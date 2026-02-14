Předplatné

ONLINE: Dukla - Zlín. Premiéra kouče Šustra v první lize, Slovácko hostí Bohemians

Radost fotbalistů Dukly po gólu Zlatana Šehoviče
Radost fotbalistů Dukly po gólu Zlatana ŠehovičeZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Záložník Zlína Michal Cupák
Hráči Bohemians se radují z gólu
Fotbalisté Slovácka oslavují gól proti Plzni
Chance Liga
Další víkend znamená další, už dvaadvacaté, kolo fotbalové Chance Ligy. Dukla Praha na domácí Julisce hostí Zlín, poprvé se představí pod novým koučem Pavlem Šustrem. Po třech kolech bez bodu by se Pražané rádi odpoutali od dna tabulky. O důležité body v boji o záchranu hrají i Bohemians na hřišti Slovácka. Karviná hostí Slavii a Plzeň se na závěr sobotního programu představí v Olomouci. Všechna utkání nejvyšší české ligy sledujte ONLINE na webu iSport.

Základní část - 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia21147046:1749
2Sparta21135341:2344
3Jablonec21116428:2039
4Plzeň21115540:2738
5Liberec2197536:2234
6Karviná21102934:3432
7Hr. Králové2186733:2730
8Olomouc2186719:1930
9Zlín2175926:2926
10Pardubice2167828:3625
11Teplice2166922:2624
12Bohemians21551117:2820
13Baník21461116:2718
14Ml. Boleslav21461129:4718
15Slovácko21371113:2716
16Dukla21281114:3314
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

