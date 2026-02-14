Předplatné

ONLINE: Karviná - Slavia. Sešívání hrají na hřišti svého oblíbeného soupeře

Radost slávistů po gólu Štěpána Chaloupka
Radost slávistů po gólu Štěpána ChaloupkaZdroj: ČTK / Petros Karadjias
Karvinská radost po trefě Aboubacara Traoreho proti Spartě
Chance Liga
Fotbalisté Slavie hájí v Karviné pozici jediného neporaženého celku v Chance Lize i náskok pěti bodů před druhou Spartou. Se Slezany prohráli jediný z dosavadních 17 duelů v nejvyšší soutěži a v součtu s pohárem je zdolali šestkrát po sobě. Karviná je na šestém místě a do souboje s favoritem navíc jde výrazně oslabená. Kvůli trestu za vyloučení postrádá kapitána Jiřího Fleišmana a trojici hráčů hostujících z Edenu. Utkání od 15.00 sledujte ONLINE na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia21147046:1749
2Sparta21135341:2344
3Jablonec21116428:2039
4Plzeň21115540:2738
5Liberec2197536:2234
6Karviná21102934:3432
7Hr. Králové2186733:2730
8Olomouc2186719:1930
9Zlín2175926:2926
10Pardubice2167828:3625
11Teplice2166922:2624
12Bohemians21551117:2820
13Baník21461116:2718
14Ml. Boleslav21461129:4718
15Slovácko21371113:2716
16Dukla21281114:3314
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

