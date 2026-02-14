Předplatné

ONLINE: Olomouc - Plzeň 0:0. V útoku Lawal, hrají Krčík i Hrošovský, chybí Vašulín

Hráči Plzně se radují z gólu
Hráči Plzně se radují z góluZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
Fotbalisté Plzně se v rámci 22. kola Chance Ligy představují na hřišti Olomouce. Zatímco domácí by rádi odčinili prohru s Baníkem (0:2) z minulého kola, svěřenci kouče Martina Hyského chtěji na Hané potvrdit svou výbornou formu a zapsat čtvrtou výhru v řadě. Jak utkání dopadne, sledujte od 18.00 ONLINE na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22157049:1852
2Sparta21135341:2344
3Jablonec21116428:2039
4Plzeň21115540:2738
5Liberec2197536:2234
6Karviná221021035:3732
7Hr. Králové2186733:2730
8Olomouc2186719:1930
9Zlín2276926:2927
10Pardubice2167828:3625
11Teplice2166922:2624
12Bohemians22651119:2923
13Baník21461116:2718
14Ml. Boleslav21461129:4718
15Slovácko22371214:2916
16Dukla22291114:3315
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

