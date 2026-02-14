Předplatné

Podaný o situaci Bohemians: Jsou v křeči, myslím, že uvažují o změně trenéra

Video placeholder
SESTŘIH: Bohemians - Pardubice 1:2. Klokani nevyužili ani 70 minut v početní výhodě • Zdroj: iSport.tv
Trenér Jaroslav Veselý na tiskové konferenci fotbalistů Bohemians 1905 před startem jarní části sezony první ligy
Michal Hlavatý v akci proti Bohemians
Sportovní ředitel Miroslav Držmíšek na tiskové konferenci fotbalistů Bohemians 1905 před startem jarní části sezony první ligy
Ryan Mahuta a Milan Havel v souboji o míč
Samuel Šimek a Júsuf Hilál v hlavičkovém duelu
Simon Bammens a Dominik Pleštil se přetlačují o míč
Hlavičkový souboj v duelu Bohemians s Pardubicemi
Petr Fantyš
Chance Liga
Za posledních šest zápasů získali jediný bod a i vzhledem k nižší aktivitě na přestupovém trhu oproti konkurenci čeká Bohemians tvrdá bitva o přežití. „Bude to boj do posledních kol, aby se udrželi mimo barážové příčky,“ tvrdí expert Jakub Podaný. Nakopnout tým by podle něj mohla i změna trenéra. „Myslím, že o té variantě uvažují. Někdy se vztah mezi trenérem a týmem vyčerpá a nový impuls může pomoct,“ podotkl bývalý hráč Bohemians. 

Padá špatná forma na hlavu kouče Jaroslava Veselého?
„Trenér Veselý je u týmu dlouho, ale herně mi to přijde jako hodně jednoduchý styl. Věřím, že na tréninku zkoušejí různé úpravy, ale v zápasech to není vidět. Už konec podzimu byl hlavně o minimalizaci rizika, kombinace od obránců prakticky zmizela, stopeři hráli na jistotu a při vyšším presinku volili dlouhé míče.“

Co je aktuálně největší problém týmu?
„Výstavba a struktura hry, aby si dokázali vytvářet šance. Jsou hodně závislí na Júsufovi, který vyhrává souboje, ale šance si z toho nevytváří. Variant moc nemají a všechno působí trochu na sílu.“

Pokročilé statistiky ale ukazují klokany v lepším světle. Podle xG měli nastřílet 28 gólů, ale kvůli špatné koncovce jich mají jen 17. To jde spíš za špatnými výkony hráčů, ne?
„Ano, je tam neproměněná penalta Ramíreze, Drchal i Júsuf netrefili prázdnou branku. Na začátku sezony takhle prohospodařili nějaké body tím, že zahodili velké šance. Jenže když se podíváme na aktuální vývoj, tak tam nevidím vzestupnou tendenci. Spíš naopak. Hra je v křeči, což souvisí i s tím, kde se v tabulce nacházejí. To vám v hlavě nepomůže.“

K tomu v zimě úplně neposílili…

