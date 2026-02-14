ONLINE: Karviná - Slavia 1:1. Kačor odpověděl sólem z půlky, Douděra musel střídat
Fotbalisté Slavie hájí v Karviné pozici jediného neporaženého celku v Chance Lize i náskok pěti bodů před druhou Spartou. Se Slezany prohráli jediný z dosavadních 17 duelů v nejvyšší soutěži a v součtu s pohárem je zdolali šestkrát po sobě. Karviná je na šestém místě a do souboje s favoritem navíc jde výrazně oslabená. Kvůli trestu za vyloučení postrádá kapitána Jiřího Fleišmana a trojici hráčů hostujících z Edenu. JindřichTrpišovský postavil do základní sestavy osmnáctiletého Mubaraka Suleimana. Nechybí kapitán Jan Bořil ani Vasil Kušej. Utkání od 15.00 sledujte ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|21
|14
|7
|0
|46:17
|49
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|21
|11
|5
|5
|40:27
|38
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|9
Zlín
|21
|7
|5
|9
|26:29
|26
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|21
|5
|5
|11
|17:28
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|21
|2
|8
|11
|14:33
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu