Karviná - Slavia 1:3. Bořil rozhodl o výhře hostů, Douděra musel střídat
Fotbalisté Slavie vyhráli v Karviné 3:1 a uhájili pozici jediného neporaženého celku v Chance Lize. Tomáš Chorý poslal hosty do vedení krátce po zranění svého spoluhráče Davida Douděry. Za domácí srovnal povedeným sólem Pavel Kačor, ale druhý poločas už patřil opět „sešívaným“. Nejprve šikovně tečoval střelu Mubaraka Suleimana kapitán Jan Bořil a vítězství pojistil Mojmír Chytil. Tým Jindřicha Trpišovského navýšil náskok v čele tabulky na osm bodů, druhá Sparta má nedělní zápas s Hradcem k dobru. Karviná, která se musela obejít bez kapitána Jiřího Fleišmana a trojice hráčů hostujících z Edenu, padla na jaře i ve třetím zápase.
Podrobnosti připravujeme.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|21
|11
|5
|5
|40:27
|38
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu