SESTŘIH: Olomouc - Plzeň 1:2. Krčík gólem do šatny rozhodl o výhře, trefil se i Lawal
Fotbalisté Plzně zvítězili ve 22. kole první ligy v Olomouci 2:1. Všechny branky padly v první půli, skóre otevřel hostující Salim Fago Lawal, za domácí odpověděl další premiérový střelec v české lize Danijel Šturm, ale Viktorii zařídil plný bodový zisk Dávid Krčík. Západočeši vyhráli čtvrté kolo po sobě a v neúplné tabulce se posunuli na třetí místo o dva body před Jablonec, který má k dobru nedělní duel v Pardubicích. Sigma zvítězila v jediném z posledních sedmi kol a zůstala osmá.
Plzeň vyhrála šest z posledních sedmi vzájemných ligových zápasů a v Olomouci nebodovala v jediném z minulých 14 utkání nejvyšší soutěže. Pro oba týmy šlo o generálku před čtvrtečními prvními zápasy úvodního vyřazovacího kola evropských pohárů. Viktoria se v Evropské lize představí na hřišti Panathinaikosu Atény, Hanáci se doma v Konferenční lize utkají s Lausanne.
Hned čtyři změny oproti nepovedenému utkání v Ostravě (0:2) udělal v základní sestavě trenér Sigmy Janotka. Premiéra čekala stopera Louise Lurvinka, s kapitánskou páskou naskočil Růsek, jelikož Kliment i Sláma začali duel na lavičce. Naopak kouč Plzně Hyský nechal totožnou jedenáctku jako minulou neděli při výhře s Libercem (3:1). Kvůli nemoci mu chyběl Vašulín, který ještě na podzim oblékal dres Hanáků. K dispozici nebyla ani čerstvá posila Toure.
První branka na Andrově stadionu přišla v 11. minutě, jenže radost Souarého zkazilo ofsajdové postavení Lawala. Na první střelu na bránu se tak čekalo do 17. minuty a hned byla gólová. Hrošovský rozehrál roh, zadáci Sigmy sice vyhráli hlavičkový souboj, ale pouze k Lawalovi, který z voleje propálil Koutného.
Domácí však rychle zareagovali, na srovnání jim stačilo pět minut. Beran uprostřed hřiště získal míč, Baráth zrychlil hru na Šturma a ten si to středem namířil směrem k Wiegeleově bráně. Slovinský křídelník zkusil střelu zpoza vápna, kterou chtěl skluzem zablokovat hostující kapitán Červ, ale balon srazil jen mimo dosah svého brankáře a o tyč se dostal do sítě. Stejně jako v Lawalově případě i pro zimní akvizici Olomouce šlo ve třetím utkání v české lize o první trefu.
Ve zbytku půle se hrál poměrně vyrovnaný zápas, ale Viktoria udeřila gólem do šatny. Defenzivu Sigmy opět nachytala po rohu. Hrošovský našel na přední tyči Krčíka, který hlavou o břevno vrátil Plzni vedení. Stoper, jenž přišel po podzimu z Karviné, se trefil ve druhém utkání po sobě a celkově už poosmé v ligové sezoně.
Chvíli po změně stran mohl Lawal navýšit skóre, to se mu ale nepodařilo. Po hodině hry měl možnost domácí Ghali, jenže Jemelka mu skluzem ve vyrovnání zabránil. Na poslední dvacetiminutovku naskočil do prvního utkání za Sigmu Sejk a hned po třech minutách viděl žlutou kartu. Nicméně ani hra na tři útočníky, kdy domácí dohrávali s Jásirem, Klimentem a právě Sejkem, k vyrovnání nevedla. Plzeň ustála i závěrečný tlak.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|4
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu