SESTŘIHY: Slovácko - Bohemians 1:2, důležitá výhra klokanů. Remízová premiéra kouče Dukly Šustra

Video placeholder
SESTŘIH: Slovácko - Bohemians 1:2. Výhru Klokanů řídilo duo obránců • Zdroj: iSport.tv
SESTŘIH: Dukla - Zlín 0:0. Šustrova premiéra bez gólu, Pešek neproměnil penaltu
Hráči Bohemians se radují z gólu
David Lischka z Bohemians se raduje z gólu
Pavel Šustr při premiéře na lavičce Dukly
Pavel Šustr při premiéře na lavičce Dukly
Lukáš Hůlka poslal Bohemians do vedení
Brankář Hugo Jan Bačkovský zasahuje při svém debutu za Duklu
Další víkend znamená další, už dvaadvacaté, kolo fotbalové Chance Ligy. Dukla na domácí Julisce remizovala se Zlínem 0:0. Poprvé se představila pod novým koučem Pavlem Šustrem. Pražané se prvním jarním bodem neodpoutali od dna tabulky. Důležité body v boji o záchranu získali Bohemians, kteří na hřišti Slovácka vyhráli 2:1. Slavii porazila Karvinou 3:1. Plzeň se na závěr sobotního programu představí v Olomouci. Všechna utkání nejvyšší české ligy sledujte ONLINE na webu iSport.

Důležitá výhra Bohemians

Bohemians zvítězili ve  na hřišti předposledního Slovácka 2:1. O jejich výhru se v prvním poločase zasloužili Lukáš Hůlka ve 29. a David Lischka ve 43. minutě. Prohru Slovácka v 73. minutě jen zmírnil Daniel Tetour. „Klokani" se z tříbodového zisku radovali po šesti utkáních, v nichž získali jen bod, a v neúplné tabulce jsou dvanáctí. Dnešnímu soupeři se vzdálili na sedm bodů. Slovácko po dvou remízách poprvé na jaře prohrálo, zvítězilo v jediném z minulých šesti kol a před poslední Duklou je už pouze o bod, jelikož Pražané v souběžně hraném duelu doma remizovali se Zlínem 0:0.

Video placeholder
SESTŘIH: Slovácko - Bohemians 1:2. Výhru Klokanů řídilo duo obránců • iSport.tv

Slavia porazila Karvinou

Slavia vyhrála v Karviné 3:1 a uhájila pozici jediného neporaženého celku v Chance Lize. Tomáš Chorý poslal hosty do vedení krátce po zranění svého spoluhráče Davida Douděry. Za domácí srovnal povedeným sólem Pavel Kačor, ale druhý poločas už patřil opět „sešívaným“. Nejprve šikovně tečoval střelu Mubaraka Suleimana kapitán Jan Bořil a vítězství pojistil Mojmír Chytil. Tým Jindřicha Trpišovského navýšil náskok v čele tabulky na osm bodů, druhá Sparta má nedělní zápas s Hradcem k dobru. Karviná, která se musela obejít bez kapitána Jiřího Fleišmana a trojice hráčů hostujících z Edenu, padla na jaře i ve třetím zápase.  

Video placeholder
SESTŘIH: Karviná - Slavia 1:3. Bořil trefil důležitou výhru, Douděra nedohrál • iSport.tv

Pešek při debutu neproměnil penaltu

Dukla remizovala se Zlínem 0:0. Hostující Jakub Pešek v závěru neproměnil pokutový kop. Premiéru na lavičce domácího týmu si odbyl trenér Pavel Šustr. Pražané zůstali v neúplné tabulce poslední, nováčkovi soutěže Zlínu patří devátá příčka. Duklu po úterním odvolání trenéra Holoubka vedl nově kouč Šustr, pro něhož šlo o ligovou premiéru. V minulosti hrával za Zlín. Dejvický celek zvítězil v jediném z posledních 17 kol a v lize devětkrát po sobě nevyhrál, díky bodu se ale přiblížil předposlednímu Slovácku na rozdíl bodu. Ani Zlín ještě na jaře neskóroval a bodoval teprve podruhé z posledních osmi kol.

Video placeholder
SESTŘIH: Dukla - Zlín 0:0. Šustrova premiéra bez gólu, Pešek neproměnil penaltu • iSport.tv

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22157049:1852
2Sparta21135341:2344
3Jablonec21116428:2039
4Plzeň21115540:2738
5Liberec2197536:2234
6Karviná221021035:3732
7Hr. Králové2186733:2730
8Olomouc2186719:1930
9Zlín2276926:2927
10Pardubice2167828:3625
11Teplice2166922:2624
12Bohemians22651119:2923
13Baník21461116:2718
14Ml. Boleslav21461129:4718
15Slovácko22371214:2916
16Dukla22291114:3315
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

