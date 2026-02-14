SESTŘIH: Karviná - Slavia 1:3. Bořil rozhodl o výhře hostů, Douděra musel střídat
Fotbalisté Slavie vyhráli v Karviné 3:1 a uhájili pozici jediného neporaženého celku v Chance Lize. Tomáš Chorý poslal hosty do vedení krátce po zranění svého spoluhráče Davida Douděry. Za domácí srovnal povedeným sólem Pavel Kačor, ale druhý poločas už patřil opět „sešívaným“. Nejprve šikovně tečoval střelu Mubaraka Suleimana kapitán Jan Bořil a vítězství pojistil Mojmír Chytil. Tým Jindřicha Trpišovského navýšil náskok v čele tabulky na osm bodů, druhá Sparta má nedělní zápas s Hradcem k dobru. Karviná, která se musela obejít bez kapitána Jiřího Fleišmana a trojice hráčů hostujících z Edenu, padla na jaře i ve třetím zápase.
Slavia zvítězila nad Karvinou 3:1 i v podzimním vzájemném duelu a v lize ji zdolala pošesté za sebou. Neporazitelnost v nejvyšší soutěži protáhla už na 23 utkání. Slezané naopak prohráli o dvě branky i třetí duel jarní části sezony a mohou přijít o šesté místo tabulky. Karvinskému trenérovi Marku Jarolímovi nevyšel souboj proti bývalému klubu.
Oba týmy postrádaly řadu hráčů. Karviné scházel kvůli trestu za vyloučení kapitán Fleišman a vzhledem k dohodě klubů i trojice hostující ze Slavie. Pražané se museli obejít bez několika zraněných, na marodku přibyla i jedna z opor Provod. Při absenci záložníků naskočil netradičně na pozici defenzivního středopolaře Schranz, ligovou premiéru v základní sestavě si odbyl mladík Suleiman.
Domácí od úvodu podle očekávání hrozili především z brejků. Šigutův pokus z úhlu bez problémů vyrazil Staněk, v šesté minutě pak slávistický brankář ve velké šanci zastavil Ezeha, který se mu pokusil udělat kličku.
Už po čtvrthodině musel kvůli zranění vystřídat Douděra, kterého nahradil Isife. Z následného přímého kopu z levé strany nacentroval do vápna Sadílek a Chorý hlavičkou v těžké pozici zády k brance otevřel skóre. Český reprezentant si 12. gólem v ligové sezoně pojistil vedení v tabulce kanonýrů soutěže.
Outsider se nenechal inkasovanou brankou zdeptat a nadále hrozil. Štorman ve 25. minutě z ostrého úhlu střelou na bližší tyč trefil Staňka, o 10 minut později nabíhající Ezeh usměrnil míč po přízemním centru zblízka mimo.
Ve 38. minutě už Slezané srovnali. Kačor vybojoval u půlící čáry v souboji balon, potáhl jej až před vápno a přesnou střelou k tyči překonal Staňka. Devatenáctiletý záložník si připsal premiérový ligový gól, zároveň zaznamenal první branku Slezanů v jarní části sezony.
Slávisté si ještě do přestávky mohli vzít vedení zpět. Ve 40. minutě Chorý o kousek minul, pak se dvakrát blýskl karvinský brankář Lapeš, jenž nejprve vychytal Suleimana a již v nastavení i tečovanou střelu v podání Sadílka.
Domácí gólman si poradil i pět minut po pauze, kdy vyrazil Suleimanovu ránu k tyči. Po hodině hry už favorit za stále sílícího sněžení znovu vedl. Suleiman napřáhl zpoza vápna a jeho pokus s velkým štěstím tečoval za Lapeše Bořil. Slávistický kapitán skóroval již potřetí v ligovém ročníku a vyrovnal své střelecké maximum v jedné sezoně nejvyšší soutěže.
V polovině druhé půle se domácí Samko několikrát obtočil ve vápně, ale pak zamířil vedle. V 72. minutě na opačné straně Pražané po brejku přidali pojistku. Zdálo se, že Chorý možnost prováhal, k balonu se nicméně dostal střídající Chytil a zamířil do vzdálenějšího horního rohu branky.
Člen širšího kádru české reprezentace skóroval poosmé v ligovém ročníku, proti Karviné si připsal sedmý gól z posledních šesti zápasů. Slavia potvrdila, že má nejlepší ofenzivu celé soutěže, dala již 49 branek.
Hosté si už tři body pohlídali, v závěru přežili i závar v 86. minutě. Pražané bodovali i devátém ligovém utkání v Karviné, z toho posedmé zvítězili, a v posledních pěti duelech tam vždy dali aspoň tři góly. Slezané doma v nejvyšší soutěži podruhé za sebou prohráli.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|21
|11
|5
|5
|40:27
|38
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu