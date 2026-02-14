Předplatné

Karviná - Slavia 1:3. Bořil rozhodl o výhře hostů, Douděra musel střídat

Fotbalisté Slavie slaví gól Tomáše Chorého
Fotbalisté Slavie slaví gól Tomáše ChoréhoZdroj: ČTK / Ožana Jaroslav
Pavel Kačor (19) se trefil do sítě Slavie
Pavel Kačor (19) se trefil do sítě Slavie
Lucky Ezeh napadá rozehrávku Jindřicha Staňka
Jindřich Staněk zasahuje proti Luckymu Ezehovi
Pavel Kačor srovnal sólem z půlky hřiště
Pavel Kačor srovnal sólem z půlky hřiště
Lucky Ezeh bráněný Tomášem Holešem
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Fotbalisté Slavie vyhráli v Karviné 3:1 a uhájili pozici jediného neporaženého celku v Chance Lize. Tomáš Chorý poslal hosty do vedení krátce po zranění svého spoluhráče Davida Douděry. Za domácí srovnal povedeným sólem Pavel Kačor, ale druhý poločas už patřil opět „sešívaným“. Nejprve šikovně tečoval střelu Mubaraka Suleimana kapitán Jan Bořil a vítězství pojistil Mojmír Chytil. Tým Jindřicha Trpišovského navýšil náskok v čele tabulky na osm bodů, druhá Sparta má nedělní zápas s Hradcem k dobru. Karviná, která se musela obejít bez kapitána Jiřího Fleišmana a trojice hráčů hostujících z Edenu, padla na jaře i ve třetím zápase.

Podrobnosti připravujeme.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22157049:1852
2Sparta21135341:2344
3Jablonec21116428:2039
4Plzeň21115540:2738
5Liberec2197536:2234
6Karviná221021035:3732
7Hr. Králové2186733:2730
8Olomouc2186719:1930
9Zlín2276926:2927
10Pardubice2167828:3625
11Teplice2166922:2624
12Bohemians22651119:2923
13Baník21461116:2718
14Ml. Boleslav21461129:4718
15Slovácko22371214:2916
16Dukla22291114:3315
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

