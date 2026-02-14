Předplatné

Slavii se dramaticky rozpadla středová formace. Smolař Bužek? Depresivní diagnóza

SESTŘIH: Slavia - Ml. Boleslav 4:0. Rozhodl Chorý, při debutu se trefil Suleiman • Zdroj: iSport.cz
Transparenty v sektoru slávistických fanoušků namířené proti předsedovi představenstva Slavie Jaroslavu Tvrdíkovi.
Michal Sadílek slaví gól do sítě Mladé Boleslavi
Alexandr Bužek nastoupil za Slavii v základní sestavě
Lukáš Provod brání Michala Ševčíka
Alexandr Bužek a Jan Bořil brání Jana Buryána
Tomáš Chorý slaví svou branku se spoluhráči
Radek Špryňar
Chance Liga
Jaro mohlo být průlomovým obdobím talentovaného kluka. Kariéra Alexandra Bužka se po podzimním hostování stočila zpátky do Slavie. Odešel Christos Zafeiris, zahuštěný prostor ve středu pole se o něco uvolnil. Šanci na průnik do sestavy však zarazila nešťastná nehoda. Záložník má nohu v gypsu. Bude rád, pokud stihne závěr sezony.

Konec podzimu strávil v Karviné s neschopenkou v ruce. Přesto měli ve Slavii delší dobu jasno, že se Alexandr Bužek vrátí zpátky do Edenu, a hostování 400 kilometrů od Prahy ukončí. Plán zněl asi takhle: počítáme s tebou, víme, co svedeš, jen nám to ukaž v zápasech.

Na soustředění ve španělské Marbelle jednadvacetiletý subtilní hráč vynechal přípravná utkání. Stejně tak duely v Lize mistrů s Barcelonou a Pafosem, jelikož nebyl na pohárové soupisce.

První možnosti naplno předvést veškeré dovednosti se objevily na startu ligového jara. Bužek naskočil v závěru zápasu v Pardubicích (1:1), při vyloučení Oscara pak napochodoval do základní sestavy proti Mladé Boleslavi (4:0). Vedl si dobře. Co dobře, přímo výborně. Rozjezd průměrný, postupem času si začal víc a víc rozumět s Michalem Sadílkem.

Po pauze byl silný běžecky, ve výstavbě, v soubojích. „Smekám před ním, klobouk dolů. Byl aktivní, nebál se hrát,“ sypal ze sebe Sadílek.

Přisadil si i Jindřich Trpišovský: „Bůža hrál podruhé za Slavii, měl dobrý pohyb, byl aktivní, dobře držel osu hřiště. Postupem času se jeho výkon zlepšoval, jak rostl týmový výkon, rostl i ten jeho.“

Jenže krátce před koncem Bužek vrazil do paní Smůly. Zničehonic nic. V osmdesáté minutě špatně došlápl, krutá bolest okamžitě projela celým tělem. Za chvíli už zelený obdélník opouštěl za pomoci lékařského týmu. „Nevypadá to dobře,“ glosoval zranění Trpišovský.

Podle informací deníku Sport je diagnóza depresivní – silně poškozený, nikoli přetržený, vaz v levém kotníku. V nemocnici obalili Bužkovu nohu nechodící sádrou. Doba léčení si vyžádá týdny. Optimistická predikce návratu zní: snad na nadstavbovou část.

Úřadujícímu šampionovi se dramaticky rozpadla středová formace. Před sezonou byla personálně nabitá. Nikdo z ligového pelotonu neměl tak vypolstrované pozice šestek. Slavia vstupovala do ročníku s Oscarem, Mosesem, Sadílkem a Zafeirisem, před koncem přestupního termínu si na hostování s opcí pořídila Chama, byť hraje výš. V zimě si stáhla Bužka.

Do zápasu v Karviné je ale připravený jen Sadílek, který se navíc v týdnu potýkal s lehkou virózou. Oscar je v trestu za vyloučení v Pardubicích, Moses je mimo od Barcelony, Zafeiris už velí PAOKu Soluň, teď vypadl i Bužek. Proto bude zajímavé sledovat, jak se Trpišovský ve slezském testu zařídí.

Dobrá zpráva nakonec? V pořádku je Tomáš Chorý. Duel s Mladou Boleslaví, který otevřel dvěma góly v prvním poločase, sice také nedohrál kvůli bolesti v levé noze, nicméně se měl dát dohromady. V týdnu se připojil k mužstvu a včera byl součástí vlakové výpravy do Karviné.

Vážné starosti se skladbou základní jedenáctky řeší i domácí trenér Marek Jarolím. Slavia zatrhla start tří hráčů na hostování – Camary, Labíka a Slončíka. Hrát by neměli ani Ayaossi se Šigutem, kteří mají v Edenu od léta platné smluvní úpisy.

Stav středové řady Slavie

  • Michal Sadílek: zdravý
  • Muhammed Cham: zdravý
  • Oscar: v trestu
  • David Moses: svalové zranění
  • Alexandr Bužek: poškozené vazy v kotníku
  • Christos Zafeiris: přestup do PAOK Soluň

