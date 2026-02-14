Předplatné

ONLINE: Leverkusen - St. Pauli 4:0. Schick dal gól outsiderovi, Coufal dvakrát nahrával

Patrik Schick se prosadil proti St. Pauli už v německém poháru
Patrik Schick se prosadil proti St. Pauli už v německém poháruZdroj: ČTK
Robin Hranáč a Vladimír Coufal oslavují gól s Andrejem Kramaričem
2
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

V rámci 22. kola německé bundesligy přivítají fotbalisté Levrerkusenu na svém stadionu St. Pauli. V základní sestavě nechybí i český útočník Patrik Schick. V dresu Hoffenheimu se proti Freiburgu může představit česká obranná dvojice Robin Hranáč a Vladimír Coufal. Všechna utkání německé nejvyšší soutěže sledujte ONLINE na webu iSport.

Bundesliga 2025/2026

LIVE
--Detail
LIVE
40Detail
LIVE 2. poločas
20Detail
LIVE 2. poločas
30Detail
LIVE 2. poločas
31Detail
LIVE 2. poločas
40Detail
LIVE 2. poločas
03Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern21173179:1954
2Dortmund22156147:2051
3Hoffenheim21133544:2842
4Lipsko21123640:2839
5Stuttgart21123638:2839
6Leverkusen20113639:2736
7Freiburg2186732:3330
8Frankfurt2177741:4628
9Union Berlin2167826:3425
10Köln21651030:3423
11Hamburger2057821:2922
12Mönchengladbach2157925:3422
13Augsburg21641124:3922
14Mainz22561125:3721
15Wolfsburg21541229:4419
16Werder21471022:3919
17St. Pauli21451220:3517
18Heidenheim21341419:4713
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů