ONLINE: Dukla - Zlín. Premiéra kouče Šustra v první lize, Slovácko hostí Bohemians
Další víkend znamená další, už dvaadvacaté, kolo fotbalové Chance Ligy. Dukla Praha na domácí Julisce hostí Zlín, poprvé se představí pod novým koučem Pavlem Šustrem. Po třech kolech bez bodu by se Pražané rádi odpoutali od dna tabulky. O důležité body v boji o záchranu hrají i Bohemians na hřišti Slovácka. Karviná hostí Slavii a Plzeň se na závěr sobotního programu představí v Olomouci. Všechna utkání nejvyšší české ligy sledujte ONLINE na webu iSport.
Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|21
|14
|7
|0
|46:17
|49
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|21
|11
|5
|5
|40:27
|38
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|9
Zlín
|21
|7
|5
|9
|26:29
|26
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|21
|5
|5
|11
|17:28
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|21
|2
|8
|11
|14:33
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu