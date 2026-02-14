Podaný o situaci Bohemians: Jsou v křeči, myslím, že uvažují o změně trenéra
Za posledních šest zápasů získali jediný bod a i vzhledem k nižší aktivitě na přestupovém trhu oproti konkurenci čeká Bohemians tvrdá bitva o přežití. „Bude to boj do posledních kol, aby se udrželi mimo barážové příčky,“ tvrdí expert Jakub Podaný. Nakopnout tým by podle něj mohla i změna trenéra. „Myslím, že o té variantě uvažují. Někdy se vztah mezi trenérem a týmem vyčerpá a nový impuls může pomoct,“ podotkl bývalý hráč Bohemians.
Padá špatná forma na hlavu kouče Jaroslava Veselého?
„Trenér Veselý je u týmu dlouho, ale herně mi to přijde jako hodně jednoduchý styl. Věřím, že na tréninku zkoušejí různé úpravy, ale v zápasech to není vidět. Už konec podzimu byl hlavně o minimalizaci rizika, kombinace od obránců prakticky zmizela, stopeři hráli na jistotu a při vyšším presinku volili dlouhé míče.“
Co je aktuálně největší problém týmu?
„Výstavba a struktura hry, aby si dokázali vytvářet šance. Jsou hodně závislí na Júsufovi, který vyhrává souboje, ale šance si z toho nevytváří. Variant moc nemají a všechno působí trochu na sílu.“
Pokročilé statistiky ale ukazují klokany v lepším světle. Podle xG měli nastřílet 28 gólů, ale kvůli špatné koncovce jich mají jen 17. To jde spíš za špatnými výkony hráčů, ne?
„Ano, je tam neproměněná penalta Ramíreze, Drchal i Júsuf netrefili prázdnou branku. Na začátku sezony takhle prohospodařili nějaké body tím, že zahodili velké šance. Jenže když se podíváme na aktuální vývoj, tak tam nevidím vzestupnou tendenci. Spíš naopak. Hra je v křeči, což souvisí i s tím, kde se v tabulce nacházejí. To vám v hlavě nepomůže.“
K tomu v zimě úplně neposílili…