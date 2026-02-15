Jak zapadne Irving ve Spartě? Klíčová souhra s Kairinenem, oproti konkurenci má čísla
Má za sebou dva starty, jeden epizodní, druhý - dá se říct - plnohodnotný. Jde samozřejmě o nicotný vzorek, přesto se z něj dá cosi vyčíst. Brzká analýza je navíc potřeba, vždyť se jedná o sledovanou posilu Sparty, o hráče, který se snažil prorazit v Premier League. V české lize v tuhle chvíli běhají jen tři borci se starty v nejsledovanější soutěži světa. Andrew Irving z ní odešel, aby se zase odrazil zpět. Náznaky podává zatím poměrně solidní.
Plzeňský kapitán Matěj Vydra je totálně odskočený, v elitní lize v Anglii nastřádal 106 startů a 11 gólů. O patro níž, tedy v Championship, dokonce 187 a 65. To jsou úctyhodná numera! Oliver Sonne, od zimy wingbek Sparty, si Premier League zkusil v dresu Burnley sedmkrát, jeho spoluhráč Andrew Irving naskočil sedmnáctkrát za West Ham (naposledy proti Manchesteru United).
Už jen fakt, že do kolotoče vstoupili, demonstruje kvalitu. Irving ji hned (stejně jako Sonne) začal dokazovat. Pro sparťany - i celou ligu - je však zajímavější. Do Prahy přišel na přestup, neměl by se v tuzemsku jen mihnout.
Navíc se kolem něj ihned rojily otázky.