To je nejsilnější pocit, který mám. Museli jsme reagovat na zranění našich dvou klíčových hráčů (Daníčka a Trávníka). Sezona ještě bude náročná a nevíme, jak dlouhá. Forma hostování ze silných klubů bude jednou z cest pro ty menší. Musíte velké týmy přesvědčit, že i Slovácko může hráče rozvinout. Jejich počet je brutální a každý musí makat na sto procent. Kdo to dělat nebude, najednou stojí mimo. Zápas v Jablonci (0:0) mi ukázal, že ve finální a v přechodové fázi ještě máme limity. Chceme se zase posunout.“
Jak dlouho budou Vlastimil Daníček a Michal Trávník scházet?
„U Trávy byl zasažený postranní vaz. Zatím není výhled moc růžový. Dáňa by měl být plně k dispozici po repre pauze. Když vidím jeho přístup, tak možná ještě dřív. Jde to rychle. Ještě čekáme na Filipa Vaška, až se mu zhojí zranění nosu a bude moct hrát. V prvním kole sice byl na lavičce, ale jen proto, že jsme tam měli místo a on je důležitou součástí mužstva.“
Z Jablonce dorazil kreativní záložník Jan Suchan. Znáte ho blíž?